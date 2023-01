"El Prerrománico, con sus más de mil años, es una lección ejemplar de sostenibilidad"

La urbanista Martha Thorne (Rochester, Nueva York, 1953) estudió en Búfalo, Filadelfia y Londres, pero decidió desarrollar su carrera profesional en España. Exdecana de la IE School de Arquitectura y Diseño University, en Madrid, a la que se mantiene ligada como profesora distinguida, ha sido también directora ejecutiva del premio "Pritzker", el más prestigioso galardón internacional en el campo de la arquitectura. En alguna visita a Asturias, ha podido observar su patrimonio arquitectónico.

–¿Cómo se gestó su vinculación profesional a España?

–Vine a España tras terminar los estudios, para eso que hacen los americanos de descubrirse. Iba a quedarme un año y me quedé dieciséis. Me encontré muy bien. Volví a Estados Unidos para una experiencia profesional en Chicago, pero me di cuenta de lo que ofrece Europa en calidad de vida, clima y oportunidades, y me animé a volver. Desde 2010, estoy en Madrid.

–La última edición de los premios "Princesa de Asturias" han acercado la figura del arquitecto japonés Shigeru Ban. ¿Qué elementos definitorios destaca en su trayectoria?

–Si tengo que definir tres características en su obra, diría que tiene un gran conocimiento de la construcción y de las estructuras, cuando piensa en un edificio, piensa directamente en cómo se va sostener. La segunda, un sentido de la responsabilidad enorme hacia la ciudadanía, la comunidad, la gente necesitada y el medio ambiente. Y la tercera, la innovación. Ha sido el primero en utilizar tubos de cartón como elemento estructural, lo que es una innovación brutal porque siempre han existido, pero saber cómo se pueden usar para sostener un edificio constituye un logro, ya no solo en hacerlo, sino en convencer a la normativa de que funciona.

–¿La concesión del premio Pritzker supuso el descubrimiento internacional de Shigeru Ban?

–Con ese premio, Pritzker señaló la importancia de ampliar el papel del arquitecto. Shigeru Ban era conocido en ciertos ámbitos, como Francia, donde tiene su estudio, y en Japón, y también en lugares que han requerido la respuesta a situaciones de emergencia. El mensaje de ese premio fue valorar que el poder del diseño y el sentido de servicio a la humanidad están estrechamente unidos. Fue el principal significado de la concesión del "Pritzker" a Shigeru.

–¿Ha llegado el activismo a la arquitectura con obras como la de Shigeru Ban?

–La arquitectura está intentando buscar nuevos caminos, pero le resulta muy difícil definirlos porque en esa búsqueda hay muchas voces distintas y los procesos de construcción son muy lentos. Entonces, los cambios también tardan tiempo. Es cierto que hay muchos arquitectos, grupos y colectivos que buscan la colaboración entre arquitectura y comunidad, la colaboración con las personas que van a habitar los barrios, ciudades o edificios. No se debe olvidar la calidad del diseño, que debe ir de la mano con el deseo de hacer las cosas con responsabilidad.

–¿A qué se refiere?

–Hace años se decía: o es arquitectura bonita, o es sostenible. O ayuda a la gente, o es buena calidad. No procede esa dicotomía. Tiene que ser arquitectura excelente, pero ajustada a las necesidades de la población y del medio ambiente. Algunos activistas se han olvidado de la disciplina de la arquitectura y algunos arquitectos se han olvidado de su responsabilidad hacia la sociedad.

–¿Obras de gran tamaño y estilos como el de Santiago Calatrava, asociados a una época de gran crecimiento económico y riqueza, tienen vigencia de cara al futuro, siguen siendo válidas hoy en día?

–La época del arquitecto estrella y del edificio icónico está caduca. En mi opinión, los arquitectos y la arquitectura tienen que ser acordes con el momento, con el entorno, con el presupuesto y con el medio ambiente. Esa concepción de grandes gestos, para la foto, ojalá que se haya terminado.

–¿La pandemia ha influido en cómo hacer más habitables las casas y los edificios?

–La pandemia nos enseñó que los edificios o zonas de una ciudad unifuncionales no son funcionales. Necesitamos mucha más flexibilidad durante el día para sentirnos cómodos en los espacios. La pandemia recalcó que pasamos el 90 por ciento del tiempo en interiores y, por lo tanto, tenemos que ser más conscientes de la importancia de la ventilación cruzada, de poder tener luz natural y de qué tipo de materiales permiten no solo el bienestar físico, sino también mental y emocional.

–¿Está preparada la arquitectura para afrontar esos retos?

–Sí, pero es necesario cambiar muchas normativas, porque ahora la norma define qué es una casa, qué es un colegio y qué es una oficina. La pandemia nos enseñó que en momentos de crisis no podemos funcionar así. La sostenibilidad no es simplemente usar poca energía, o materiales reciclables, sino usar al máximo lo que tenemos ya. Por ejemplo, si tuviéramos un colegio por la mañana que fuese un club de deportes por la tarde para los jóvenes y un restaurante, bar o un sitio de descanso para la gente que trabaja por la noche, sería mucho mejor que utilizar el colegio solo durante seis horas al día.

–Varias ciudades asturianas, empezando por Oviedo, apostaron hace tres décadas por la peatonalización. ¿Es una herramienta más valida, si cabe, en la actualidad?

–La peatonalización de centros de ciudades es magnífica. En general, es una buena idea porque anima a la gente a andar en espacios seguros, por ejemplo, en pavimentos e iluminación. Pero hace falta respetar una densidad, porque la gente también debe tener los servicios y las tiendas a mano. Andar 45 minutos cada vez que se va a comprar o al dentista no es viable. Peatonalización sí, pero con un equilibrio en la densidad. Es necesario estudiar siempre el contexto para tomar decisiones apropiadas. Yo no tengo coche, camino mucho y mi salud está mucho mejor desde que camino. En Oviedo he visto zonas verdes, que suponen un respiro en todos los sentidos para el cuerpo y la mente. Es muy bonito integrar esos espacios en la ciudad.

–Una de las joyas de Asturias es el estilo prerrománico, con construcciones milenarias. ¿Qué opinión le merece?

–El legado de la arquitectura en un territorio tiene un papel importantísimo. No solo nos enseña la cultura de ese momento, también nos conecta con el pasado y nos recuerda que nuestra civilización, nuestra cultura, suponen un continuo, no se trata de elementos aislados. En las conversaciones en los congresos internacionales percibo ahora un énfasis en mirar cómo se construía antiguamente para darnos pistas hacia el futuro y ver cómo podemos ser más sostenibles. No cabe duda de que un edificio que ha durado mil años o más es una lección ejemplar de sostenibilidad, de amor a la arquitectura y de respeto a nuestra herencia.

–¿Hay un sesgo de género en la arquitectura?

–No estoy cómoda diciendo que haya una diferencia de género en la arquitectura. Las diferencias están más marcadas por el contexto que por los genes. Pero sí diría que la feminización de la arquitectura llegó muy tarde. Es una profesión que, en su pasado y su presente, espero que no en el futuro, se ha asociado con la construcción, con la fuerza, con los valores masculinos, digamos. Pero no hay ninguna razón objetiva para ello. En España hay más mujeres que hombres estudiando Arquitectura, ya son más del 50 por ciento, pero el techo de cristal todavía existe.

–¿Por qué?

–Es una profesión en la que estás mucho tiempo, absorbe muchas horas, muchos fines de semana, y esa estructura en el ejercicio de la profesión es antigua. Favorece el papel tradicional de los hombres, que tienen a alguien en casa y no deben asumir personalmente las cargas de una familia. Hay muchos obstáculos para que sea una profesión igualitaria. Las mujeres aún tenemos que llamar la atención sobre esas prácticas, que no son justas ni naturales.