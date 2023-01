"Aún hay emigrantes españoles con trabajos mal pagados y en condiciones precarias"

Violeta Alonso es la primera mujer que preside el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Bisnieta de asturiana, nació en León, aunque solo vivió allí dos años. Después residió tres en Cantabria y veinte en Asturias, donde realizó sus estudios. Es ingeniera informática. Emigró a continuación a Madrid por motivos profesionales y, finalmente, a Alemania. Se considera "una emigrante más". Esta semana visitó Asturias.

–¿Qué es el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior?

–Es un órgano de carácter consultivo y asesor, adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones. Hace propuestas e informes relativos a cualquier necesidad que tenga la emigración, a la defensa de sus derechos y a mejorar nuestra vida. Y asesora en proyectos de ley que tienen que ver con la ciudadanía española en el exterior.

–¿Cómo funciona el Consejo?

–Trabajamos en comisiones. Hay una de Derechos Civiles y Participación, que se ocupa de asuntos como el voto rogado. Ahora estamos muy pendientes de todas las solicitudes de acceso a la nacionalidad con la nueva ley de Memoria Democrática. Hay una comisión de Mujeres y Jóvenes que se ocupa entre otros asuntos de la atención a mujeres víctimas de violencia en el exterior. Hay una comisión de Asuntos Sociolaborales que se ocupa de políticas de retorno, fiscalidad, subvenciones… Y otra de Educación, Cultura y Deportes, que se ocupa por ejemplo de las clases de lengua y cultura española para niños en países en los que el español no es la lengua vehicular, de la homologación de títulos expedidos en el extranjero o el acceso a universidades españolas.

–¿Cuántos ciudadanos españoles residen en el extranjero?

–Sobre el papel somos prácticamente tres millones, pero la nueva ley de Memoria Democrática reconoce el derecho de acceso a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles exiliados, a las mujeres que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero, y a los hijos mayores de edad que quedaron fuera del acceso a la nacionalidad con la ley de Memoria Histórica, así que vamos a aumentar cientos de miles. Esperamos una avalancha importante de solicitudes, sobre todo en Latinoamérica. El día que se abrieron las citas para el derecho a la nacionalidad e Buenos Aires se dieron cerca de diez mil en hora y media. No daban abasto. En Europa lo que ocurre, por ejemplo en Alemania, es que somos muchos más de los que registrados. Hay mucha gente que vive allí pero no está inscrita en el consulado y no aparece las estadísticas oficiales.

–¿Cómo es ahora la vida de los residentes en el exterior? ¿Tiene algo que ver con la de los emigrantes de los años sesenta y setenta del siglo pasado, por ejemplo?

–Hay perfiles muy variados. En Alemania están los emigrantes que fueron en los años setenta y ochenta, que fueron como "Gastarbeiter" (trabajadores invitados). Iban en principio por un tiempo limitado, pero al final muchos se quedaron a vivir allí. Antes había más asociacionismo, también porque lo necesitaban mucho más al no conocer el idioma. Sus hijos y nietos ya están perfectamente integrados. Después de la crisis de 2008 empezó una nueva emigración, más dispersa.

–¿Con menos problemas?

–En España se promocionan más las historias de éxito, las de personas con trabajos cualificados, buenos salarios y bien integrados, pero también hay gente en condiciones muy precarias, con trabajos mal pagados. Incluso nos llama gente que llega sin conocer el idioma y no tiene siquiera donde dormir. Eso está pasando ahora mismo. Algo característico, al menos en Alemania, es que la emigración es temporal. Llegan muchísimos españoles pero a los dos años la mitad se marchan o a otros países o vuelven a España.

–¿Hace falta que los españoles del interior conozcan más las circunstancias de los que viven en el exterior?

–Sí. Aunque casi todas los españoles tienen familiares en el exterior, muchas veces no son conscientes de las dificultades que enfrentas estando fuera. Un asunto trivial, pero a la vez un derecho básico, como ir a votar, por ejemplo, era absolutamente imposible estos últimos años en algunos países.

–¿Qué planes trae usted bajo el brazo al Consejo?

–Uno muy principal es que se escuche la voz de la emigración; aumentar la visibilidad del Consejo, que es un órgano representativo muy importante para los emigrantes, pero muy desconocido. Hay desconocimiento entre la propia emigración, en particular en Europa, y también en España, incluso en la Administración. Un problema que hemos tenido habitualmente es que en algún momento en que se nos tenía que consultar por ley no se hizo porque el organismo implicado ni siquiera sabía que existía el Consejo y que había obligación legal de consultar.

–¿Objetivos?

–Vamos pedir estudios específicos sobre la situación de la mujer emigrante, no solo sobre violencia, sino también sobre inserción laboral o situación socioeconómica, entre otros, para conocer y mejorar la situación de las mujeres españolas en el exterior. También nos gustaría una nueva ley de Nacionalidad que no tenga una vigencia temporal para acceder a ella, como sucede ahora, y que hable de descendientes, no solo de padres e hijos. Ahora, por ejemplo, un biznieto cuyos padres y abuelos hayan fallecido sin poder acceder a la nacionalidad o que la hayan perdido no la puede conseguir.

–¿Más metas?

–Nos gustaría que, al menos en todo el ámbito de la Unión Europea, se reconociera la doble nacionalidad. Asimismo, queremos incidir en aspectos de fiscalidad, porque existe una situación discriminatoria para los residentes en el exterior en cuestiones de herencias y donaciones, y también en función del país de residencia. Otro asunto en el que queremos incidir es en el de los recursos de la Administración en el exterior, porque aumenta la emigración, pero cada vez hay menos personal en los consulados; además, en situación precaria y con los salarios congelados. Todo ello provoca retrasos y listas de espera para realizar trámites. Queremos que eso mejore.

–¿Y en materia electoral?

–Queremos abrir el melón de la circunscripción electoral exterior, que es asunto complicado. Muchas veces los emigrantes no nos sentimos escuchados en nuestras demandas y nuestras preocupaciones. Con unos representantes propios creo que sería diferente.

–¿Quiere decir que con el sistema actual el voto emigrante queda diluido?

–Efectivamente, porque aunque puedas influir en algunas provincias en las que hay mucha gente fuera, los diputados al final están preocupados sobre todo por los asuntos locales, también muy importantes, y no tanto de los específicos del exterior.

–¿Qué efecto tendrá la derogación del voto rogado?

–Esperamos que vuelva a aumentar la participación en las elecciones, que se había desplomado de un treinta a un cinco por ciento. Aunque no aumente hasta los niveles que había antes del voto rogado esperamos que se empiecen a escuchar más nuestras demandas. Pero, insisto, una solución sería que hubiese una demarcación y una representación propia como la que tienen otros países.

–Preside usted también el Consejo de Residentes Españoles en Fráncfort. ¿Qué son estos órganos y cuál es su función?

–Son órganos de representación de la emigración que actúan a nivel local y hacen un poco como de comunicación entre las necesidades y demandas de la ciudadanía española en cada demarcación consular y las administraciones. Se dedican a asuntos culturales, a promover las aulas de lengua y cultura española, a difundir entre la población cualquier novedad administrativa, a proponer al consulado mejoras en el servicio… Y facilitan la integración de los nuevos emigrantes. Hay 59 consejos, la mayoría en América.