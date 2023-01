Planificar las compras con antelación, elaborar una lista con los productos que realmente se necesitan, marcarse un presupuesto para evitar compras compulsivas y desconfiar de precios muy rebajados en el comercio online. Esas son algunas de las recomendaciones que hizo ayer el servicio de Consumo del Gobierno del Principado ante el inicio hoy de las rebajas de enero. El gran periodo de descuentos del invierno llega en un momento de inflación elevada, que podría moderar este año el gasto de los consumidores, mientras que a nivel laboral se estima que en toda España se crearán un 9,3% más de puestos de trabajo que en 2022.

Las rebajas de ahora, no obstante, no tienen nada que ver con las de antes. En la actualidad, los negocios son libres de hacerlas o no e incluso de decidir cuándo empiezan a aplicar descuentos. Así muchas empresas ya han hecho rebajas días antes a la festividad de Reyes. La Unión de Consumidores de Asturias reiteró ayer que "la desregulación de las rebajas perjudica tanto al consumidor como al pequeño y mediano comercio de proximidad" y exigió a los partidos políticos que incluyesen en sus programas electorales volver a la regulación tradicional.

El Servicio de Consumo de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo, dependiente de la Consejería de Salud, recordó que el comercio que anuncie que está en periodo de rebajas "debe tener al menos la mitad de sus productos con descuentos y estos objetos deben estar señalizados, en un lugar separado de los de precio ordinario". Asimismo, "en la etiqueta o en un lugar fácilmente visible deben figurar el precio anterior y el rebajado". De igual forma, dice Consumo, "los artículos con rebajas deben haber formado parte de la oferta habitual de ventas del establecimiento, por lo que el comerciante no podrá ofrecer como rebajas productos obsoletos o con deterioros, sin prejuicio que estos se ofrezcan en el mismo comercio como saldos".

Sobre las compras online, hoy en auge, el Principado advierte que estas compras hacen al usuario más vulnerable ante posibles engaños o estafas. En este sentido, recomienda verificar las condiciones de seguridad de la página y comprobar que la barra de direcciones empieza por https://, con la "s" de seguridad, o que tiene el símbolo del candado o llave. Al realizar una compra por internet, se dispone de un plazo de 14 días naturales para desistir de la compra sin explicar el motivo y sin sufrir ninguna penalización.

En caso de tener un problema, Consumo aconseja solucionarlo amistosamente con el establecimiento. De no poder llegar a una solución, "se puede solicitar la hoja de reclamaciones, que el establecimiento tiene la obligación de facilitar, y acudir a cualquier Oficina de Información al Consumidor (OMIC) o al Servicio de Consumo de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo para asesorarse y presentar la correspondiente reclamación".