El Principado adelanta sus medallas con premios a la medicina, la política, la llingua y el periodismo

Las medallas de Asturias de 2023 enfocan a un médico "que ha conseguido que los mejores ojos del mundo se fijen en Asturias", a una dirigente que ejemplifica "la incorporación de las mujeres a la política", a un filólogo consagrado a la "protección y promoción del asturiano" y a una periodista y escritora que ha sobresalido en el estudio del papel de las mujeres en la historia. Estos retratos que ayer hizo de los premiados el presidente del Principado corresponden, respectivamente, al oftalmólogo y expresidente de la Fundación Princesa de Asturias Luis Fernández-Vega (Oviedo, 1952); a la primera mujer presidenta de la Junta General, Laura González (Avilés, 1942); al expresidente de la Academia de la Llingua Xosé Lluis García Arias (Teverga, 1945) y a la literata y comunicadora María Teresa Álvarez (Candás, 1945).

El Consejo de Gobierno decidió en su reunión de este viernes, la primera del año, poner esos nombres a cuatro de los cinco galardones que concederá este año –el número máximo que le permite la nueva ley de honores y distinciones– y dejar el quinto para una decisión posterior en fecha aún por determinar. Todos ellos recibirán el máximo galardón institucional de la región durante los actos conmemorativos del Día de Asturias el 8 de septiembre. Sorprendentemente, Barbón adelanta este año a enero unas designaciones que habitualmente se deciden en verano. Deja así concedidas las que serán las primeras medallas del próximo cuatrienio y alega una razón de tiempo. El mandato "va a finalizar pronto y se trata de que la tramitación parlamentaria se pueda cumplimentar y llegue a tiempo", aduce, sin los impedimentos de la parálisis que generará el cambio de legislatura.

Cuatro "hijos" de Asturias

El Gobierno no se detuvo ahí y tomó también ayer decisiones para distinguir a otros cuatro asturianos insignes. Aprobó las propuestas para nombrar tres hijos adoptivos y uno predilecto del Principado, que para hacerse efectivas necesitarán el refrendo de la Junta. Si esto se materializa, el exrector de la Universidad de Oviedo Leopoldo Alas Argüelles (Oviedo, 1883-1937), ejecutado por las tropas franquistas en los primeros meses de la Guerra Civil, será asturiano predilecto a título póstumo. En vida lo serán dos exponentes de la actividad política y empresarial: la histórica militante socialista Ángeles Flórez Peón, "Maricuela" (Blimea, 1918), que representa a sus 104 años, dice Barbón, a "toda una generación de mujeres silenciadas que sufrieron cárcel, represión y exilio", y el empresario asturmexicano Antonio Suárez (Oviedo, 1942). El presidente del holding Grupomar opta así a sumar a la Medalla de Asturias que recibió en 2012 este título de Hijo Predilecto que reconoce su "papel clave en todo lo que tiene que ver con nuestra tierra" a través de las inversiones de sus empresas y de sus responsabilidades en instituciones como la Fundación Princesa de Asturias o la Fundación Archivo de Indianos. La lista de condecoraciones se completa con la propuesta de hacer Hijo Adoptivo al periodista Juan Ramón Lucas (Madrid, 1958), retratado por Barbón como "uno de los grandes embajadores" de la región.

"Para mí, y para la familia Fernández-Vega, este reconocimiento es algo muy especial que agradecemos profundamente". El testimonio de gratitud de Luis Fernández-Vega añade la certeza de que "en lo personal" el galardón "refuerza, si ello fuera posible, mis vínculos con Asturias y me obliga y responsabiliza aún más para desempeñar mi actividad profesional y ciudadana cada vez mejor. No puedo olvidar", resalta, "que mi padre, que este mes cumpliría cien años, recibió esta distinción en 1996, lo que me produce una intensa emoción en momentos así al recordar esta circunstancia".

A Xosé Lluis García Arias, distinguido entre otras razones por su papel en la redacción de los siete tomos del "Diccionariu etimolóxicu de la llingua asturiana", le parece "importante y distintivo que por primera vez el mundo asturianista esté presente" en estas distinciones con un galardón que se concede expresamente por la contribución al estudio, difusión y protección del asturiano. Lo comparte con todos los que han dado impulso a la lucha "por defender lo que parece justo en una sociedad normal y democrática" y lo agradece también porque llega en un momento de "triunfo relativo, pero triunfo al fin y al cabo", en el que la "preocupación" por el porvenir del asturiano "va a más en algunos sectores dirigentes".

"Estoy encantada, pero sobre todo emocionada. Ha sido completamente inesperado", declara la periodista María Teresa Álvarez. "Considero que es una distinción importante y no creo que reúna méritos para un reconocimiento así. Pero si lo que se valora es el cariño hacia Asturias, en ese caso sí". Álvarez mostró su agradecimiento al Gobierno regional: "Me agrada sobre todo que esto me llegue ahora, en un momento que sigo activa, escribiendo, llena de ilusiones". La candasina echó mano de la mitología asturiana: "Hago a las xanas, que son mi debilidad, partícipes de mi alegría".

Para Laura González, expresidenta de la Junta General además de exconsejera y exeurodiputada, la medalla es un "honor" que hace extensivo a su partido, Izquierda Unida. "Me alegro de que esté ahí", dijo la que fuera la primera mujer presidenta de la Junta General. "También es un honor por las personas que me acompañan en la distinción, y a las que conozco, admiro y aprecio. Que IU me haya propuesto para las diferentes instituciones me permitió poner en práctica la política de derechos, sociales, medioambientales y humanos que siempre defendí", abundó González, quien trasmitió la gracias al presidente Barbón.