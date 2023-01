Barbón afirma que "bajo ningún concepto" admitirá cortar el tráfico el fin de semana

"Bajo ningún concepto", dijo el presidente del Principado, Adrián Barbón, el gobierno saturiano aceptará cortes del tráfico ferroviario de Asturias a la Mesesta durante el fin de semana por las obras de renovación de la vía entre Oviedo y Lena. Barbón aseguró ayer que tanto el Ejecutivo autonómico como el Ministerio de Transportes buscarán alternativas para que las obras ferroviarias no impliquen la suspensión de servicios de trenes. En unas declaraciones durante su visita a Ibias, el Presidente aseguró que el Principado ha expresado "de forma rotunda" el rechazo a esta alternativa y que tanto Adif como el Ministerio "entienden" y "asumen" que la posición de Asturias "es la correcta". De hecho, fuentes de Adif admiten que aún no está perfilado como se llevarán a cabo las obras y que será algo que se determinará una vez que se adjudique el contrato y no en una fase tan preliminar como la actual, en la que solo existe una planificación de intenciones.

La indignación circula a todo tren en la línea Lena-Oviedo tras el anuncio de los cortes: "Es una vergüenza" La apertura de la conexión ferroviaria con la Meseta por medio de la Variante de Pajares vuelve a ser, ante la proximidad de las fechas, asunto de controversia. El sindicato minero SOMA-FITAG-UGT no se baja del tren y apunta al polígono mierense de Reicastro como la mejor solución para dar cabida a una estación central para la alta velocidad en Asturias. El secretario general de la central sindical, José Luis Alperi, sostiene que no hay otra alternativa que ofrezca mejores expectativas: "Seguimos apostando por hacer una estación de alta velocidad en Reicastro. Defendemos que se trata de la mejor infraestructura que se puede abordar actualmente. En otros sitios ya funcionan muy bien los trenes y autobuses lanzadera", apuntó Alperi, destacando que en Reicastro hay suelo suficiente para una estación espaciosa y funcional ya que se trata de una parcela de más de 77.000 metros cuadrados. La alcaldesa de Gijón pide claridad en las obras pendientes para evitar "ruido" Sandra F. Lombardía Ana González, alcaldesa de Gijón, pidió ayer que "el AVE a Asturias llegue sin tener que bajarnos del tren". Poniendo por delante que no es quién para emitir juicios técnicos, aseguró que "como ciudadana" su objetivo sería "subirme en Gijón y llegar a Madrid en el mismo asiento", si bien reconoció que "estamos ante una infraestructura muy compleja que exige una serie de cosas antes de llegar a eso que queremos". E insistió en que "antes aún habrá que realizar pruebas y ajustes técnicos" pero lo mejor sería "explicarlo todo junto". Más allá de polémicas, González, aun reconociendo que "el AVE estuvo muchos años parado", cree que "lo importante es que todo el mundo sepamos el objetivo, compartido". Y en este sentido recalcó que tanto el Principado como el Ministerio defienden que no sean necesarios cambios de trenes para llegar a Gijón. Pero indicó que lo mejor sería "decirlo todo de seguido" para " no meter más ruido y para tener las cosas claras".