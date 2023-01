Asturias, a punto de sufrir un azote invernal con nieve a cotas bajas y caída de temperatura

De esta parece que sí: el invierno se va a asentar definitivamente en Asturias, aunque lo haga casi un mes después de haberse iniciado la estación, y dejará en unos días copiosas nevadas, abundantes lluvias y temperaturas gélidas, propias de la época y que harán echar la vista atrás a hace justo ahora dos años, a aquel enero en el que la borrasca "Filomena" tiñó de blanco España y dejó en los Picos de Europa la temperatura más baja de la historia: 35,8 grados bajo cero.

"El domingo dará inicio una situación de Norte puramente invernal, que dejará durante varios días de la próxima semana nevadas abundantes por allí en Asturias", explica desde Madrid a LA NUEVA ESPAÑA el físico y meteorólogo José Miguel Viñas, divulgador de Meteored. Su reflexión coincide con la de todos los expertos y con las previsiones de la Agencia de Meteorología (Aemet), que prevé una caída en picado de las temperaturas, además de fuertes lluvias y nevadas.

Viñas sostiene que tal situación se prolongará durante toda la semana, con el miércoles con la jornada "más cruda" al notarse especialmente las consecuencias del empeoramiento del tiempo. "Este domingo ya se notará algo, con lluvias destacadas en el Occidente, parte del Centro y la Cordillera, con nieve a unos 800 metros. Los días siguientes quizás llueva menos, pero aumentarán el frío y las nevadas. No me atrevo a decir que pueda nevar en la costa, pero hay probabilidad de que caigan copos a partir de 300 metros", explica.

La situación será la habitual y normal para las fechas del año, aunque no deja de llamar la atención tal cambio brusco del tiempo. "La previsión es la normal para esta época, lo que no era normal es cómo había empezado el invierno", sostiene José Miguel Viñas. Hacia el viernes 20 remitirá el temporal y, aunque las temperaturas se mantendrán bajas, el próximo fin de semana será más calmado, lo que permitirá si no hay cambios en la previsión disfrutar de la copiosa nieve que se acumulará en las estaciones de esquí.

"Shock atmosférico"

Con todo, está por ver qué pasa con lo que los expertos califican "calentamiento súbito estratosférico", un fenómeno que se podría producir de aquí a febrero y provocar un episodio de frío intenso que daría la vuelta al cálido (hasta ahora) invierno que se vive en España. Este "shock atmosférico" se produciría por la rotura del vórtice polar (el aire frío acumulado en el Ártico), que al mostrarse ya más "sinuoso" provocará el anunciado episodio de frío de la próxima semana. Pero los expertos ponen la vista en febrero. "Se ha empezado a hablar de la posible rotura del vórtice polar y el cambio que dicha circunstancia podría provocar en la circulación atmosférica, abriéndose la puerta a la llegada de grandes fríos", apunta José Miguel Viñas.