"Exijo al Ministerio que dé la cara y explique en Asturias el retraso de la Variante", afirma Barbón

“El primer decepcionado soy yo”. Al menos en público, y de puertas hacia fuera, el presidente del Principado va subiendo el nivel del enfado que sigue a la confirmación de que la Variante de Pajares no abrirá, como prometió Transportes, justo antes de las próximas elecciones de mayo. Adrián Barbón dice estar disgustado, “cabreado con el Ministerio, también”, y añade a la definición de su estado de ánimo una apelación directa al Gobierno estatal. “Exijo al Ministerio que dé la cara y explique aquí también” los motivos del retraso sus planes para la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Asturias. De momento, “a mí lo que me dicen es que hasta marzo no se podrá avanzar una fecha más concreta” que la que ha quedado en el aire una vez que se ha borrado la de mayo. El jefe del Ejecutivo autonómico dice eso después de repetir que en su condición de candidato “lo mejor” para él era una apertura en las vísperas de las elecciones, pero que una vez constatado que eso no será posible sólo queda desear que “si finalmente es en julio o en agosto se haga con todas las condiciones de seguridad. En estos temas vale más ser exigente”, reitera, y ante la dureza de las críticas recibidas añade que “entiendo que la oposición, por electoralismo, quiera agitar el tema, pero me sorprende que algunos rocen la irresponsabilidad de afirmar que hay que forzar la maquinaria para abrir en mayo”.

Vuelve por lo demás sobre la doble condición que pone el Gobierno del Principado para que la entrada en servicio se materialice “con seguridad y garantía de que los trenes llegan a Oviedo y Gijón”, sin transbordos ni interrupciones, y de momento, dice, puede asegurar “que hay una comunicación periódica entre el Ministerio y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria”, la entidad de la que depende en último término el visto bueno para la apertura de los túneles.