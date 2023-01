La Delegada del Gobierno amplía al "primer semestre" la estimación de entrada en servicio de la Variante

“La Variante de Pajares entrará en funcionamiento este semestre, ya no me atrevo a decir más”. La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, extrema la prudencia con los plazos de la llegada del AVE a Asturias, que en las últimas previsiones conocidas no se habían movido del mes de mayo, en las vísperas de las elecciones autonómicas. No se aventura a precisar más, explica Losa, porque “la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es la única autoridad legitimada para decir cuándo se abrirá, aún no se ha pronunciado…” Si es ella la que debe pronunciarse sobre las condiciones en las que estará la infraestructura en el momento de su apertura, la Delegada da por “absolutamente descartados” los cortes de tráfico entre Pola de Lena y Oviedo los fines de semana de los 47 meses que dure la obra de renovación de este trazado.

Quiso aclarar que ésta es únicamente “una de las posibilidades” que plantea el documento técnico que sobre la intervención “están ultimando, y tienen sin terminar, los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)”. Esa previsión se basa, enlaza, en cuestiones exclusivamente técnicas que aún deben ser modificadas por el filtro de la “segunda parte, la apreciación de las circunstancias que concurren y que permiten que la obra se adapte a la realidad”. Esto es lo que le lleva hasta la conclusión de que “no puede ser, como ya han declarado distintos miembros del Gobierno, que se tenga que cerrar una línea como ésta todos los fines de semana durante 47 meses”. No hay “fractura ni escándalo”, aclaró, porque “siempre hay variaciones” respecto a los planteamientos iniciales de este tipo de documentos cuando se les introducen “todas las variables económicas y sociales que necesariamente influyen en cualquier obra. La relación entre las administraciones es perfecta, la comunicación constante y este documento está ahí, pero en el momento en que se apruebe y se adjudique la obra ya tendrá incorporadas todas estas variables de las que acabo de hablar”, concluye. En esta fase de elaboración de las prescripciones exclusivamente técnicas de la intervención, resalta, “la intercomunicación” entre el Adif y el Principado, o el aviso al Gobierno regional de que se está barajando un corte puntual del servicio ferroviario, “no es necesaria. El documento lo elaboran unos ingenieros de caminos que tienen la experiencia de muchas obras y marcan el entorno de máximos en que debe desarrollarse ésta. No creo que (el aviso) fuera imprescindible que en este punto, en el que todavía los órganos políticos del Ministerio ni siquiera tienen en la mano el documento ni han valorado el alcance o las consecuencias de una medida u otra”. Sobre las alternativas al corte, Losa invita a esperar a esa fase del proceso en el que decidirá el Gobierno, pero después de escuchar las del Principado respecto a la posibilidad de los cortes nocturnos o sin afección a la circulación de trenes aporta su propia experiencia con la ampliación del puente de Nicolás Soria, en Oviedo. Allí “se trabaja por la noche y cuando no hay tráfico” y tratando en todo caso de reducir al mínimo el impacto para los usuarios. En todo caso, y ante la incertidumbre sobre un posible perjuicio en el servicio que ha desatado la opción de las interrupciones puntuales que baraja el Adif, la Delegada del Gobierno no se mueve de los tiempos de viaje que estima el Ministerio, “dos horas y 43 minutos” cuando toda la infraestructura esté terminada y en servicio, “incluyendo el tramo León-La Robla”, y “tres horas y pocos minutos” cuando se ponga en servicio este año. Delia Losa incluyó estas consideraciones en la presentación del informe de rendición de cuentas que periódicamente elabora el Gobierno estatal, y que viene a titular “Cumpliendo”. Ahí también mantuvo para el segundo semestre de este año, “más bien hacia después del verano”, el plazo estimado de apertura del tercer carril de la autopista “Y” entre Matalablima, en Oviedo, y Lugones. “No ha habido ningún problema que haya obligado a paralizar la obra”, apunta, “y ya hay mucho adelantado”.