Canteli: "No deberían parchear, sino realizar lo necesario para que el AVE llegue a Oviedo"

El Alcalde de Oviedo quiso salir al paso ayer de los cortes de línea ferroviaria entre Lena y la capital de Asturias planteados a priori en los fines de semana para acometer la renovación integral de la infraestructura. "¿Qué destino turístico puede ser Asturias cuando ya no es que el AVE no llegue a su capital, sino que obliga a terminar el viaje con un trayecto en autobús?", se preguntó Alfredo Canteli.

Canteli fue más allá en sus argumentos: "Si, como aseguran los responsables políticos de este nuevo despropósito, es obligado realizar estos trabajos e inevitable tener que realizar cortes durante 47 semanas, lo que deberían hacer no es parchear sino realizar las obras necesarias para que el AVE llegue como tal a Oviedo". En este sentido, el alcalde ovetense recalca que la alta velocidad no llegará de forma efectiva a Oviedo, puesto que el recorrido ferroviario desde Lena no lo permitirá, ni tampoco, por ahora, el tramo entre León y La Robla. "Ya era difícil de entender que el AVE a Asturias tuviera el retraso al que le obligan las obras inacabadas en el tramo de La Robla, pero que unos trabajos, cuya necesidad debería haber sido evidente desde hace años, le impidan llegar de Pola de Lena a Oviedo resulta inexplicable e injustificable", enfatiza Alfredo Canteli.

Bajo su punto de vista, "el anuncio de que, al final, los viajeros del AVE quizás terminen llegando a Oviedo en autobús es una auténtica tomadura de pelo a los asturianos y a los ovetenses". Y prosigue en su argumentación: "Después de 19 años de obras y de retrasos, y después de que hace tres meses se vendiera a bombo y platillo que, tras el primer viaje de pruebas, el AVE llegaría a Asturias en el mes de mayo, ahora se dan cuenta de que faltan obras para adaptar el tramo Pola de Lena-Oviedo y que eso requerirá 47 meses de trabajos que obligarán a suspender el tráfico ferroviario".

Canteli ve intolerable lo que está planteado, aunque no decidido definitivamente por el Estado. "Van a anular completamente, en la práctica, el efecto positivo que todos estábamos esperando con la entrada en funcionamiento del AVE", sostiene el Alcalde, quien incide en que "se trata de trabajos que ni siquiera van a permitir aprobar la asignatura pendiente de que el AVE asturiano sea el único de España que no llega directamente a la capital de la comunidad".

El alcalde ovetense carga contra la gestión de los ejecutivos del PSOE respecto a la capital asturiana. "En la agenda de los Gobiernos socialistas nunca ha estado, ni estará, culminar las obras del AVE para que llegue como tal a Oviedo porque la capital de Asturias nunca ha estado entre sus prioridades", afirma. Y agrega: "Para Oviedo, este nuevo revés con el posible trayecto final del AVE en autobús es un ataque frontal contra su futuro en unos momentos en los que se estaba consolidando como un gran destino turístico del norte de España".

"Los gobiernos de España y el Principado nos cercan con obras que se eternizan y limitan el progreso de Oviedo y los ovetenses: las del AVE y las de un tercer carril en la autopista ‘Y’ que ya superan los 3 años y aún están lejos de acabar sus escasos 4,5 kilómetros. Son las obras de la vergüenza para los gobiernos socialistas", sentencia Canteli.