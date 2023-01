Más tristeza que preocupación entre los asturianos en Brasil: "No llegarán lejos"

Ana Carolina Olivar Lopes es nacida en Brasil pero hija de asturiano y experta en diseñar procesos educacionales además de streamer. Está viviendo los acontecimientos sociopolíticos que azotan al país latinoamericano desde São Paulo. "Estamos muy atentos a los movimientos, y tristes por ver la destrucción que causan los terroristas que siguen las órdenes de una minoría que no entiende de democracia. No estamos preocupados, sino tristes", aclara Olivar Lopes. Un sentir que comparte la diáspora asturiana en Brasil tras el asalto a las instituciones democráticas de la capital protagonizado el domingo por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.

Esta hija de un luanquín incide en que la preocupación no es lo que más está cundiendo, al menos en su caso. "No me preocupa porque creemos en las instituciones y sabemos que esta es una acción aislada financiada por políticos y empresarios, que serán sancionados por actos antidemocráticos", enfatiza. Tampoco cree que sufrirá mucho en sus carnes las consecuencias de lo que está aconteciendo. "En el aspecto profesional me veré poco afectada, pero en el aspecto personal, si los valores de la moneda cambian demasiado, puede que tenga que posponer el viaje a Asturias", explica.

A Antonio Lorenzo Dormal Calleja todo el mundo lo conoce como Anzo Dormal. Ayer no dudó en sumarse a las movilizaciones a favor de la democracia y condenando el asalto de los bolsonaristas en Brasilia. Y lo hizo también desde São Paulo, donde lleva 16 años viviendo tras haberlo hecho previamente en Rio de Janeiro durante otros seis. "Personalmente, no me parece que vaya muy lejos lo sucedido. Es más, pienso que lo que pasó el domingo ha hecho que muchas de las personas que, por algún motivo, aún tenían simpatía por Bolsonaro, la pierdan. Todos los estamentos del gobierno están pidiendo una condena ejemplar para los participantes en estos actos y se han convocado manifestaciones en todas las ciudades por la democracia y contra el golpe de estado", relata este gijonés criado en el barrio de El Natahoyo.

A Dormal, que ejerce de representante de la editora española SGEL, es profesor de Lengua y hace el doctorado en la Universidad de São Paulo (USP), le inquieta mucho más la imagen que proyecta Brasil al exterior. "Este tipo de eventos perjudican al país en cuanto a su imagen internacional y la seguridad que puede dar a inversores extranjeros. Lo que Brasil necesita ahora es calma para ‘tocar o barco’ (trabajar) y hacer que la nación se pacifique un poco de las tensiones creadas desde el golpe a Dilma Rousseff; crear condiciones para que la economía vuelva a crecer y que se reduzcan las diferencias sociales, incentivando la educación, el trabajo fijo, el poder de compra de los brasileños y disminuyendo la violencia urbana", expresa el gijonés.

Nacho Durán, artista digital asturiano, conoce bien Brasil, donde residió durante catorce años y a donde regresa con frecuencia, aunque ahora está asentado en Oviedo. Él hace su propio diagnóstico: "Lo que ocurrió el domingo en Brasilia fue la enésima tentativa de provocar una ruptura democrática, un asalto a los poderes democráticos que venía siendo planeado, financiado, armado y alentado desde hace tiempo por algunos sectores de la sociedad civil y, principalmente, militar. Fue un salto más en la deslegitimación de las instituciones que empezó con las denuncias falsas por fraude electoral de Aécio Neves en 2014, el golpe parlamentario a Dilma Rousseff en 2016 y la condena sin pruebas de Lula en 2018 que le impediría participar en las elecciones, ganadas por la extrema derecha a base de ‘fake news’ y odio". Bajo su punto de vista, el asalto de los bolsonaristas "es más grave que lo sucedido en el Capitolio de Estados Unidos porque, con el presidente electo ya al mando, se atacaron los tres poderes simultáneamente y con connivencia de la policía".

Algo que confirma Anzo Dormal desde São Paulo haciendo su narración del asedio del domingo en Brasilia. "El asalto al Congreso Nacional, al Tribunal Supremo Federal y al Palacio del Planalto (sede del Presidente) parece, por no decir otra cosa, algo premeditado y predecible. Desde hace una semana, corren varios mensajes de que se iban a concentrar en frente de los tres poderes para invadirlo. Los autobuses fueron financiados; el Gobernador del estado, de vacaciones; el expresidente Bolsonaro, en Estados Unidos; y el Secretario de Seguridad del Estado de Brasilia, de viaje de fin de semana. Por otro lado, el nuevo Ministro de Justicia estaba avisando de que los efectivos eran muy reducidos para la cantidad de gente que estaba llegando. Lo que pasó ayer es, por decirlo de alguna manera, la crónica burlesca de un intento de Golpe de Estado anunciado...", cuenta Dormal.

El gijonés prosigue con su relato: "Desde un primer momento se vio que el número de vándalos del acto dantesco era pequeño, aproximadamente cuatro mil, según fuentes policiales, pero estaban poniendo de rodillas a todo un país, simplemente porque la Policía Militar no estaba actuando. El reciente cambio de Gobierno no permitió, aún, el cambio de jefes de los diferentes organismos de represión y seguridad del estado brasileño. Inmediatamente, la población de Brasil empezó a manifestarse por las redes sociales y las principales televisiones abiertas tardaron casi dos horas en interrumpir sus emisiones para hablar de lo que estaba pasando. Eso también fue vergonzoso. Una vez se vio por las imágenes de televisión lo que estaba pasando, hasta los partidos que apoyan a Bolsonaro iniciaron el proceso de distanciamiento de los actos".

Pese a todo, la tristeza y no tanto la preocupación es lo que invade a los asturianos vinculados a Brasil, un país al que, como asegura Anzo Dormal, le falta mucho por avanzar en términos políticos: "El domingo fue un día tenso, confuso y un agravio sin precedentes a la joven democracia brasileña. La realidad que vivimos en los últimos años en Brasil se aleja mucho de la imagen bucólica que se tiene por ahí. La tensión política es un hecho, Brasil está en pañales en cuanto a debates políticos".