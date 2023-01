Los empresarios ven irrenunciable que el viaje a Madrid dure menos de tres horas

La presidenta de FADE, María Calvo, no ocultó ayer su "sorpresa" por la propuesta que el ente gestor de infraestructuras ferroviarias (Adif) plantea para las obras de mejora de la vía entre Oviedo y Lena, unas obras por 100 millones de euros y con un horizonte de ejecución de 47 meses y que podrían implicar cortes de tráfico temporales. La confluencia de estas obras con la puesta en servicio de la Variante de Pajares supone, en opinión de la patronal, un impacto negativo para las expectativas de la región.

"El perjuicio económico que la situación propuesta, con cortes durante los fines de semana, podría causar a diferentes sectores económicos asturianos es muy alto, tanto en lo que afecta al movimiento de personas como al de mercancías", aseguró a LA NUEVA ESPAÑA María Calvo, presidenta de FADE. Calvo cree que los cortes por estas obras podrían suponer "dejar de aprovechar la excelente oportunidad" que supone para Asturias la entrada en servicio de la Variante de Pajares, "tantas veces retrasada en el tiempo por diferentes razones". Por ello, FADE pide que "como mínimo" sean escuchados los empresarios asturianos en la planificación ferroviaria, ya que el impacto de los cortes afectaría no solo al tráfico de viajeros, sino también al de mercancías. FADE reclama a las autoridades asturianas "más sensibilidad" en estas cuestiones y que exploren alternativas que supongan un menor impacto económico, así como que actúen con "transparencia": "A fecha actual somos incapaces de saber en qué estado se encuentran los tramos pendientes de programa, licitar o finalizar en el ramal León-Gijón. Calvo termina confiando en que una "unidad de acción de la sociedad asturiana logre revertir esta situación".

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, insistió en que las obras de renovación de la vía Lena-Oviedo "se hagan del modo que sea, pero sin incidencia en los tráficos de viajeros o mercancías". "No sería admisible que después de esperar cuarenta años por la Variante de Pajares ahora nos encontremos con problemas que empañan esa apertura", señaló Paniceres. La Cámara de Comercio mantuvo precisamente estos días un encuentro con el Gobierno regional para conocer los detalles de la planificación de Adif. "Nosotros no somos expertos ferroviarios, pero sí creemos que se debe encontrar una solución que garantice que el trayecto entre Oviedo y Madrid dure menos de tres horas en toda circunstancia, sea cual sea la tecnología empleada", indicó Paniceres.

Barbón afirma que «bajo ningún concepto» admitirá cortar el tráfico el fin de semana





"Bajo ningún concepto", dijo el presidente del Principado, Adrián Barbón, el gobierno saturiano aceptará cortes del tráfico ferroviario de Asturias a la Mesesta durante el fin de semana por las obras de renovación de la vía entre Oviedo y Lena. Barbón aseguró ayer que tanto el Ejecutivo autonómico como el Ministerio de Transportes buscarán alternativas para que las obras ferroviarias no impliquen la suspensión de servicios de trenes. En unas declaraciones durante su visita a Ibias, el Presidente aseguró que el Principado ha expresado "de forma rotunda" el rechazo a esta alternativa y que tanto Adif como el Ministerio "entienden" y "asumen" que la posición de Asturias "es la correcta". De hecho, fuentes de Adif admiten que aún no está perfilado como se llevarán a cabo las obras y que será algo que se determinará una vez que se adjudique el contrato y no en una fase tan preliminar como la actual, en la que solo existe una planificación de intenciones.

La apertura de la conexión ferroviaria con la Meseta por medio de la Variante de Pajares vuelve a ser, ante la proximidad de las fechas, asunto de controversia. El sindicato minero SOMA-FITAG-UGT no se baja del tren y apunta al polígono mierense de Reicastro como la mejor solución para dar cabida a una estación central para la alta velocidad en Asturias. El secretario general de la central sindical, José Luis Alperi, sostiene que no hay otra alternativa que ofrezca mejores expectativas: "Seguimos apostando por hacer una estación de alta velocidad en Reicastro. Defendemos que se trata de la mejor infraestructura que se puede abordar actualmente. En otros sitios ya funcionan muy bien los trenes y autobuses lanzadera", apuntó Alperi, destacando que en Reicastro hay suelo suficiente para una estación espaciosa y funcional ya que se trata de una parcela de más de 77.000 metros cuadrados.