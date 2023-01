Renedo y Otero, condenadas por el caso asturiano "Marea", buscan reducir su pena

La exfuncionaria Marta Renedo, condenada a nueve años de prisión, está fuera de la cárcel desde el pasado agosto, y la exdirectora general María Jesús Otero, de 78 años, lo está desde enero de 2021 por razones de salud. Una pulsera telemática controla los movimientos de ambas.

Tanto el letrado de Marta Renedo, José Carlos García, como la abogada de Otero, Ana Muñiz, han mostrado su intención de estudiar la reforma para ver si cabe un recurso que reduzca sus condenas, del mismo modo que se están revisando muchas condenas por la entrada en vigor de la ley del "solo sí es sí".

El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre fue condenado a cinco años y dos meses de cárcel por prevaricación y falsedad documental, pero no por malversación. Está fuera de prisión, en su caso desde marzo de 2021, y como Otero, por razones humanitarias, dada su larga lista de enfermedades, que no podrían tratarse en el centro penitenciario.

Quien sí fue condenado por malversación fue el empresario Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, cuya defensa podría estudiar la solicitud de una reducción de condena.

Parece poco probable que estos tres implicados en "Marea", el mayor caso de corrupción registrado en Asturias, puedan beneficiarse de una reducción de condena como los implicados en el "procés" catalán –a cuya medida parece haberse hecho la reforma–, dado que en el caso de los asturianos se produjo lucro, aunque no se hayan podido recuperar las cantidades desviadas.

Renedo fue condenada a nueve años de cárcel y al pago de 480.000 euros de multa por malversación, un delito continuado de falsificación de documento oficial y mercantil, así como por otro delito continuado de prevaricación (en condición de cooperadora necesaria) y, separadamente, un delito continuado de cohecho. Otero cometió un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito de falsedad de documento oficial y mercantil, así como un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de cohecho.

Riopedre y Otero están incursos por otro lado en "La Mareína", una pieza separada por un supuesto fraude de 3,7 millones de euros en material educativo y mobiliario que nunca fue servido a los centros escolares asturianos, un caso en el que también están implicados otros dos condenados del "caso Marea": los empresarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez. Los cuatro está procesados desde el pasado mayo por los delitos de falsedad en documento oficial y mercantil y de malversación de caudales públicos. Además, a Riopedre y a Otero se les atribuye indiciariamente un delito de prevaricación, y a ésta última y a los dos empresarios, otro de cohecho.

Barbón y otros barones socialistas, contrarios a las modificaciones en la malversación





El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha reiterado esta semana su oposición a la reforma del delito de malversación, que entró en vigor ayer. Barbón volvió a fijar la posición del Gobierno asturiano: "Desconozco cuál va a ser la aplicación, pero desde luego, en el tema de malversación, mi posición era contraria y sigue siendo contraria a tocar el tipo penal", dijo anteayer. Sí se mostró favorable al endurecimiento del otro tipo penal que se ha creado para cuando exista un incremento patrimonial que no se puede justificar por parte de un político. "En materia de corrupción, tolerancia cero", zanjó. El presidente Aragón, el también socialista Javier Lambán, dijo ayer que confía en que la reforma de la malversación no favorezca "de manera indiscriminada" a los condenados. "Estoy radicalmente en contra de la reforma, lo he dicho hasta la saciedad", manifestó. Y recordó que el Gobierno central "ha dicho que no puede ocurrir lo mismo que con la ley del ‘solo sí es sí‘". Lambán ha dado "credibilidad, de entrada" a lo que diga el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Otros barones socialistas, casos del extremeño Guillermo Fernández Vara y del castellano-manchego Emiliano García-Page, también expresaron recientemente sus reparos. El valenciano Ximo Puig y la balear Francina Armengol no han sido tan críticos.