“Iría comiéndome las uñas”, dice el camionero que dejó incapacitado a un empleado de obras en Peñamellera Baja tras arrollarlo

El juicio contra el camionero José Antonio R. B., acusado de arrollar a un operario de mantenimiento que estaba regulando el tráfico en la carretera nacional a la altura de Buelles, en Peñamellera Baja, el 30 de octubre de 2017, quedó visto para sentencia en la mañana de este martes después de que el acusado admitiese que "iba despistado". Fue más allá e indicó ante el titular del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, José María Serrano, y a preguntas de la fiscal de seguridad vial, Adoración Peñín, que tenía "la mala costumbre de comerme las uñas", y que quizá iría haciéndolo cuando llegó la fatídica curva en la que estaba el operario, que ha quedado incapacitado a consecuencia del fuerte impacto sufrido.

Al ir despistado, no vio las señales que le advertían de que había obras un poco más adelante. El conductor dijo además que, en el momento del accidente, se le movió la carga de puntales que llevaba, por lo que miró hacia atrás para ver si iba segura. Cuando volvió a mirar hacia adelante, ya era tarde. "Fue justo al salir de la curva. Cuando lo veo, ya está encima. Freno, pero le doy con la parte derecha del camión", declaró. Y añadió que había hecho los descansos obligatorios y que en treinta años no había tenido un accidente parecido.

Los guardias civiles que intervinieron en el accidente indicaron que las obras (en concreto la retirada de maleza y ramas de la cuneta) estaban debidamente señalizadas a unos 150 metros o más, que el camionero tenía perfecta visibilidad y que iba a 79 kilómetros por hora, cuando debería haber reducido a 60 y luego a 40.

La aseguradora ya ha consignado 1,7 millones de euros para la víctima, un vecino de Torrelavega que tenía 38 años cuando se produjeron los hechos. Quizá por este motivo, la acusación particular, que pedía inicialmente tres años y medio de prisión, redujo su solicitud de pena a diez meses de multa, a razón de seis euros diarios, y un año de retirada del carné de conducir, al entender que se trataba de un delito de lesiones por imprudencia menos grave.

La fiscal mantuvo su petición de dos años de cárcel por lesiones por imprudencia grave. Peñín no ahorró calificativos al describir la conducta del camionero: "Conducía de forma absolutamente desatenta, pensando en otra cosa, sin mostrar prudencia y con desprecio por las vidas de los usuarios de la carretera y los trabajadores de mantenimiento. Hubiese podido eludirle si hubiese mantenido la más mínima atención".

La defensa de José Antonio R. B., a cargo del letrado Manuel Alonso Ferrezuelo (abogado de las víctimas del accidente al Alvia en Angrois), convino con la acusación particular que los hechos solo podían considerarse como un delito de lesiones por imprudencia menos grave. "De acuerdo que hubo una imprudencia, que se despistó, pero justo a la entrada de la curva se le movió la carga. La visibilidad era reducida. El operario no estaba en el mejor lugar para parar el tráfico, a la salida de una curva. El camionero intentó esquivarlo, pero el operario no sale de la calzada al ver llegar el camión", indicó. Además, señaló que concurre la atenuante de dilaciones indebidas, puesto que los hechos ocurrieron en 2017 y debería haberse celebrado el juicio en 2020.