Juan Cofiño repetirá como número tres en la lista del PSOE para las autonómicas

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, repetirá puesto en la candidatura del PSOE para las próximas elecciones autonómicas. Volverá a ocupar el tres en el orden de aspirantes de la circunscripción central por detrás del presidente y candidato a la reelección, Adrián Barbón, y de una mujer a la que también designará el secretario general y que ocupará el dos para cumplir la exigencia de las listas “cremallera” que alternen los nombres por sexos. Barbón confirmó el lugar de Cofiño después de la reunión que la Comisión Ejecutiva Autonómica de la Federación Socialista Asturiana (FSA) ha mantenido este sábado para oficializar la constitución del comité electoral del partido y dar los primeros pasos hacia la campaña. Había quedado dicho que desde el próximo lunes y hasta el 28 de febrero estará abierto el plazo para la celebración en las agrupaciones locales de los procesos electivos para la configuración de las listas para las autonómicas y las municipales. El resultado de esas votaciones no es, sin embargo, definitivo en lo que atañe a la configuración de la candidatura autonómica. Es necesario efectuar un “reequilibrio territorial para que todas las agrupaciones o comarcas estén representadas”, ha recordado Barbón, y por otra parte el secretario general siempre se reserva unos puestos, unas designaciones en las que el Presidente ha incluido a su Vicepresidente, que ya tiene adjudicado su lugar y no tendrá que someterse al escrutinio de la militancia.

En la decisión ha pesado, apunta el líder de los socialistas asturianos, “la experiencia, la capacidad de gestión y el alto grado de conocimiento en la ciudadanía asturiana” que según su criterio adornan a Cofiño. Lo ha convencido, resalta, haciéndole ver que “forma parte inequívocamente del proyecto intergeneracional que yo represento y no puedo más que darle las gracias”. El número de puestos de libre designación que Barbón se reserva en la lista no está prefijado, pero el secretario general de la FSA sí ha avanzado que aunque la lista va a estar “principalmente” ocupada por militantes socialistas, en su candidatura “puede haber independientes”, igual que hace cuatro años, cuando el número dos fue para la actual vicepresidenta de la Junta Celia Fernández.

En plena maniobra de aproximación a la campaña electoral, Barbón plantea el proceso con “una disyuntiva entre un Gobierno presidido por mí o un popurrí de todas las derechas juntas” y un ejecutivo “similar en los objetivos y alianzas al de Castilla y León”. Por eso su llamada, una vez más, no sólo al votante progresista, sino también “al voto moderado, porque somos el refugio seguro de esos votantes moderados que no quieren a Vox en el Gobierno”. Respecto al planteamiento de la campaña en Asturias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá en ella el protagonismo “que quiera la Comisión Ejecutiva Federal”, sigue el secretario general de los socialistas asturianos, que sin embargo se apresta a recordar con machacona insistencia que lo que hay en mayo son “elecciones autonómicas y municipales”. Por eso invita a hablar sobre todo de la región y se previene asegurando que considera “un insulto a Asturias” entenderlas como “una primera vuelta de las generales”. “No se decide quién va a presidir el Gobierno de España”, advierte, y para los que quieran erosionarle con las muy recientes controversias protagonizadas por Sánchez, el mensaje es que los que en la campaña “no hablen de Asturias no tienen respeto a Asturias”.