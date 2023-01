Mucho trajín en el inicio de las rebajas en Asturias: "La inflación no se nota, hay más ganas de vivir"

Pese a que ahora hay descuentos casi durante todo el año, ayer el centro de Gijón –como el de cualquier localidad asturiana– estaba impracticable. Lo mismo dio que lloviese que no. La gran campaña de rebajas de enero empezó con "jaleo", como los propios comerciantes aseguraron. "Hay más movimiento y más ventas que otros años. La inflación no se nota. Hay más ganas de vivir", manifestaron, tras cerrar una "buena" temporada de compras navideñas y de Reyes. Esa alegría en el consumo se palpó en las calles gijonesas: gente de aquí para allá con bolsas en la mano, tiendas abarrotadas y colas interminables en las cajas.

Miguel Laguna y Jon Catediano fueron algunos de los muchos que salieron de "rebajeo". Habla Catediano: "De momento, hemos gastado 105 euros. Quería una cazadora y al final me llevé también dos pantalones y un perfume. Todo para mí". Eso fue a media mañana. "Por la tarde volveremos a dar otra vuelta", añadió Laguna. Los dos son turistas, de Logroño y Vitoria, y aprovecharon que ganaron un pequeño premio en el sorteo de Navidad para escaparse unos días por Reyes a Asturias. Alberto Taibo fue otro entre la muchedumbre. Se armó de paciencia y estuvo largos minutos haciendo cola para acceder a una zapatería de la céntrica calle Corrida. "Llevo unos diez minutos", decía, aún con muchos clientes delante. "Por ahora no compré nada, pero necesito unos zapatos y aquí estoy. Veo a la gente animada y los negocios bastante llenos", comentaba.

Quizá influyó que el primer día de rebajas fuese un sábado. "Yo creo que hay más gente que otros años precisamente por eso. De hecho, aun lloviendo, se ve mucho movimiento", decían Eva y María Lázaro, madre e hija respectivamente en sus primeros pasos por las rebajas. "Vamos a tiro fijo, a por un abrigo que vimos", señalaron. Por su parte, David Bueno y Ángela Sánchez aprovecharon las rebajas para comprar un libro aprovechando que tenían un cumpleaños. "Hay bastante gente, sí", afirmaron.

Ayer, la lluvia que en Gijón hizo acto de presencia pasadas las doce de la mañana sorprendió a muchos de compras y sin paraguas. El aguacero provocó, si cabe, que los comercios se llenasen más en busca de techo. Aunque entrar en alguna gran tienda y de las más populares era como subirse a los coches de choque: sin saber por dónde moverse y con empujones asegurados. Por no hablar de las cajas, con colas dobles, triples, en zig zag, en curva... Aun así, no hubo resoplos.

Además de compras, fue día de cambios tras los regalos de Reyes. Fue el caso de María José Fernández, aunque entre una cosa y otra cayó un bolso. "Está a tope Gijón. No soy mucho de rebajas, pero puede que otro día mire más", indicó. Porque por ayer ya era suficiente. También fue jornada de devoluciones para Ana Menéndez. "En principio no cuento comprar nada porque los Reyes se portaron muy bien. Aunque... siempre cae algo", expresó junto a su marido, José Luis Pérez, que con solo una mirada ya lo dijo todo: por favor, hoy ya no más compras. "No, hoy no, otro día", reaccionó ella, que apuntó extrañada que algunos comercios están sin descuentos.

Desde que se liberalizaron las rebajas, los empresarios son libres de bajar los precios ahora o cuando quieran, o nunca. Maite Díaz, encargada de la tienda de moda Pilar Prieto, es de las que ha puesto descuentos antes de Reyes. "Ya llevamos muchos años haciéndolo. Las ventas de estas Navidades han ido mucho mejor que otros años. Estamos superando las cifras de 2019, que ya habían sido muy buenas", explicó. Su negocio estaba ayer por la mañana a tope de mujeres. "Está muy animada la jornada. Hay más movimiento y más ventas. La inflación no se nota y lo que sí apreciamos es que hay más ganas de vivir", opinó. Y de gastar.

En Broker, un negocio especializado en textil y zapatos, ubicado en la plaza del Parchís, el "jaleo" era evidente. De hecho, en esta, al igual que en otras tiendas del centro, era muy difícil encontrar la atención de una dependienta. "Hoy (por ayer) es día, sobre todo, de muchos cambios. El tiempo, de momento, no nos ha afectado", expresó Lorena Barbolla. La política de su comercio es no aplicar rebajas hasta que no pase Reyes. "Deberíamos ponernos todos a la vez, pero hace tiempo ya que esto funciona así", lamentó. Isabel Román, propietaria de la tienda Pippa, de moda de mujer, fue crítica con esta situación, que también denunció el viernes la Unión de Comerciantes de Asturias: "Al final nos pasamos el año entero de rebajas. Entre el Black Friday, las promociones especiales que hacen unos y otros... Yo creo que eso nos perjudica". Román empezó su temporada de rebajas con "menos movimiento del esperado por culpa del tiempo". En cualquier caso, la campaña navideña fue "buena" –"aunque no para tirar voladores", puntualizó– y teme especialmente la cuesta de febrero. "El año pasado febrero fue un mes malísimo y junto a marzo se hicieron muy largos", añadió.

En Avilés y Oviedo, los comerciantes hablaron igualmente de "buen comienzo" de rebajas, y eso se dejó notar en las calles, con las principales vías comerciales abarrotadas a media mañana pese a la incansable lluvia. "Por una parte para cambios de los Reyes Magos, que a veces no aciertan, y, por otra, por los importantes descuentos", señalaban desde la Unión de Comerciantes avilesina. Y agregaron: "Creemos que hay ganas por parte del público de rebajas y necesidad también, a lo que ayuda la contención de la inflación en los últimos meses, lo que provoca más gasto disponible en las familias". Los comerciantes esperan que los próximos días sigan en la misma línea. El objetivo, dicen, es dar salida al stock que no se vendió y liberar espacio para dar entrada a la mercancía de la próxima temporada.

Pese a la alegría percibida ayer en Asturias, todas las previsiones apuntan a que este año el gasto descenderá. Según datos del comparador financiero Banqmi, los españoles gastarán durante la campaña invernal de rebajas una media de 94,4 euros, un 2% menos que hace un año.