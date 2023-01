Los propietarios de pisos con suspensión de desahuicios denuncian que el Principado paga "tarde y mal"

El Principado paga «tarde y mal» a los propietarios asturianos de viviendas que sufren la suspensión de desahucios. Es decir, tienen en sus casas inquilinos que no pagan el alquiler por encontrarse en situación de vulnerabilidad y no contar con otra alternativa habitacional. La consejería de Derechos Sociales y Bienestar publicó ayer la concesión de dos paquetes de ayudas, dotadas de 39.466,27 euros en total, que la Plataforma de Propietarios de Viviendas en Alquiler tacha de «insuficientes». En concreto, los beneficiarios son 12 cuando, según denuncian, «hay más de 40 personas apuntadas a estas ayudas», lo que significa que «no se llega ni a la mitad» de los propietarios víctimas de los llamados «inquiocupas».

El colectivo, que reaccionó el mes pasado con indignación ante la nueva prórroga de seis meses de los desahucios, se considera «discriminado» por el Gobierno, ya que, apuntan, hay propietarios que llevan cuatro años en esta situación «y no saben cuándo van a poder recuperar sus viviendas». Tras mucho luchar, cuando las recuperan, se encuentran a menudo sus pisos totalmente destrozados. Por otro lado, las cantidades que aporta la Administración para compensar la falta de ingresos por alquiler y los gastos que generan las casas son «insuficientes», subrayan. «Solo pagan desde el auto de la sentencia de vulnerabilidad y no desde que los inquilinos dejaron de pagar. Por ejemplo, en enero 2020 ya no te abonan nada y hasta 2021 no sale el informe. ¿Qué pasa con los gastos de todo ese año?», se quejan.

Pero lo peor de todo es que las subvenciones «no llegan a todos» los afectados y a los que compensan, la ayuda «queda muy alejada» de lo que deberían percibir. «La media de impagos o de abandono de la vivienda está en los 18 meses y las deudas, en los 15.000 euros de media por propietario. No aguantamos más, nos llevan a la ruina», lamentan. En las ayudas publicadas ayer en el Bopa, la más cuantiosa es una de más de 7.000 euros al acumular 474 días de suspensión de desahucio.