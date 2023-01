Canteli, ante el retraso de la Variante: "Me da mucha pena; tantos años esperando y al final todo es mentira"

"Desencanto total". Es lo que le ha provocado al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el anuncio de que la apertura de la Variante de Pajares se retrasa más allá de mayo y, por tanto, la alta velocidad no llegará a Asturias como estaba previsto ese mes. "Tantos años esperando por ello, tantos compromisos y que al final todo sea mentira me da mucha pena, por Asturias fundamentalmente", manifestó el regidor, que este viernes asistió por la mañana al 199.º aniversario del Cuerpo Nacional de Policía en el palacio de congresos de Oviedo.

"La gente estaba esperando ese AVE para venir más a Oviedo y al resto del Asturias, pero ahora vemos que esto se alarga y se alarga", lamenta Canteli, quien tampoco se muestra "convencido" de la decisión del Ministerio de Transportes de descartar las obras en las vías entre Oviedo y Lena este año, algo que había causado malestar por posibles cortes en el tráfico ferroviario durante los fines de semana. Según explicaron fuentes ministeriales a LA NUEVA ESPAÑA, los trabajos no serán en 2023 y, en todo caso, no habrá cortes en la circulación de los trenes como había trascendido inicialmente. "No sé, no me convence eso de que se harán más adelante y que no habrá cierres, ni uno ni otro", expresó.

No ahorró el Alcalde de Oviedo la crítica al Gobierno del Principado, por su falta de reacción ante el nuevo retraso de la Variante de Pajares. "Desencantado" como dice sentirse, Alfredo Canteli asume que "algo" tendrán que hacer desde el Ayuntamiento para tratar de presionar en Madrid y que el AVE llegue cuanto antes. Pero no se muestra optimista: "Es que pedir reuniones no sirven para nada. Asturias es la gran abandonada (por el Gobierno de España) en todos los aspectos, en este más que ninguno. Nos marginan radicalmente y no hay reacción alguna por parte del Principado".