Encuentran una hembra adulta de lobo muerta en el parque nacional de los Picos de Europa

Agentes del Medio Natural del Gobierno del Principado han localizado a primera hora de la tarde de este sábado el cadáver de una hembra adulta de lobo ibérico en el parque nacional de los Picos de Europa. Ante la posibilidad de que se trate un acto constitutivo de delito, el cuerpo fue levantado en colaboración con efectivos del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona), agentes de Medio Natural y personal veterinario del espacio protegido.

Los restos han sido trasladados y custodiados para efectuar la preceptiva necropsia, que se realizará en las próximas horas. En el marco de esta actuación se ha establecido un dispositivo especial de investigación y vigilancia. A partir de este momento, cualquier comunicación al respecto, está supeditada a la investigación que está liderando el Seprona.

La Consejería de Medio Ambiente y Cohesión Territorial no ha querido desvelar si la muerte de este lobo deja en suspenso la intención del Gobierno asturiano de eliminar un ejemplar en el parque nacional. Una pretensión que no ha contado con los parabienes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que no la ha validado en el informe preceptivo, aunque no vinculante que ha emitido al respecto.

El Gobierno del Principado considera avalada, con datos científicos, la eliminación de un lobo en los Picos de Europa. Sin embargo, el informe del Ministerio señala que la extracción podría afectar al estado de conservación de la especie, según fuentes del departamento que capitanea Teresa Ribera.

No obstante la interpretación del Principado sobre el sentido de ese informe es distinta: "Lo que recoge el informe es la dificultad existente para aseverar si un porcentaje de extracción sobre una población total puede o no afectar al estado de conservación (es decir, si tiene ese carácter neutro), requiriendo en todo caso la realización de estimas poblacionales continuadas, programas de radiomarcaje, etcétera", apuntaron en su momento fuentes de la Consejería.

Unos datos "de los que sí dispone el Principado de Asturias, precisamente obtenidos con asesoría científica de personal del Instituto Mixto de Investigación del CSIC/Universidad de Oviedo", ha indicado el departamento que dirige Alejandro Calvo. Añade que Asturias es "la única comunidad autónoma que dispone de este nivel de detalle sobre el lobo ibérico". El anuncio de Medio Rural fue claro tras la recepción del documento ministerial: "Como se trata de un informe preceptivo pero no vinculante, el siguiente paso será la publicación de la resolución".