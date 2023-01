Los ciudadanos del siglo XXI precisarán de una formación que les haya preparado para nuevas profesiones y para un entorno profesional cambiante, multicultural y globalizado. Un entorno en que el dominio del inglés será tan indispensable como las habilidades personales soft skills y una competencia tecnológica y científica avanzadas. Estos son los pilares de la propuesta educativa del Colegio Inglés, único centro privado en Asturias que dispone de profesorado internacional nativo y ofrece una inmersión real y efectiva.

De la mano de su directora, Zoë Roberts, hemos seguido en un día los pasos y etapas que recorren sus alumnos desde su inicio a los 3 años o a cualquier edad, hasta su graduación a los 18, para identificar los factores que ponen a The English School al frente de la excelencia educativa.

Amplias opciones de transporte escolar y atención personalizada

Desde cualquier punto en un radio de una hora de distancia, los alumnos llegan a las amplias y modernas instalaciones en Pruvia entre las 8.15 y las 9.15 horas, permitiendo la conciliación y teniendo a su disposición 14 rutas de autobús escolar. Desde ese momento, nos explica Ms Roberts, se habla e interacciona en inglés, tanto con profesores como entre el alumnado, haciendo natural el uso de esta lengua en todo tipo de situaciones.

Con una mayoría de tutores y profesores nativos, los estudiantes de nueva incorporación reciben atención personalizada para acelerar el proceso de inmersión, y cuentan con un equipo de apoyo plenamente cualificado y bilingüe, además de una ambiente excepcional en que el trabajo colaborativo y las expectativas de respeto y amabilidad son óptimas para asegurar una progresión a pasos de gigante.

Aprendizaje experiencial e inglés nativo desde los primeros años

El área de Infants, de 3 a 5 años, ocupa un ala específica totalmente equipada para llevar a cabo un trabajo experiencial y manipulativo, con baños en cada aula y acceso directo a su propia zona exterior, segura y llena de estímulos para el juego libre y la actividad física. Nos saludan los peques con un sonoro ‘Good morning!’ y nos explica su coordinadora, Isabel González, como en esta etapa se potencia la curiosidad, la expresividad y la empatía, así como se sientan las bases del bilingüismo natural y los mejores hábitos y actitudes para el aprendizaje.

Visión multidisciplinar, colaboración y vida saludable en la etapa de Primaria

Aprovechamos su cercanía para visitar el comedor y unirnos a Juniors, niños de 6 a 8 años, que están acabando su menú sano del día y van a mostrarnos tanto el campus principal, con su cancha deportiva cubierta y otras tres al aire libre, como la zona de parque y arbolado, subiendo hasta el patio superior, con acceso directo desde cada una de las aulas. Nos encontramos allí con sus coordinadores, Ivan Hylton y Susan Simons, que destacan el carácter práctico y el trabajo en equipo como claves para la etapa de Primary.

Una alumna, en perfecto inglés, lee a la clase una entrada en el diario de un poblador del Antiguo Egipto, y explica Ms Simons como desde las investigaciones prácticas matemáticas a las ciencias naturales y sociales, se establecen conexiones para el trabajo transdisciplinar entre asignaturas como lenguas y arte, entre otras.

Un ‘House System’ a la inglesa que potencia la responsabilidad personal

Dejamos a la clase debatiendo sobre los trabajos forzados que alzaron las pirámides y subraya Mr Hylton la importancia de la reflexión sobre valores, que es intrínseca al desarrollo holístico de los niños. Nos cruzamos con varios grupos de alumnos, algunos con un brillante broche en la solapa que les distingue como Capitanes de sus “casas”.

Todo colegio de tradición anglosajona, nos explica Ms Roberts, como vemos en el colegio Hogwarts de Harry Potter, otorga a cada alumno la membresía a una de sus cuatro houses, en The English School of Asturias llamadas Egyptians, Vikings, Greeks and Romans, que miden su entusiasmo y determinación ante distintos retos literarios, artísticos, altruistas y hasta culinarios, con mayor recompensa al ‘fair play’ que al hecho de resultar vencedores.

De Secondary y Diploma del Bachillerato Internacional a las mejores universidades del mundo

Visitamos por último el pabellón de Secundaria y Bachillerato Internacional, mostrándonos su coordinadora, Rebecca Hylton, sus laboratorios, sala de arte y área de Computer Science, y descubrimos que el Colegio Inglés de Asturias ha sido plenamente certificado para impartir el Diploma del Bachillerato Internacional.

Esta cualificación es muy valorada por su flexibilidad en la elección de materias y por permitir al estudiante ganar capacidad para la investigación y una visión multicultural, dando acceso a las mejores universidades tanto en España como en el extranjero.

English School of Asturias consiguió este último curso unos resultados del 67% de excelentes en sus IGCSEs, equivalente a 4º ESO, y un 100% de aprobados en Bachiller, con un 75% de sus A-Levels ingleses en la franja desde el sobresaliente con mención a los notables, conseguidos por alumnos ahora estudiando en universidades punteras como Harvard y Purdue en EEUU, y en las mejores facultades en nuestro país y en Checoslovaquia, Países Bajos y Reino Unido.

Sin duda, un día en el Colegio Inglés de Asturias es suficiente para apreciar que no hace falta salir de Asturias para encontrar la mejor educación internacional.