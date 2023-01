Canga promete, frente a un PSOE que "solo lastra", una "Asturias de oportunidades"

El candidato del Partido Popular a la presidencia del Principado, Diego Canga, participó ayer en el acto organizado por el PP en Zaragoza en el que el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, presentó a todos los cabezas de lista de las próximas autonómicas y trató de exhibir una imagen de cohesión territorial. Canga fue presentado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y abundó en la idea del "cambio tranquilo, sereno, sin estridencias" que le llevará a la presidencia autonómica: "Es cuestión de tiempo", dijo. Y prometió que su gobierno "hará de Asturias una tierra de oportunidades, lejos de un socialismo que solo lastra la región".

Canga recalcó que "en Asturias no estamos bien" y señaló que "con Adrián Barbón Asturias esperaba un tren de alta velocidad que ahora está perdiendo velocidad en cada momento", en referencia a la demora en la apertura de la Variante de Pajares. Lanzó al público la pregunta de qué imagen tenían de Asturias: "Os lo diré: qué bonito es y qué bien se come. Pero a mí me gustaría escuchar: qué tierra de innovación, emprendimiento y dinamismo".

El candidato de los populares prometió bajar la fiscalidad, inspirándose en medidas adoptadas por otros gobiernos del PP en otras comunidades, y lograr "una ejecución presupuestaria al cien por ciento". "En Asturias ejecutamos al 50 por ciento, ¿de qué sirve sirve presumir de servicios sociales si no pagas las ayudas al alquiler, dependencia o discapacidad?", preguntó: "Soy un gestor, soy un tío serio", apostilló.

Canga señaló que no deja la comisión europea (hasta este viernes no se hizo efectiva su excedencia como director general del área de Agroalimentación) "para ser segundo" y prometió dedicarse "en cuerpo y alma al sector primario". "Hasta ayer yo era el español con el puesto más alto en la Comisión Europea en el terreno agrícola. A partir de ahora vamos a presentarnos a todos los fondos europeos, así que no os sorprendáis si cuando yo sea presidente Asturias empieza a recibir mucho dinero de fondos europeos porque sé cómo hacerlo", afirmó.

El guiño a Feijóo lo hizo señalando que él ha dejado su "confort en Bruselas" para ayudar al país y a que Alberto sea presidente en España". "Ahora mismo Pedro Sánchez tiene tres prioridades: ‘Pedro’, ‘Sánchez’ y ‘Pérez-Castejón’ y las de Alberto serán ‘España, España, España’", añadió. En su intervención, Feijóo devolvió la referencia al agradecerle a Canga "dejar Bruselas para hacer las cosas bien por Asturias y su país".

Terminó con dos referencias que despertaron el aplauso entre el público. Al hilo de las bromas entre los candidatos sobre edades, señaló: "Nací un 25 de diciembre, mi padre se llamaba José y mi madre María. Me querían llamar Jesús y afortunadamente me llamo Diego: no sé si hago milagros, pero hasta en Asturias vamos a gobernar". La segunda, futbolera: recordó a David Villa, "el illa, illa, maravilla que nos hizo campeones del mundo": "Asturias es una región de segunda por los socialistas; con nosotros volverá ser de primera", concluyó.

Isabel Díaz Ayuso presentó a Canga recordando su visita hace meses a Gijón: "Yo sentía de los asturianos que se percibían olvidados por su gobierno y lamentaban cómo la mayoría de sus jóvenes tenían que marcharse fuera, desequilibrando incluso la balanza entre empleos públicos y privados", afirmó la presidenta madrileña.

En su intervención previa a la de los candidatos de su mesa, Ayuso señaló que en las próximas elecciones está en juego "defender un modo de vida como aquel en el que creemos" y "frenar los abusos y decadencia" porque "España se hunde entre las principales democracias del mundo". "El objetivo es defender la libertad cueste lo que cueste", dijo, "frente al proyecto totalitario de Pedro Sánchez".

Ayuso dice que está en cuestión el modelo de país

Para Ayuso, está en liza "la propia existencia de España como la conocemos". "Pretenden que en 2023, poco a poco, con las subvenciones, estemos quietos y en 2024 pasar a un proyecto calculado para tratar de imponer una república catalana, o que Navarra y el País Vasco sea un proyecto a manos de unos totalitarios", ha aventurado. Para Ayuso es "un plan oculto que ya no ocultan" para "cambiar nuestro país y darlo a las manos de quienes nos odian".

Ayuso trasladó un consejo a los candidatos: "No hay gobierno bueno del PP sin su debida manifestación en la puerta". Pero señaló que los socialistas no han conseguido una foto como la que ha logrado el PP: con su líder arropado por todos los dirigentes autonómicos. "Los candidatos socialistas se avergüenzan de Pedro Sánchez", afirmó. "Y el motivo es que los candidatos socialistas tienen miedo a una frase: ‘que te vote Txapote’", dijo. Afirmó que existe "una dictadura de la izquierda para que no gobierne el Partido Popular", por lo que pronosticó que en 20233 "veremos cosas que nos helarán la sangre".

Canga participó en la mesa dirigida por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y estuvo acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato autonómico, Paco Núñez; el candidato autonómico del PP en La Rioja, Gonzalo Capellán, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata autonómica, María Guardiola.

El acto de presentación de candidatos y candidatas autonómicas fue cerrado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.