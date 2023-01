"Lo del lobo se ha ido de las manos, ya han aparecido ejemplares con sarna"

Mercedes Cruzado acaba de cumplir 63 años, los 13 últimos al frente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Asturias, cargo con el que se convirtió en la primera mujer al frente de una asociación del sector en España. Cruzado nació un 1 de enero en Castiadelo, en Grandas de Salime, concejo en el que aún reside, si bien en otro pueblo, Castro, donde se casó y donde dirige una explotación ganadera de carne que, en sus inicios, fue de leche.

–¿Por qué el cambio?

–Hice el cambio porque vivo en Grandas, Oviedo está donde está, tenía que viajar mucho al ponerme al frente de COAG, levantarme tempranísimo para ordeñar antes de irme. Y cuando volvía, miraba a la nave, si había luz, es que toca ordeñar de nuevo. Pocas veces llegué de Oviedo y pude quedarme en casa. Entonces me dije que todo no podía. O uno u otro.

–¿Es menos exigente la ganadería de carne que la de leche?

–Sí, pero ha acabado siendo parecido. Porque el lobo ahora te obliga a tener el ternero en casa y traer dos veces al día a la vaca para darles de mamar. Eso es mucho trabajo extra, porque no podemos dejarlos en el prado. Si fuera así, el ternero estaría allí y con pasar a ver si le faltaba algo de comer o beber, ya estaría listo. Pero ahora, imposible. Dejarlo es correr el riesgo de que te lo ataquen y coman.

–Ya que saca el tema del lobo, ¿es optimista de que finalmente se atiendan las exigencias ganaderas y se tomen medidas para frenar el crecimiento de la población?

–Es que por lógica tiene que haber una solución. Siendo una plaga como es alguien debería reaccionar ya, porque así no vamos a ningún sitio. Esto se ha ido de las manos, hay unos daños tremendos. Además, vamos a una crisis alimentaria. La leche escasea, la carne lo hará... Nos estamos jugando tener alimentos para la población. Si no hay producción de leche y carne, no habrá qué poner en el supermercado. Así que en algún momento se reaccionará, si no lo hacen los políticos, lo hará la naturaleza.

–¿La naturaleza?

–Ya están apareciendo lobos con sarna. Pasó con el zorro, cuando hubo superpoblación hace años, sufrieron una epidemia de sarna que se llevó por delante a muchos. Y ahora empieza a pasar con el lobo. Si hubiera pocos ejemplares, apenas tendrían contacto. Pero es lo contrario, hay muchísimos, tienen contacto y se están contagiando de sarna: empieza a pelar su piel, adelgazan progresivamente y mueren.

–¿Lo hubiesen evitado los controles de la población, la batidas?

–A ver, tampoco es que fuera muy efectivo, porque se abatían pocos, menos de los necesarios. Además, nunca se aplicó el plan debidamente. Pero al menos el ganadero sentía que alguien se preocupaba por él. Daba la sensación de que los que aguantábamos al lobo todos los días, poniendo incluso en riesgo nuestra vida, no estábamos solos. El plan de gestión tenía un efecto más bien psicológico, pensar que alguien se preocupaba por ti. Ahora, no. Vale más el lobo que tu ganado y que tú mismo. La sensación que tenemos es esa, de abandono.

–Empiezan 2023 con los ánimos, parece, más calmados, después de dos años convulsos de protestas, un encarecimiento brutal de los costes de producción...

–Puede que haya mejorado algo la situación. En el sector lácteo subieron precios y ahora digamos que cubren costes más o menos. Están en una situación que no es peor que antes de la crisis. En carne, quizá vas mas lenta la subida de los precios, porque los contratos que firmamos son a largo plazo. Pero cuando haya que firmar los nuevos veremos una recuperación en lo que se paga

–¿Cuánto calcula que subirán?

–Ahora ronda los 5,5 euros el kilo de canal, calculamos que llegará a 5,75 como mínimo. Es una buena subida, pero llegar a los 6 euros será necesario para cubrir los costes de producción. Una vez estabilicemos eso, tocará esperar a tiempos mejores. Es necesario que la administración apueste por la carne al igual que apostó por el sector lácteo. Ahora a estos les va bien, algo que es bueno para el campo y para Asturias en general, que siempre ha sido una referencia en leche. Lo que había era insostenible y es buena noticia que haya aumentado el precio.

–Habla de más ayudas a la carne.

–En marzo saldrán las listas, dicen, con las ganaderías que rematan el ciclo de criar el ternero y enviarlo en el matadero. Hasta ahora lo poco que se nos dio, fue para los cebaderos. La cuestión es que oímos que bajan los precios de los cereales en la lonja, pero eso no se traslada al coste del pienso. A ver qué pasa, puede ser que las fábricas tengan excedentes aún. Pero a nosotros los precios que no aplican son muy altos. Cada vez que ves llegar el camión del pienso, piensas que eso te cuesta ya varios xatos. Nos echamos a temblar.

–¿Cree que llegarán a cubrir costes y mejorar la situación?

–Es necesario, nosotros debemos llegar a fin de mes. Menos mal que han ingresado la PAC y eso dio un respiro en este periodo. Pero el otro día alguien decía con razón que en el campo se vive por ilusión. Si no fuera por esto y por la vocación, no seguiríamos. Cualquier otra empresa en nuestra situación hubiera ya cerrado. Cuando ves que trabajas para pagar los costes y no logras un sueldo es terrible. Nadie sigue así, solo la gente del campo que tiene vocación, que tira por algo que viene de muchos años atrás, un sector que ha ido evolucionando y que sabemos que tiene que aguantar porque es lo que nos da de comer.

–No pitan fácil las cosas para que haya relevo generacional.

–Se echa en falta más relevo, sí. En Asturias no hubo convocatoria de ayudas a la nueva incorporación desde 2019. En 2022 se convocaron y mucha gente se apuntó. Pero está claro que tiene que ser gente del campo, que le guste, que sepa que de qué va a esto y que tiene por dónde empezar: superficie, ganado, instalaciones, maquinaria, conocimiento... Un curso de capacitación solo no basta, eso es sinónimo de fracaso. Lo que hay que facilitar es que la gente joven que tiene oportunidad de seguir adelante con una explotación lo haga. Y eso solo se logra si esto es atractivo.

–¿Cómo hacerlo atractivo?

–Pues simplemente con que sea rentable, que puedas vivir de ello. Nadie puede plantearse dedicarse a esto si no va a tener rentabilidad.

–La burocracia es otra de las bestias negras de agricultores y ganaderos cada vez que tienen que tramitar algo.

–Horrible, tremenda. Los técnicos de COAG estuvieron desbordados con las ayudas a la incorporación. La documentación que piden para prevención de daños es impresionante, hay que dar muchas vueltas. Todo esto desanima a cualquiera. No tienes tiempo para hacerlo, pues la ganadería te absorbe, así que tienes que pagar a alguien. La tecnología tampoco es que vaya bien en todo el medio rural, falla mucho. Es horrible, hay gente que desiste de pedir ayudas por la burocracia. Luego, también por la alta fiscalidad: muchas veces te llevan la mayor parte de lo que te dan.

–Si le dan una varita mágica, ¿qué haría para arreglar los problemas del campo de forma inmediata?

– Reducir burocracia, por supuesto. Muchas veces sabe la administración más de nuestras explotaciones que nosotros mismos. Tienen datos de los animales, de ingresos, de extensión... Entonces, ¿para qué los piden continuamente y nos marean? Pero aparte de esto, el campo necesita un reconocimiento social. Creo que la gente no se sabe lo que supone nuestro trabajo y lo que estamos aportando a toda la sociedad. Ya no es solo lo que hacemos, sino a lo que contribuimos: cuidamos el territorio, fijamos población... Sin la agroganadería, no hay nada más, ni turismo ni nada. Necesitamos apoyo real y en condiciones. Y eso pasa por tener un sueldo a final de mes, ni más ni menos, para mantener a nuestros hijos, para vivir. Si no lo regula el mercado, que lo haga la administración. Igual que apoya a otros sectores claves, pues también debería hacerlo con el agroganadero.

–Como ganadera de carne, ¿qué siente cuando oye que se consume demasiada o que es contaminante?

–Manipulan completamente a la opinión publica con mentiras. Yo no entiendo de nutrición humana, pero todo el mundo sabe que gracias al consumo de carne estamos aquí. Siempre se comió y en España tenemos una alta esperanza de vida. Eso que contamina, mentira. Propongo pasar una noche encerrado en una cuadra con vacas y en un garaje con un coche en marcha. A la mañana siguiente hablamos de qué contamina más.

–Han impulsado un sindicato agrario en Asturias, URA, porque dicen que las organizaciones de toda la vida como COAG no hacen su trabajo.

–Es fácil lanzar esa idea al aire. Trabajamos más de lo que trasciende. Todo el año. Ponemos nuestro tiempo al servicio de todo el sector, porque si trabajo por el sector trabajo por mí, que soy ganadera. Nuestros afiliados saben que si tienen un problema, estamos ahí. Llegamos hasta donde podemos. Yo encantada de que haya elecciones al consejo agrario y que la gente elija a quien quiera. Esto me lleva tiempo y esfuerzo personal, pero estoy en ello porque lucho y creo que el sector tiene futuro.