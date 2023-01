"Es intolerable que se encarguen tantas obras a Tragsa", claman los constructores

"Es intolerable que el Gobierno del Principado adjudique la mayor parte de las obras a Tragsa", clamó ayer el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), Joel García. Expresaba así el profundo malestar del sector ante la proliferación de encargos de obras a la empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec, algunas incluso que nada tienen que ver con el objeto para el que fueron creadas: actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural…

El enfado de los constructores es tal que han encargado a sus representantes que vigilen escrupulosamente todos los encargos a Tragsa. Y que acudan a los juzgados en cuanto observen indicios de irregularidades. Ya lo han hecho en alguna ocasión, aunque los tribunales avalaron la actuación del Principado, y sopesan hacerlo en los próximos días por otra adjudicación a Tragsa con la que no están de acuerdo.

Algunos encargos realizados a Tragsa y Tragsatec en 2022 por el Principado Datos en euros Tragsa Rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales afectados por la unidad de producción Área Noroeste de Tormaleo (Ibias) y su adecuación para los usos finales del suelo previstos 48.462.275,70 Rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales afectados por la unidad de producción Grupo Cerredo (Degaña) y su adecuación para los usos finales del suelo previstos 27.033.100,93 Construcción del edificio de ensayos de la Banda de Música y Coral de Candás, concejo de Carreño 1.451.168,16 Trabajos de mantenimiento y explotación de túneles en varias carreteras de la red de titularidad del Principado de Asturias 611.579,18 Recuperación del monte Monsacro para su puesta en valor en el ámbito cultural y lingüística (Morcín) 597.487,37 Explotación, mantenimiento y conservación de aguas industriales de Aboño (Gijón) durante el 2022 505.152,47 Ejecución de las obras de conservación y mantenimiento del edificio público que alberga el parque de bomberos de Cangas del Narcea 380.536,65 Conservación y restauración del puente medieval del Arco de Llorío (Laviana) y su peatonalización 360.957,86 Ejecución de las obras de conservación y mantenimiento del edificio público que alberga el parque de bomberos de Mieres 349.052,89 Ejecución de las obras de conservación y mantenimiento del edificio público que alberga el parque de bomberos de Llanes 311.722,33 Obras de acceso a los monumentos del Prerrománico (Oviedo) 175.744,52 Ejecución del servicio de apoyo técnico al servicio de planificación y conocimiento de la lengua asturiana de la Dirección General de Política Llingüística 92.431,27 Tragsatec Rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales afectados por la unidad de producción a cielo abierto de Buseiro (Tineo) y su adecuación para los usos finales del suelo previstos 6.828.293,95 Ejecución de la campaña de saneamiento ganadero y otros programas sanitarios de bovino, ovino-caprino y porcino en el Principado de Asturias en el año 2023 4.577.547,16 Asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción del acceso peatonal de conexión entre las estaciones de autobuses y de ferrocarril de Oviedo 66.992,73

García denunció que buena parte de las obras encargadas a Tragsa son posteriormente subcontratadas y en algunos casos acaban suponiendo a las arcas públicas "más del doble de lo que supondría si se adjudican a empresas privadas". La pregunta que Joel García lanza es clara: "¿Podemos vivir sin empresas privadas?". Porque, en su opinión, se está poniendo "en riesgo" la continuidad de muchas de ellas en el sector de la construcción.

Destaca que una de las principales "excusas" que esgrime el Principado para justificar los encargos a Tragsa es la "agilidad", que posibilita tramitar y ejecutar las obras más rápido. Pero a los constructores no les vale este argumento, "porque la ley de Contratos es la misma para toda España, y en otros sitios funciona. Otras administraciones licitan y adjudican en tiempo y forma el cien por ciento de su presupuesto". Así que demandan al Ejecutivo autonómico "que no eche balones fuera" y que funcione "como debe, porque "algo no funciona bien".

Otra de las quejas de la patronal de la construcción es la de que el Gobierno del Principado siempre se escuda en los reparos de la Intervención General para denegarles sus peticiones y sus propuestas, incluso cuando las acompañan "con todos los informes habidos y por haber". "Pero resulta que los reparos de los interventores sí se levantan cuando se trata de encargos a Tragsa. Es una vergüenza", lamenta Joel García. Se refiere a la adjudicación a esta empresa pública de varias obras pese a que contaban con informes negativos de la Intervención General. Por ejemplo, cuando la Consejería de Cultura, en marzo de 2022, encargó por 92.000 euros un contrato para "traducciones al asturiano de actas, formularios, informes, documentos, etcétera". El reparo presentado por la Intervención General fue levantado por el Principado, que continuó así adelante con el encargo a Tragsa.

Otros ejemplos son los encargos a Tragsa de las obras de conservación y mantenimiento de los parques de Bomberos de Mieres, Llanes y Cangas de Narcea. Los interventores informaron en este caso negativamente al estimar que no es admisible "que una sociedad estatal con la denominación y funciones que legalmente se han atribuido a Tragsa pueda ejecutar todo tipo de obras en zonas urbanas, actuando de facto como empresa constructora en claro detrimento de la concurrencia".

Finalmente, en el caso de la construcción de un edificio para la Banda de Música de Candás, la Intervención General se opuso al encargo a Tragsa porque la obra "no entra dentro del objeto social de Tragsa, no reúne el requisito de urgencia y el presupuesto no coincide con el cuadro de tarifas de Tragsa vigente. Pese a ello, también en este caso el Principado siguió adelante. Más aún, el Ejecutivo considera que "todas las contrataciones respetan escrupulosamente la ley" y están "debidamente justificadas y motivadas, cada una por razones específicas".