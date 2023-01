Los ocho sanitarios del HUCA procesados por fisgar la historia clínica de un compañero, absueltos tras retirar la Fiscalía su acusación

El juicio contra los ocho sanitarios del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) procesados por espiar la historia clínica de un médico terminó abrupta e inesperadamente este miércoles con la absolución de todos los implicados una vez que la Fiscalía decidió retirar la acusación. La declaración del denunciante y las exposiciones de los testigos citados en la segunda jornada de la vista, que inicialmente debería haberse prolongado hasta el viernes, han sido suficientes para que el Ministerio Fiscal considerase acreditada la imposibilidad para certificar al cien por cien la responsabilidad de los ocho encausados en las entradas ilícitas a los datos personales del denunciante, que en enero de 2017 ingresó bajo custodia policial en el HUCA después de verse implicado en una pelea y ser detenido.

La Fiscalía solicitaba para los trabajadores, cinco enfermeras, dos auxiliares y un médico, condenas que sumaban 22 años de prisión por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. La acusación particular había desistido ya de su propia petición de cárcel y mantenía demandas de indemnizaciones por un valor total de 60.000 euros, pero el letrado del doctor se ha mostrado conforme con la retirada de los cargos y la consiguiente absolución, “con todos los pronunciamientos favorables”, que ha decretado el tribunal de la sala tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo para todos los implicados.

La fiscal ha asentado su resolución en lo escuchado ayer en las declaraciones de los acusados y hoy en la del médico acusador y los testigos, sanitarios del HUCA que relataron ante el tribunal sus rutinas de trabajo. Sobre los ocho sanitarios que se sentaron en el banquillo pesaba la acusación de haber accedido con su clave personal de usuarios y “sin justificación” a la historia clínica de su compañero. Tanto ellos como los testigos que han declarado este miércoles han dejado sentado que la dinámica habitual de trabajo en algunas unidades del hospital implica que por necesidades de la actividad asistencial los ordenadores se comparten y las sesiones se dejan abiertas simultáneamente en varias computadoras.

En esas circunstancias, el propio denunciante admitió que “es posible que haya personas que hayan accedido de forma no apropiada y no estén aquí, y también que haya algunas aquí que hayan dejado sus sesiones abiertas y las entradas correspondan en realidad a otras…”. No puedo acreditar con un cien por cien de probabilidad que sean ellas las personas que han accedido”, concluyó. Había dejado dicho que interpuso la querella al comprobar que la enorme cantidad de entradas en su historial clínico y que el filtro de los denunciados –inicialmente la lista era de 34– se puso en aquellos que supuestamente habían ingresado en sus datos cuando ya había sido dado de alta. En aquel momento “se me cayó el alma a los pies”, declaró. Experimentó “una desilusión tremenda, me sentí realmente mal”, pero aclaró que no era su intención “que nadie ingrese en la cárcel”. “Es suficiente con que se me indemnice”.