Las obras entre Oviedo y Lena no serán este año y no habrá cortes en fin de semana

Las obras de renovación de las vías entre Oviedo y Pola de Lena no se desarrollarán en este año y, en todo caso, su ejecución no afectará a los servicios ferroviarios. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguraron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que la preocupación generada por las obras (cuantificadas en unos 100 millones de euros) es prematura, porque aún no hay nada decidido en firme sobre cómo será el procedimiento para llevarlas a cabo.

«Esa cuestión se extrae de la declaración de red, que es un documento obligado para informar a los operadores de las vías dada la liberalización de las vías, para que conozcan con antelación las actuaciones que se van a llevar a cabo», indicaron fuentes del Ministerio. En esa declaración, se plantea una posibilidad de desarrollo de las obras que «no se concretará hasta que no se lleve a cabo la elaboración del proyecto y se inicien los trámites constructivos». Por tanto, sostiene el Ministerio, inferir de ahí que habrá una afección determinada al tráfico ferroviario resulta anticiparse demasiado. «Desde luego, probablemente que se haya desatado esta polémica hace que ni siquiera nos planteemos esa solución», señaló un portavoz del Ministerio, quien aseguró que «nunca ha estado sobre la mesa» la opción de cortar el tráfico ferroviario los fines de semana mientras duren las obras. «Estamos en una fase aún anterior al proyecto», indicaron las mismas fuentes. «La declaración de red es un documento vivo, que va evolucionando, y en cierto momento se puso eso como alternativa, pero sin que fuese evaluado con carácter definitivo», indicaron las fuentes consultadas, que aseguraron que «una vez que se decida acometer la inversión, habrá que hablar con el territorio y, por supuesto, se buscará la solución que menos afecte a los tráficos». La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, aseguró ayer mismo que la opción de cortes del tráfico durante los fines de semana está «absolutamente descartado». Quiso aclarar que ésta es únicamente «una de las posibilidades» que plantea el documento técnico que sobre la intervención «están ultimando, y tienen sin terminar, los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)». Esa previsión se basa, enlaza, en cuestiones exclusivamente técnicas que aún deben ser modificadas por el filtro de la «segunda parte, la apreciación de las circunstancias que concurren y que permiten que la obra se adapte a la realidad». Esto es lo que le lleva hasta la conclusión de que «no puede ser, como ya han declarado distintos miembros del Gobierno, que se tenga que cerrar una línea como ésta todos los fines de semana durante 47 meses». El Ministerio de Transportes confirma ese extremo y las conversaciones mantenidas estos días entre el Gobierno del Principado y el Ejecutivo de Pedro Sánchez parecen dejar claro que no habrá incidencia en los servicios ferroviarios de mercancías ni pasajeros en el fin de semana. Las fuentes ministeriales consultadas por este periódico recalcaron además que en el trayecto entre Oviedo y Pola de Lena existe doble vía, por lo que no tendría que haber interrupción del servicio salvo situaciones excepcionales. Y, en todo caso, el modo en que se ejecutarán las obras con el mínimo impacto se evaluará en una etapa posterior, una vez que se adjudiquen las obras. Según el Ministerio, no será este año cuando se lleve a cabo una remodelación «muy necesaria» de la infraestructura y que ya ha supuesto un esfuerzo para obtener la disponibilidad presupuestaria.