El Principado defiende la proliferación de obras dadas a Tragsa: "Están justificadas"

"El encargo de contratos a empresas propias (públicas) muestra las carencias y la ineficiencia del Principado para adjudicar obras". Manuel García Rodríguez, ingeniero de telecomunicaciones que investiga licitaciones y experto en procesos de contratación pública, tiene claro que encargar obras a entidades públicas como Tragsa es una fórmula perfectamente legal, pero también "cuestionable", incluso "criticable" y, sobre todo, "mejorable". De hecho, hace unos días, la patronal asturiana de la construcción denunciaba las "adjudicaciones abusivas a empresas públicas" del Ejecutivo, al encargar a Tragsa obras que podrían licitarse para que concurrieran libremente las empresas privadas. El Gobierno del Principado terció ayer negando cualquier infracción por la proliferación de contratos encargados a Tragsa. Aseguró que "todas las contrataciones respetan escrupulosamente la ley", y que "todas las realizadas con Tragsa (o sociedades similares) están debidamente justificadas y motivadas, cada una por razones específicas".

El problema para la Administración por el que se encarga obras a sí misma no parece ser el dinero, sino el tiempo. Las licitaciones mediante concursos públicos y las adjudicaciones suelen demorarse muchos meses, y en momentos como el actual, con una elevada inflación, pueden provocar la renuncia de las adjudicatarias al no poder asumir el presupuesto aceptado hace tiempo con los precios actualizados.

Este último caso ha ocurrido en Asturias, por ejemplo, con la construcción de un edificio para la banda de música de Candás. Un proyecto que, tras renunciar la adjudicataria por el alza de los precios, fue encargado por el Ejecutivo a Tragsa, que a su vez lo subcontrató por mucho más dinero del inicial a otra empresa: lo que iba a costar 687.783 euros (importe de la adjudicación) acabó costando 807.779 euros, un 17 por ciento más. Y eso porque la empresa subcontratada por Tragsa rebajó notablemente en su oferta el presupuesto de licitación, que había quedado establecido en 1.046.352 euros.

"Debería haber un centro de compras unificado para todo el Gobierno, y no uno en cada Consejería; la contratación debería estar centralizada", resalta Manuel García Rodríguez, que recientemente publicó un artículo en este diario aportando datos sobre la proliferación de contratos del Principado encargados directamente a Tragsa. Cree que el Principado debería imitar el modelo de Cataluña, donde existe un centro único de compras, con funcionarios expertos en contratación, para todos los departamentos del Ejecutivo. Se ahorraría tiempo, dinero y, sobre todo, trámites burocráticos. Una contratación centralizada podría evitar, además, el pedido de muchas obras a empresas públicas como Tragsa y las consiguientes quejas de los constructores privados, que sienten que se les está "hurtando el pan" en un momento muy difícil para el sector. También evitaría que el Principado tuviera que levantar frecuentemente reparos de la Intervención General a sus encargos. Reparos interpuestos por múltiples motivos.

Por ejemplo, en uno de los casos, porque la obra no entraba "dentro del objeto social de Tragsa, no reúne el requisito de urgencia y el presupuesto no coincide con el cuadro de tarifas de Tragsa vigente"; y en otro, al considerar que "no es admisible que una sociedad estatal con la denominación y funciones que legalmente se han atribuido a Tragsa, pueda ejecutar todo tipo de obras en zonas urbanas, actuando de facto como empresa constructora en claro detrimento de la concurrencia".

Los argumentos de la Intervención General sintonizan con el sentir de los constructores, pero fueron soslayados por el Principado, que en todos los casos levantó los reparos y siguió adelante con los encargos a Tragsa. La actuación del Ejecutivo, además, ha obtenido por ahora el aval del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, pero los constructores han prometido llevar los conflictos a los juzgados españoles y, si resulta necesario, a los europeos.

Tragsa (Empresa de Transformación Agraria S. A) tiene como "misión oficial" realizar "actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural…", pero también puede ejecutar cualquier actividad ajena a todo ello cuando quedan licitaciones desiertas o haya resoluciones previas de cualquier contrato administrativo, lo que abre mucho más su abanico.

El caso es que el Gobierno del Principado ha encargado a Tragsa la ejecución de proyectos que nada tienen que ver con el sector agrario o con el desarrollo rural. Proyectos que se desarrollan en núcleos urbanos como Mieres, e incluso algunos relacionados, por ejemplo, con "traducciones al asturiano de actas, formularios, informes, documentos…".

García Rodríguez cuestiona estos encargos. Tiene claro que la adjudicación de obra pública debe realizarse con todas las garantías: "Hay que ser imparcial, pero también flexible, porque muchas veces, por ejemplo, la oferta más barata no es la mejor, ni la más viable". Reclama flexibilidad, consultar al mercado la evolución de los precios y "planificación". Porque planificar "todo lo posible" de antemano lo que se va a necesitar "ayudaría a las empresas privadas a prepararse para optar a esos contratos", apunta.

Este especialista en Contratación Pública de la Universidad de Oviedo, que realizó su tesis doctoral sobre análisis de datos aplicado a las licitaciones públicas, ha estudiado los encargos a medios propios realizados en 2022 por el Gobierno del Principado; esto es, cuando la Administración se contrata a sí misma, sin concursos y dejando fuera a los aspirantes privados. Ha comprobado que en 2022 el Principado encargó 28 grandes contratos al grupo estatal Tragsa, que suman 98 millones de euros, "una cantidad importante adjudicada sin ningún proceso de licitación". A dedo. "El encargo a medios propios no es ilegal, pero en algunos casos está en el filo de la navaja. No es una fórmula correcta", advierte García Rodríguez.

En su opinión, hay cuatro posibles causas de la proliferación de los encargos a medios propios. Primera, una Ley de Contratos del Sector Público "rígida y compleja, que dilata los tiempos". Segunda, la "inflexibilidad en las licitaciones de la revisión de los precios". Tercera, la carencia de "funcionarios expertos en contratación, como ya han apuntado muchos juristas, lo que suele derivar el pliegos con carencias, reclamaciones y denuncias en los tribunales". Y cuarta, la ya citada ausencia de una contratación centralizada o una "central de compras", "al menos para adquisiciones o contratos importantes".