"Me estaba haciendo el mataleón y le pinché hasta que me soltó", dice el murense que apuñaló al novio de su exmujer en Pravia

"Solo quería meterle miedo para que volviese con su mujer a Madrid y dejase en paz a la mía. Me arrepiento de todo lo ocurrido, hoy en día no lo haría. Él me estaba haciendo el mataleón en el suelo y me estaba asfixiando, le pinché hasta que me soltó", ha declarado esta mañana el murense José María M. M., condenado por apuñalar al novio de su exmujer en el barrio de la Fontana de Pravia en octubre de 2020, durante la vista de apelación de su caso en la sala de lo civil y penal del TSJA, ante la que ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel de Asturias. La defensa del acusado, a cargo de Ricardo Álvarez-Buylla, pidió reducir a dos años y medio la condena de cinco años que impuso el pasado mes de septiembre la sección segunda de la Audiencia. Y es que, según adujo, "el peligro para la vida de la víctima fue nulo".

Álvarez-Buylla resaltó que hubo dos momentos en los hechos. En un primer momento, su defendido acometió a la víctima y la hirió en el brazo con un cuchillo jamonero, hasta que el atacado cogió el arma con las manos y se rompió. En un segundo momento, añadió, "hubo un forcejeo", momento en el que la víctima sufrió una herida en el tórax con otro cuchillo. "La herida tiene una profundidad de dos milímetros, es un rasguño, no hubo peligro para la vida de la víctima, como dijeron los forenses". No obstante, la sentencia de la sección segunda estableció que "hubo evidente riesgo vital". El letrado pidió al tribunal presidido por el magistrado Jesús María Chamorro, flanqueado por Ignacio Vidau y José Ignacio Pérez Villamil que se atienda al resultado del ataque, con un daño mínimo para la víctima. El fiscal Enrique Valdés-Solís impugnó el recurso de apelación, al considerar que solo pretende "corregir los hechos probados". Para el fiscal es evidente la intención homicida del condenado, ya que en un primer momento atacó a la víctima con un cuchillo jamonero, y luego la acometió con un segundo que clavó en el tórax. "Ese segundo ataque, por el arma y por la zona de afectación, hubiese causado la muerte si hubiese penetrado más", indicó. Valdés-Solís añadió que otros detalles apuntan en la dirección de las intenciones homicidas del apelante, como el hecho de que actuase con un pasamontañas y apareciese por sorpresa. "Quizá solo pretendía dar un susto, pero luego cambió de idea e intentó matar a la víctima", dijo. El murense condenado pidió disculpas varias veces y trató de justificarse: "Cuando le vi la sangre, le pedí perdón. Le dije de llevarle al médico y me dijo que no, que me marchase. Lo del pecho no fue intencionado, pido perdón".