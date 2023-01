El Principado se resitúa con la Variante: la prioridad, arrancar una fecha de apertura

El Gobierno del Principado centrará su exigencia sobre la Variante de Pajares en que el Ministerio de Transportes fije cuanto antes una nueva fecha de apertura, la asuma y la cumpla. Pero aún habrán de pasar semanas hasta que eso ocurra. Fuentes ministeriales ya aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA el pasado miércoles que todavía serán necesarios unos dos meses hasta que los técnicos puedan conocer con certeza cuándo concluirá con éxito el proceso de calibrado y validación de la seguridad en los túneles: un complejo sistema de balizas y comunicaciones entre el tren y la vía, denominado ERTMS (acrónimo en inglés de Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario) que permite que automáticamente se apliquen modificaciones en la velocidad en función del estado del trayecto.

Esta semana está previsto que el Principado y el Ministerio de Transportes mantengan una reunión: el objetivo inicial era evaluar cómo se llevarán a cabo, en un futuro, las obras de renovación de las vías entre Lena y Oviedo, una obra necesaria y larga que podría afectar a los tráficos con la Variante ya en servicio. El Ministerio de Transportes ha garantizado que no se efectuarán cortes en fin de semana (una hipótesis que contemplaba un documento muy preliminar sobre la obra) y que no se ejecutará la actuación este año.

Dos objetivos para una reunión. El Principado acude a esa reunión con dos objetivos: el primero garantizar que esas obras no afectarán al tráfico, mucho menos con cortes significativos. El segundo, pedir que esa actuación ya esté en línea de las obras que aún deberá soportar ese trayecto para adecuarlo a las exigencias de la UE relativas al tráfico de mercancías y viajeros y que deberían estar listas en 2030: a saber, que el ancho estándar de vía llegue a Gijón. Tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, esas obras podrían durar una década. Pero la Variante y su lenta digestión se ha metido por medio, de modo que el Principado también trasladará al Ministerio que debe ser ese organismo el que dé explicaciones y ponga fecha cuanto antes a la llegada de los trenes por los túneles de Pajares cuanto antes.

La prioridad, abrir; velocidad y trenes, secundario. Esa apertura es la prioridad, siempre habiéndose completado con garantías las pruebas de seguridad. No lo son, en estos momentos, ni los tiempos de viaje ni las velocidades ni el modelo de trenes. La apertura de la Variante de Pajares deberá convivir unos meses con trabajos pendientes entre León y La Robla y aún tardarán en asignarse a la ruta asturiana los trenes Avril, de ancho variable, que Renfe no espera hasta el verano. En todo caso, sostiene el Ejecutivo, una apertura con una variación no significativa de las velocidades de los trenes es preferible a dilatar la puesta en servicio.

La imposibilidad de buscar atajos. Lo que no es posible es buscar atajos al complejo sistema de seguridad exigido para la Variante. No es algo que admita prisas ni presiones, destacan fuentes técnicas. En el caso del AVE a Galicia, las pruebas de calibrado del sistema de seguridad del último tramo comenzaron en abril de 2021 y no fue hasta agosto de ese mismo año cuando se realizaron las pruebas a velocidad máxima, pero ya venía realizándose pruebas desde el año 2020. A principios de ese año, la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera (hoy Secretaria General del Ministerio de Transportes), situaba la puesta en servicio en la primavera de 2021. Al final, el Gobierno central llegó por los pelos (a falta de días) al último compromiso de inaugurar el servicio antes de finalizar 2021. Ya entonces, ante las quejas por los retrasos debidos a la prolongación de las pruebas, el mantra manifestado por la Administración era el de que "la seguridad es lo primero".

Viajes de pruebas. En el caso de la Variante de Pajares, aunque los viajes de pruebas de trenes comenzaron en noviembre de 2021 no fue hasta un año después, el 4 de noviembre de 2022 cuando se iniciaron las pruebas de los sistemas de seguridad y telecomunicaciones ERTMS, según informó en su día el Ministerio.

Un modelo decidido hace casi una década. La elección de ese sistema de seguridad no es una decisión reversible, ni siquiera temporalmente, planteando otros sistemas de tráfico menos exigentes. La decisión de que el control de tráfico en los túneles fuese el ERTMS obedece a los estándares europeos y fue decidida ya hace años. El contrato fue adjudicado en el año 2014 al consorcio formado por Thales y Siemens por un importe de 54 millones de euros. Fue necesario un añadido, ya que en febrero de 2021 se adjudicó otro contrato para adaptar el sistema de seguridad ERTMS a la existencia de un triple hilo (tres raíles en el trayecto que permiten el paso de trenes en ancho estándar y ancho ibérico). La decisión de instalar ese triple hilo se adoptó ya en 2018 como solución para facilitar el tránsito de mercancías por los túneles de la Variante.

Tiras y aflojas entre Principado y Ministerio. Las relaciones entre el Gobierno regional de Adrián Barbón y el Ministerio de Transportes con la llegada de la ministra Raquel Sánchez no han sido un camino de rosas a cuenta de la Variante de Pajares. Sánchez no ha sido dada a garantizar fechas ni plazos, lo que sí hicieron otros antecesores (de todo signo político) incumpliéndolos reiteradamente. Se comprometió a regañadientes y vagamente: "Primer trimestre de 2023", "primer semestre", "próximos meses". Tal fue así que en la visita que Barbón realizó a la Ministra en junio de 2022, el Presidente afirmó haber amarrado la fecha de mayo. Se acusó entonces a Barbón de haber "retrasado" la apertura, pero lo cierto es que las tensiones fueron por fijar una fecha y no alargar más los plazos.

Una demora que empezó a sospecharse en diciembre. Fue a mediados de diciembre cuando los contactos entre el Ministerio y el Gobierno regional (en el marco de las conversaciones bilaterales para analizar la marcha de las obras en infraestructuras) empezaron a traslucir que las pruebas de seguridad podrían durar más de lo estimado. Se producían problemas en la calibración del sistema de balizas que obligaban a reiniciar procesos cada vez que se producía un fallo. No fue un anuncio taxativo, sino una sensación que el Ejecutivo autonómico fue recibiendo, sin que se planteasen plazos alternativos por parte del Gobierno central. De hecho, lo que el Gobierno regional esperaba era a que el Ministerio de Transportes, titular de la obra, explicase públicamente la situación y comprometiese una nueva fecha. Eso, como mucho, no podría concretarse ahora, sino aún en unos meses. Sin embargo, la noticia del retraso trascendió antes, confirmada por el Ministerio de Transportes a LA NUEVA ESPAÑA hace días.

El proceso de comprobación, calibrado y homologación del sistema de seguridad y control del tráfico en la Variante de Pajares incluye pruebas con trenes, mediciones en trayecto y una compleja tramitación ante entidades de certificación hasta conseguir la validación final.

El denominado sistema ERTMS consta de dos elementos. Por un lado, un Sistema de Control de Trenes Europeo (ETCS, por sus siglas en inglés) que controla el tráfico en lo que se refiere a la señalización tanto en los trenes como el resto de las infraestructuras. Aporta datos sobre la velocidad máxima del convoy en cada punto, así como el cálculo y supervisión de la velocidad del tren en cada momento. Una serie de dispositivos instalados en las vías (eurobalizas) emiten señales de toda la información del convoy para que adapte su circulación a las exigencias. El segundo componente es un sistema GSM-R (similar a las señales de móviles) que transmite por radio, mediante frecuencias exclusivas para el ferrocarril, las comunicaciones entre el tren y los operadores del Centro de Regulación y Control de Alta Velocidad (CRC).

Existen tres niveles de seguridad. En la Variante de Pajares se circulará en nivel 2, lo que permite velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Renfe reconoce en recientes publicaciones que el sistema ERTMS "es muy complejo", con un alcance "muy ambicioso en la definición del sistema" que llva a "procesos de desarrollo, validación y verificación muy largos".

Los trámites son complejos. Una vez montado el sistema de balizas y comunicaciones sobre la vía, un organismo notificado NoBo ("Notified Body"), que suele ser una empresa privada con un permiso especial, realiza la verificación de la interoperabilidad de sistemas y equipos ferroviarios (es decir, que cualquier tren europeo pueda circular por la línea), así como la conformidad o idoneidad para su uso. Posteriormente un organismo autorizado AsBo ("Risk Assessment Body") lleva a cabo el análisis del riesgo según las normativas europeas. Una vez realizado esto, la Agencia de Estatal de Seguridad Ferroviaria aprueba, a la vista de las pruebas y la documentación, la puesta en servicio.