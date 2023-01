Firmar un contrato prematrimonial, el consejo a los novios de los abogados de familia

El amor romántico está muy bien, pero cuando se van a tomar decisiones económicas, y el matrimonio o la convivencia de pareja –sin papeles– lo es, hay que pararse a pensar y establecer bajo qué reglas se va a desarrollar, y más importante, cómo va a terminar, porque hay grandes posibilidades de que no sea para siempre. Lo aseguran unos profesionales que saben bastante de rupturas y crisis de pareja, aunque éstas sean solo una parte de sus muchos cometidos: los abogados de familia. Este jueves se inició en la Palacio de Congresos del Calatrava de Oviedo el III Congreso Internacional de Derecho de Familia, organizado por la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) y la Universidad de Oviedo, con la colaboración del Colegio de Abogados y el Ayuntamiento de Oviedo. Un total de 400 abogados de familia, 180 de manera presencial y el resto en streaming, participaron en la primera de las dos jornadas del Congreso –finaliza hoy viernes–, dedicado en su integridad a la vivienda familiar, un asunto que causa verdaderos quebraderos de cabeza en los divorcios, ya que como aseguran los expertos, supone en la mayoría de los casos en el único patrimonio de los matrimonios.

Por eso es importante pactar antes de contraer matrimonio. Lo aseguraba este jueves María Dolores Lozano, presidenta de Aeafa. «Aconsejo fervientemente el asesoramiento jurídico preventivo, igual que cuando uno hace testamento. Una de las cosas más importantes es saber qué va a pasar si nuestra relación no sale bien. Uno no se casa para toda la vida, sino que se casa mientras funcione y el matrimonio vaya bien», indicó.

«Es muy importante pactar en qué régimen económico se casa una persona, también para una pareja de hecho, que no se casa para no tener papeles, pero cuando vienen los problemas quieren los mismos derechos que si estuviesen casados, cuando no se les reconoce el régimen de gananciales. Tanto las parejas que están casadas como las que van a casarse tienen que pactar qué sistema de convivencia van a tener para organizar su contribución a las cargas familiares y los pactos en previsión de ruptura, como aparecen en las películas o las revistas del corazón», añadió Lozano. Y se preguntó: «¿Qué vamos a hacer en caso de divorcio, de que dejemos de convivir? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué vamos a hacer con los ahorros? Se tiene que organizar incluso el tema de los niños, aunque las cuestiones de los menores tienen que pasar por el filtro del juez, a través de un convenio regulador: con quién se van a quedar, cómo vamos a pagar sus gastos... E incluso pactar las cantidades de la pensión compensatoria, en caso de que las parejas pertenezcan a un diferente nivel socioeconómico o que uno de los miembros de la pareja renuncie a trabajar para cuidar a los hijos, o cómo vamos a liquidar los bienes. Al abogado no hay que ir cuando se produce un problema, sino antes, para planificar que no se produzca un problema».

Este planeamiento, resaltó Lozano, suele producirse «de forma habitual con las segundas parejas, después de que se haya pasado por un infierno». Lozano llamó la atención además sobre el hecho de la diferencia de regímenes, dependiendo de la comunidad autónoma. «La gente no sabe en qué régimen se casa», sentenció. En Cataluña o Baleares, por ejemplo, el régimen por defecto es el de separación de bienes, mientras que en el resto del territorio es el de gananciales. El de separación de bienes, «suele tener menos conflictividad».

Las parejas de hecho, indicó, no tienen régimen económico matrimonial, por lo que al final, una vez que se disuelve la pareja, se dividen los bienes como si se tratase de los socios de una empresa, «como dos que han invertido juntos». No es lo mismo una pareja de hecho sin más, que una pareja de hecho constituida con un documento, registrado, y todo cambia respecto a la región en la que se esté: «Hay un poco de galimatías en esta cuestión».

Lozano calculó en 600.000 las parejas de hecho que hay en España. «La mayoría son personas que dicen: no me quiero casar. Pero yo les digo: mire usted, desde el momento que usted tiene un hijo o firma una hipoteca usted ya está unido. Pero nuestra legislación trata mucho mejor al matrimonio cuando hay una crisis. Para los hijos, tienen las mismas obligaciones, estén casados o sean pareja de hecho, pero la legislación no les trata igual», señaló.

Los divorcios están aumentando después de la pandemia, según indicó Álvaro Iraizoz, vocal de Aeafa en Madrid. «Están in crescendo. La pandemia ha sido un elemento distorsionador, estresante para las familias, bastante negativo», añadió. Ramón Quintano, de Aeafa en Gerona, pidió a las parejas «que pacten y que se asesoren, elegir qué régimen les conviene, que no tiene por qué ser mejor el régimen de separación de bienes».

Quintano añadió que «lo primero ante la disyuntiva de casarse o no casarse y vivir en pareja, el consejo es casarse siempre, y casarse de forma consciente. Pararte un momento y pensar qué efectos tiene el matrimonio a nivel patrimonial, qué deberes y qué derechos vas a tener una vez que te has casado, el matrimonio es un contrato que tiene efectos desde el minuto cero, en el domicilio y en el patrimonio». Añadió que «una de las formas más conscientes de casarte es hacer capítulos matrimoniales, en los que puedes desde reconocer hijos que hayas tenido, hacer donaciones, pactar, en Cataluña, tu sucesión, pactar en previsión de una futura ruptura, que es algo que te deja descolocado, pero que lo puede pedir alguien que ha tenido divorcios traumáticos o si un miembro de la pareja tiene un gran patrimonio».

Para Iraizoz, «el amor romántico está muy bien, sobre todo al principio, pero hay que actuar con inteligencia y prever los problemas futuros». Para el letrado afincado en Madrid, «cuando decimos que una pareja de hecho debería casarse no nos referimos a cuestiones morales o religiosas, sino a la seguridad jurídica que ofrece la institución matrimonial, unos derechos y obligaciones regulados». Y es que «con las parejas de hecho hay un caldo de cultivo que la gente no sabe donde se mete».

Quintano aseguró que «las pensiones compensatorias van en retroceso, suponen un 15 por ciento, los tribunales consideran que el divorcio debe ser una ruptura limpia y que todo esto de la solidaridad postconyugal es una indignidad para la mujer». Además, «las custodias compartidas han sido revolucionarias, ya no se establecen, están desapareciendo». Y en cuanto a las alimenticias, «si no estudias ni trabajas, se acaba la pensión». Quintano recordó por ejemplo el caso de un opositor de 39 años a Notarías, al que le quitaron la pensión porque no acababa de independizarse.

Ana Muñiz, del Foro Abierto de Derecho de Familia de Asturias, dijo por su parte que «todas las parejas que se van a casar deberían pensar que el amor se acaba y hay que pensar muy bien cuál es tu situación, si te compensa casarte en gananciales o en separación de bienes». Y añadió que, «en España, deberíamos ir al notario, acordar qué puede pasar, indemnizaciones, pensiones, debidamente asesorados. Del mismo modo que dedicas mucho tiempo a preparar una boda, habrá que preparar un ‘plan b’ en caso de que la boda no funcione. El matrimonio no deja de ser un contrato. Y las parejas deberían pactar mucho más».