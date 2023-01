La violencia de género y el repunte de casos, lo que más preocupa a la Policía Nacional

Puede que un mundo sin criminalidad sea una utopía, como reconoció la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, en su discurso del 199.º aniversario de la creación de la Policía Nacional. Más bien es un "sueño difícil". Pero siempre hay que aspirar a cumplir los sueños y para ello ahí están los policías, garantes de la seguridad ciudadana y entregados a proteger el correcto ejercicio de las libertades ciudadanas en España. "Lo hacéis de forma ejemplar", felicitó Losa.

El cuerpo cumplió este mismo viernes 199 años desde su creación, casi dos siglos en los que ha sabido evolucionar y seguir fiel a unos principios y valores sustentados en el esfuerzo, como describió Luis Carlos Espino. El jefe de la Policía Nacional en Asturias fue uno de los encargados –junto a la Delegada y a los jefes en Gijón y Avilés, Epifanio Pérez y Jesús Alejandro Valverde– de entregar los diplomas a los funcionarios del cuerpo (policías, inspectores jefe y subinspectores) que se jubilaron en 2022, más de medio centenar de profesionales "ejemplares" en su labor con la que han llegado a una "meta merecida".

Espino –que quiso agradecer a las autoridades civiles y militares su presencia en el aniversario de la Policía Nacional y en el homenaje a los jubilados– habló ante los medios del trabajo actual del cuerpo y admitió que "lo que más preocupa" en la actualidad es la violencia de género, con ese repunte de casos que ha habido para acabar 2022 –uno en Avilés– y empezar 2023. En este sentido, aboga por trabajar más y reforzar la coordinación entre los distintos cuerpos e instituciones del Estado. "Ha habido repunte, cierto. Afortunadamente todo el mundo denuncia, eso da más trabajo pero también más posibilidades de conocer lo que hay", explicó el jefe policial en Asturias.

No obstante, admitió: "Debemos hacer las cosas mejor, si hay víctimas es que no lo hacemos bien de todo. Así que debemos trabajar juntos e intentar que la lacra se erradique". Como siempre, destinar más recursos a la lucha contra la violencia de género es visto como una de las principales medidas a adoptar. "Bienvenidos sean, no me cabe la duda de que esto es prioritario y así se hará", expresó. Se refirió concretamente a las pulseras telemáticas para los acusados de maltrato, una medida que pone de acuerdo en general a los expertos en la materia sobre su efectividad para prevenir los ataques y la reincidencia. "Es cierto que ayudan bastante, pues por un lado da seguridad a la mujer. Es muy importante que se sientan arropadas y en este sentido la pulsera lo hace porque es la forma de controlar que el agresor no se acerque a la víctima".

Por otro lado, admitió que ha habido un repunte de peleas en la calle desde Navidad, sobre todo, en Avilés y Gijón. "Sí que se nota los fines de semana", constató. "Estamos redistribuyendo los efectivos para la calle para reforzar el control".

El acto en el centro de congresos Calatrava de Oviedo comenzó con el himno de España y concluyó con el de la Policía Nacional. Hubo una nutrida representación de autoridades civiles y militares. Por parte del Principado asistió el presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez. Además, estuvieron la Fiscal Superior y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Esther Fernández y Jesús María Chamorro, respectivamente. Acudieron altos mandos del Ejército en la región encabezados por el coronel del Cuerpo General de Tierra Juan Luis González, delegado de Defensa en Asturias. También estuvo presente el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y acudieron del Ayuntamiento de Oviedo el alcalde, Alfredo Canteli, el vicealcalde Ignacio Cuesta, y el concejal de Seguridad, José Ramón Prado.