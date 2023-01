"Hay comida y para calentarse; lo básico es la carretera limpia", dicen en Somiedo

Hay que darle toda la razón a Feito, porque al poco de empezar ayer, martes, por la mañana a revisar el estado de las carreteras del parque natural –tarea en la que le acompañó LA NUEVA ESPAÑA– se encontró con la primera incidencia: un turismo en medio de la vía que une Pola con Valle de Lago, cuya conductora tuvo que ser trasladada al centro de salud después de perder el control y chocar contra el talud cuando descendía por una pronunciada curva cerca del pueblo de Urría. El ganadero Leonardo Díaz dio el aviso y los operarios Roberto Cobrana y Faustino Lorences ayudaron a retirar el coche con Feito.

"Cuando hay poca capa es lo peor, se resbala más fácil", apunta el operario, con más de 30 años de experiencia a sus espaldas, un tiempo en el que "sustos" por la nieve tuvo muchos. "Pero cosas graves, ninguna".

Toda alerta es poca cuando arrecia el temporal, como este que azota Asturias para empezar el año, el primero del invierno, que ha dejado un reguero de incidencias por toda la región debido al viento, la intensa lluvia y la nieve.

En la costa, el vendaval mantiene la flota amarrada y ha provocado múltiples daños, con tendidos eléctricos y árboles caídos, deterioros en el mobiliario urbano... En Cabo Busto se registró la cuarta racha más fuerte de España, de 133 kilómetros por hora. Las temperaturas han caído en picado y entre las más bajas del país se han colado dos registros asturianos: 5,1 y 3,7 grados bajo cero en los puertos de Leitariegos y Pajares.

La de este martes fue una nueva jornada con incidencias en las vías ferroviarias: se suspendieron a media tarde los trenes Gijón-Ferrol y además dos árboles caídos cortaron la circulación entre Nava y Carancos, y Veriña y Perlora.

La nieve ha empezado a hacer de las suyas –para hoy se espera lo peor, incluso que caigan copos y granizo a nivel del mar– en las alturas, con una veintena de puertos en los que fueron necesarias cadenas para circular, además de en más de una decena de carreteras secundarias. Se cerró el acceso a los Lagos de Covadonga, al puerto de La Cubilla y al ramal que comunica Sobrefoz con Beleño en Ponga, en este caso, por un hundimiento a causa de un argayo originado por las lluvias.

Estas han provocado una crecida considerable de los ríos: en Villaviciosa se suspendieron las clases por las inundaciones, agravadas con la pleamar; el Narcea y sus afluentes anegan las vegas y sus caudales bajan fuertes, al igual que otros como el Nalón y el Sella.

Pero lo que preocupa en las alturas es la nieve y el espesor que pueda llegar a alcanzar. "Aunque lo gordo era antes, ahora poco hay. De hecho, este invierno es la primera vez que nos ponemos en serio en alerta", explica Francisco Feito mientras conduce el vehículo quitanieves camino de Valle de Lago, uno de los pueblos somedanos más complicados cuando nieva junto a Perlunes, La Peral y El Puerto, todos por encima de 1.000 metros.

La veintena de vecinos que residen todo el año en Valle de Lago, en su mayoría ganaderos, están más que acostumbrados a las inclemencias meteorológicas. Damián Fernández ayudó a su nieto Borja Riesgo a atender sus vacas, unas 70, que están estabuladas desde hace semanas. "No tenemos mayor problema, solo con que nos mantengan limpia la carretera, todo lo demás está solucionado. Hay comida y hay para calentarse", explicó Fernández, quejoso por los fallos en la señal de televisión. "Siempre igual cuando hace malo".

Ambos son conocidos de Francisco Feito, como también lo es Guillermina Tablón, residente en el pueblo más arriba de Valle, L’Auteiro, donde tiene alojamientos rurales. Saluda Tablón a Francisco Feito al encontrárselo de camino a casa y se interesa por el estado de las carreteras. "Estamos tranquilos, esto no es nada de momento", recalca la mujer.

Como tranquilos están también Christian y Carlos Cobrana una vez que ya han metido sus 35 vacas en las cuadras. Las tenían hasta ahora en la pradera del valle, donde las sorprendió la primera nieve. Pero menos tranquilos se muestran Tania Díaz y Jairo Mayo, ambos pasando un par de días en Valle de Lago, de donde tienen previsto irse hoy, miércoles. Salieron a pasear y la nieve los sorprendió.

Se encuentran con Feito cuando este regresa ya a Pola y le piden consejo de qué hacer, si adelantar la partida o no. Temen quedarse aislados. El operario les calma: seguirá nevando, pero él se presentará a primera hora de la mañana en el pueblo porque debe limpiar la carretera para que los niños bajen a la escuela a Pola. "Volveré, pero con el camión, a partir de 30 centímetros de espesor es necesario un vehículo mayor", explica. Palabra de experto.

Sin teléfono, TV e internet, pero sí con periódico gracias al cartero





Han estado esta semana gran parte de los negocios y vecinos de Somiedo sin teléfono (fijo y móvil) ni internet, mientras que la televisión sufre fallos en la señal por momentos, sobre todo, en las zonas altas. "Avería general de Telefónica y Movistar en su tendido entre Belmonte y Somiedo, algo habitual cuando hay incidencias meteorológicas", lamenta con cierto enfado y desesperación el alcalde, Belarmino Fernández Fervienza. Se queja de que tardan en solucionar los problemas pese a dar pronto el aviso y reclama una mayor atención y responsabilidad de las compañías de telecomunicaciones con los pueblos de montaña, al menos "el mismo mantenimiento en sus tendidos que en el resto de zonas". No solo el Alcalde, sino también sus vecinos están más que enfadados por la falta de móvil, internet y televisión. A falta de todo esto, lo que no falla es el periódico LA NUEVA ESPAÑA, que el cartero Fernando Carbajosa reparte diligente a diario. La gente lo espera como agua de mayo, si bien advierte Carbajosa de que jornadas de temporal como las de estos días implican "algo de retraso". Sobre las once de la mañana dejó ayer, martes, el periódico a Mihaela Nikola, empleada en el supermercado de Pola de Somiedo. Luego lo lleva a una veintena más de suscriptores en la zona. "A las 8 empezamos el servicio en Belmonte, suelo tardar 25 minutos en llegar a Pola, pero cuando hay mal tiempo como estos días echo 45 minutos", explica el cartero. Es su segundo invierno en esta área: "El pasado fue muy tranquilo". En el supermercado, Mihaela Nikola tiene esta mañana más ajetreo del habitual: "Quizás empiezan a notarse más compras ante el aviso de mal tiempo. Lo del teléfono nos afecta, porque muchos no pueden pagar con tarjeta".