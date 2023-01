La gripe sigue en nivel bajo y los expertos barajan un invierno sin pico de contagios

La gripe apenas ha llegado a Asturias y los especialistas empiezan a pensar que la incidencia puede no aumentar de manera significativa en lo que resta de invierno. De cumplirse este vaticinio –que es común a todo el territorio nacional–, estaríamos ante un nuevo comportamiento sorprendente de la gripe. El pronóstico más predominante señalaba que este invierno, ante la menor circulación del virus del covid-19 y la menor protección con mascarillas, el virus de la gripe tendería a recuperar su espacio clásico de una forma gradual. La realidad, a día de hoy, es que su circulación no es apreciable y no se observan visos de que pueda llegar un pico de cierta envergadura en las semanas venideras.

"A estas alturas, es poco probable que haya un nuevo repunte, a no ser que empiece a circular un virus nuevo, y no tiene ninguna pinta de momento. Vamos, que no es imposible, pero no es esperable", explicó a LA NUEVA ESPAÑA un buen conocedor del panorama epidemiológico. En Asturias, la curva de la gripe aumentó ligeramente durante unas semanas al inicio del otoño. Desde entonces, la incidencia ha sido baja, y en las últimas semanas tiende a descender aún más. Ciertamente, el virus circula. La variante con más presencia es la A(H3N2), que "está bien cubierta con la vacuna", indican los especialistas. La tónica general es que continúan predominando los adenovirus –cuyos síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolor de garganta, inflamación de las vías respiratorias, gastroenteritis...– y que evolucionan a la baja los virus respiratorios sincitiales (VRS, más típicos del otoño). En cuanto al covid, la curva se mantiene en niveles similares a los registrados en las semanas anteriores, incluso con una cierta evolución a la baja. Entre la población de 60 años o más, la incidencia de los últimos catorce días es de 110 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 129 de media nacional. En la circulación de coronavirus, se verifica que continúan predominando las variantes BA.4 y BA.5, cubiertas por las vacunas que se administran desde el pasado mes de septiembre. Ya hace tiempo que se detectó la cepa que predomina en China (BF.7), que sin embargo no consta que esté aumentando. Asimismo, ha sido detectada la precursora de la variante americana, que tampoco crece. Un indicador relevante en la pandemia de covid-19 es la cifra de contagiados que requieren ingreso hospitalario. En la mañana de ayer, en Asturias estaban hospitalizados con coronavirus 83 pacientes, de ellos 77 en planta y 6 en cuidados intensivos (UCI). Si bien la situación global de los hospitales asturianos es relativamente desahogada, no puede decirse lo mismo de algunos servicios de urgencias. El más saturado en los últimos meses, el del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), registró este pasado lunes su récord histórico de enfermos atendidos en un solo día: 461 personas.