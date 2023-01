La indignación circula a todo tren

Salvo que haya marcha atrás, los planes del Ministerio de Transportes y Adif de cortar durante años la circulación de trenes entre Lena y Oviedo los fines de semana para renovar la infraestructura han acelerado el pulso de los viajeros. La indignación viaja a alta velocidad, como pudo comprobar ayer LA NUEVA ESPAÑA en un trayecto de ida y vuelta con parada en la estación del estupor. Son 22 kilómetros a recorrer con una media de 34 minutos. Subamos.

Arrancamos: Begoña Oltra. Valenciana. Vive en Oviedo y trabaja en Pola de Lena: "Para no usar todos los días el coche –además no es fácil aparcar en la zona donde trabajo– suelo alternar. Depende de la prisa que tenga, del horario del tren... Como usuaria, cortar la línea los fines de semana me parecería alucinante. Lo lógico sería cortarlo entre semana. Yo no la uso para ir a Pola el fin de semana, pero sí para bajar a Madrid con cierta frecuencia para visitar a mi familia porque entre peajes y gasolina el gasto se dispara. Es una opinión que comparto con otra gente. No se entiende, además, que después del tiempo que llevan los asturianos esperando por la Alta Velocidad pueda ocurrir esto. Anda que no han tenido tiempo para arreglarlo. Es una vergüenza. Asturias no destaca precisamente por sus comunicaciones, y si las que hay se cortan... Tiene que haber otra solución".

La valenciana Begoña Oltra afirma que «lo lógico sería cortarlo entre semana»

Mari Nieves Fernández Sánchez es de Mieres y usa el tren todos los días para ir a Pola de Lena a atender una tienda. Incluidos los sábados. Recuerda: "Los fines de semana hay mercado. Si tienes que subir un coche te las ves y te las deseas para aparcar. Fastidiaría no poder usar el tren. Y, además, es una barbaridad la cantidad de tiempo prevista para las obras. Hay otra opción, pienso: conectarse con la empresa de autobuses Fernández y hacer más viajes esos días. O que respeten los trenes de primera y última hora. O que hagan los cortes por semana, ¿no? Yo no trabajo los domingos, pero hay gente que sí, que viene de Gijón, que trabaja en residencias...".

Adolfo Rodríguez vive en Samartino (Villayana). Es pensionista y utiliza con frecuencia el tren para desplazarse a Pola de Lena. La idea de los cortes en fines de semana ("Cuando más se mueve la gente") no le parece afortunada aunque "si hace falta, habrá que hacerlo, mejor eso a que no hagan nada". Cree que hubo tiempo de sobra durante años para hacer esas obras pero "ya sabemos lo que hay, ¿no? Y luego venir de Oviedo y hacer cambio en Ujo, tener que usar el bus... Es perjudicial, pierdes tiempo, tienes que trabajar, llegar a casa pronto... Vas de noche y en lugar de llegar a las once lo haces a las once y media. A mí no es que me perjudique porque el fin de semana no lo uso normalmente, pero serían malas noticias para quien sí lo hace".

Mari Flor Rivera García viaja junto a Rosi García. Es vecina de Pola de Lena y viaja todos, todos los días por semana por motivos de trabajo a Oviedo. Y por una razón esencial: "Cuidar a mi nieto". Los cortes, de llevarse a cabo, serían "una locura. Pero como estamos tan acostumbrados a las obras no nos pillaría de sorpresa. Son muchos meses si se hicieran, como no lo metan por semana fastidiarían un montón a mucha gente".

Supongamos que se buscara una solución sobre ruedas: "Vaya rollo". Y, encima, la interminable espera por la alta velocidad frena las esperanzas: "Dicen que abren la variante en mayo y luego resulta que quieren cerrar los fines de semana... No tiene mucho sentido, ¿verdad? Son cosas que se están sacando al vuelo, como todo en esta empresa, que cada vez está peor".

«Somos pasivos para protestar, algún movimiento habría que hacer», lamenta Juan García

En fin: "No sé lo que pasará. Ya lo veremos".

De momento, vamos a ver qué piensa Juan García mientras los altavoces anuncian "destino Oviedo, Gijón. Próxima parada, Santullano". Rápido, que él se baja en Mieres. Vive en Pola de Lena y es ingeniero de profesión. No es un usuario habitual de la línea pero "últimamente la uso bastante".

"No lo veo bien", resume, "vería mejor que buscaran otra fórmula. Una solución que no pase por cortar los fines de semana. Lo utiliza mucho la gente. Es un transporte público muy necesario".

"A bote pronto no sé qué se podría plantear como alternativa, no sé qué estudio harían de viabilidad, pero seguro que hay vías que no causen tanto trastorno a los usuarios. ¿Dos días enteros cortados porque sí? No, tendrían que hacer la obra de otra manera. De noche por semana, por ejemplo. Plantear horarios que no perjudiquen tanto a la gente".

Un lamento extensible: "Aquí somos siempre los que pagamos el pato de todo y al final no tenemos ninguna solución que nos satisfaga porque así la Alta Velocidad tampoco la vamos a tener. Que todo el mundo sepa que la habrá hasta Pola de Lena, y luego ¿qué?"

"Somos muy pasivos a la hora de protestar", diagnostica, "pero algún tipo de movimiento tendría que haber para que los se dedican a esto se den cuenta de que la gente está cansada de tanta historia y de tanta tontería".

Fin de trayecto con O.S. Solo iniciales, "por favor". Vecino de Pola de Lena y profesor en Oviedo. Es usuario habitual del tren, claro, y claro que "hay que reformar las vías, tomar alguna medida. Que se haga los fines de semana es la forma que menos afecta a los usuarios, si se ponen líneas regulares de autobús y se solventa así, estupendo. Siempre que se cumplan los horarios y pongan paradas equivalentes en Oviedo... En Llamaquique, por ejemplo, o Uría. Hay que tener en cuenta el tiempo que lleva el tren. El tramo de Pola de Lena a Oviedo en bus tendría que pasar por Villayana, Ujo, Santullano, Mieres... Eso por carretera ya es más de media hora. Y en tren son diez minutos. A ver cómo se lo montan, ¿eh?, porque entonces el trayecto que suele ser de 35 o 40 minutos en tren igual pasa, como mínimo, a ser de hora y pico, porque también se depende del tráfico, de la carretera..."

Es consciente de que poner una infraestructura ferroviaria nueva no son dos días. Se necesita mucho tiempo pero con tal que lo hagan..." Con espíritu positivo: "¿Que hubo tiempo para hacerlo? Mejor tarde que nunca". No está muy al tanto de la actualidad de Pola de Lena pero sí advierte de que "el tren últimamente está funcionando bastante mal. Hay muchos retrasos y demás. Ahora con la aplicación de Adif puedes hacer el tracking online, y eso está bastante bien".

El tren entra en Oviedo a baja velocidad. A ver qué pasará con la Alta...