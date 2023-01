Los empresarios mostrarán músculo en Santiago para defender el Corredor

La patronal asturiana buscará visualizar con el máximo respaldo empresarial el encuentro que se celebrará el próximo 27 de enero en Santiago de Compostela para poner el énfasis sobre la necesidad de una apuesta sobre el Corredor del Noroeste. La cita, desvelada ayer por el Presidente del Principado, Adrián Barbón, tiene más matices que el político. No va a ser una simple cumbre de presidentes autonómicos para reforzar una postura "exigente" sobre las necesidades ferroviarias, sino que los empresarios, que han mantenido el pulso para mantener viva la exigencia de inversión en el Corredor del Noroeste, quieren que sea una exhibición de fuerza.

"Pretendemos que se visualice el respaldo de toda la sociedad civil y empresarial, y que sirva para demostrar unidad y fortaleza", recalcó a LA NUEVA ESPAÑA la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo. La patronal asturiana ya propició en noviembre del pasado año, en conjunción con las organizaciones homólogas de Castilla y León y Galicia, una cita con el Ministerio de Transportes en la que se arrancó el compromiso presupuestario del Gobierno de España para que la inversión prevista este año en el corredor del Noroeste sea equiparable a la del Mediterráneo. "Esta no es una competición", señaló, no obstante, María Calvo, quien no obstante recalcó que "es importante transmitir que no es únicamente una cuestión política, sino que tenemos que estar involucrados todos los actores para ir de la mano reclamando unas inversiones que consideramos justas y necesarias".

El encuentro del día 27 de Santiago de Compostela contará con la presencia de representantes del Ministerio de Transportes. Hasta ahora, nada ha trascendido sobre la designación de un comisionado para el Corredor del Noroeste. Sí lo tiene nombrado desde el año 2018 el Corredor Mediterráneo.

La cita de Santiago de Compostela a finales de este mes nace del encuentro organizado por los empresarios de Asturias, Galicia y Castilla y León. Tras esa cita, las tres organizaciones empresariales quedaron emplazadas a un próximo encuentro con el objetivo de que hubiese "respaldo político" y se sumase "representación empresarial de primer nivel". Aunque los detalles del cónclave aún se están perfilando, Calvo recalcó que "habrá una importante participación empresarial asturiana" en la cita.

Para la patronal, "es importante que haya políticos de distinto color", y los empresarios defienden la relevancia de que el encuentro suponga una exhibición de "fortaleza empresarial", máxima cuando desde el Gobierno de España se mantienen dudas sobre la competitividad del corredor atendiendo a sus tráficos ferroviarios.

El pasado 17 de noviembre, 1.500 empresarios denunciaron en Barcelona los retrasos del Corredor del Mediterráneo ante la ministra de Transporte. Las patronales del noroeste aspiran a que la próxima cita en Santiago de Compostela suponga un hito similar para los intereses de una suprarregión que ha denunciado reiteradamente su abandono y necesidades en materia ferroviaria.