Javier Fernández, el retorno

"¿Y si Fernández vuelve?", se preguntaba el diario "El Mundo" esta misma semana, refiriéndose al expresidente socialista Javier Fernández, en un análisis sobre las expectativas electorales que el PP dice tener sobre Asturias con el candidato a la presidencia del Principado, Diego Canga. La dirección nacional popular no esconde cierta euforia-Incluso el coordinador del partido, Elías Bendodo, no descartaba un hipotético vuelco electoral en un feudo, el asturiano, dominado por los socialistas. Sobre Canga señalaba el artículo su buena relación con Fernández y el visto bueno del "lobby" de José Blanco, Acento. No obstante, un regreso a la escena política de Javier Fernández parece poco probable, si bien hay quien dice que últimamente el expresidente se deja ver bastante y con un aspecto físico que le favorece.