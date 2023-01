Canga llama a unir el centro derecha en Asturias: "No tiene sentido ir separados"

"Es muy difícil que en Asturias haya un cambio político, si no hay un centro derecha unido en torno a un único proyecto". El candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga, realizó ayer con estas palabras un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas del centro derecha, consciente de las dificultades de que un solo partido pueda lograr los apoyos para vencer al PSOE en las elecciones autonómicas del 28-M. "No tiene sentidos ir separados", sostuvo Canga, que situó en el terreno de lo "probable" reuniones tanto con la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, como con el diputado autonómico Pedro Leal, alejado del grupo forista para encabezar Suma Asturias además de ser el político más cercano a Francisco Álvarez-Cascos. Este guiño de Canga no hizo la más mínima gracia a Foro, que descartó reunión alguna con el candidato del PP y, en todo caso, exigió que el interlocutor sea Alberto Núñez Feijóo.

El cabeza de lista popular habló sin rodeos de sus preferencias sobre las posibles alianzas de cara al 28-M. "Me gustaría que el centro derecha compareciera fuerte en las elecciones autonómicas. Cuando uno, desde fuera, ve la situación del centro derecha, de división histórica no tiene mucho sentido. El electorado no lo entiende", valoró Canga. "Desde que llegué aquí, un mensaje que me han manifestado es que el centro derecha debería ir, por fin, unido a las elecciones autonómicas. Estamos trabajando para que eso ocurra, pero no me pida más detalles porque soy incapaz de dárselos", declaró el candidato sobre posibles alianzas. La opinión de Vicente Montes: Delicadas relaciones por la derecha: clima gélido entre el PP y Foro "El objetivo de que el centro derecha aparezca unido es sensato. Nuestros simpatizantes están cansados de divisiones y de gente que se mira demasiado al ombligo", afirmó. Para el candidato popular, lo importante "es que, por fin, haya un cambio en Asturias y ese cambio es muy difícil si no hay un centro derecho unido en torno a un único proyecto". Llegado a ese punto, afirmó que "es probable" que pueda tener una reunión con la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, y contestó con un escueto "puede ser" a la pregunta de si mantendrá un encuentro con Pedro Leal. Al ser cuestionado sobre si esa alianza debe ser capitaneada por el PP, Canga se limitó a decir que "nosotros estamos subiendo con mucha fuerza y otros grupos están bajando con bastante fuerza". "Tenemos que ver cuál es la fórmula más adecuada pero no tiene sentido ir, una vez más, separados en una región donde históricamente el centro derecha ha quedado siempre en segundo lugar, salvo en dos ocasiones". Eludió pronunciarse "sobre los negocios privados de hace un montón de años" de Francisco Álvarez-Cascos, ni tampoco valoró el encuentro de este con el secretario general del PP, Álvaro Queipo, de agosto. Foro descartó cuatro horas después que vaya a producirse una reunión entre su presidenta, Carmen Moriyón, y Diego Canga, y replicó que en todo caso las conversaciones deberán ser con Alberto Núñez Feijóo. "Experiencias anteriores aconsejan que el diálogo sea entre Presidentes para evitar desautorizaciones de Madrid, por lo que la Presidenta de Foro no tiene previsto reunirse con Diego Canga", manifestó Pumares quien ofreció su discurso más sarcástico al decir que "si Canga quiere montar una coalición electoral, le recomendamos que busque acuerdos con sus referentes políticos, como el socialista Javier Fernández". El dirigente forista dejó patente el malestar por la disposición de Canga a integrar a Pedro Leal en la alianza de la derecha: "Si el PP pretende llegar a acuerdos con Álvarez-Cascos, aunque sea a través de una persona interpuesta, no tienen nada que hablar con Foro, porque tenemos muy claro nuestro compromiso de luchar contra cualquier forma de corrupción y no queremos vernos envueltos en posibles corruptelas ni en negocios opacos". Según el dirigente forista, "es llamativo que Cascos, que ha dinamitado siempre cualquier posibilidad de acuerdo en el centro derecha asturiano, vuelva a ser una interferencia en el diálogo entre formaciones políticas". En marcha "la fábrica de ideas" que asesorará al candidato del PP al Principado

El candidato del PP anunció la puesta en marcha en la página web del partido de la iniciativa "Canga responde". También confirmó la creación de un grupo de la sociedad civil, "una especie de "think tank", según Diego Canga, o fábrica de ideas, formada por 15 personas y presidido por Patricia Oreña, presidenta de la asociación de autónomos ATA-Asturias, para escuchar sus ideas y reflexionar sobre cuestiones ligadas a la región, la primera cómo aprovechar la llegada del AVE. El resto de componentes son el ingeniero naval Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán; la galerista Diana Llamazares; la medallista Ángela Pumariega; el médico Enrique Tamargo, expresidente del Grupo Covadonga; la secretaria general de ASAJA, María Ángeles González; el profesor de Hacienda Pública Santiago Álvarez; Raimundo Abando; el director del Museo Covadonga, Javier Remis; la pedagoga Laura Allende; el economista Luis Antonio Priede, con pasado en Cs; la exalcaldesa de Cangas de Onís, Pilar Díaz Junco; Julio Carretero, exjefe de prensa del ayuntamiento de Avilés con la socialista Pilar Varela; Sandra Camino, subdirectora del hotel La Palma de Llanes, y Manuel Ron, "con una larga trayectoria en Alsa". La primera reunión del grupo será el día 27 en Gijón.