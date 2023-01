La variante de Pajares, un enredo técnico y, sobre todo, un embrollo político

La obra de la variante de Pajares ha visto pasar cuatro presidentes del Gobierno de España, otros tantos del Principado, ocho ministros de Fomento o Transportes, dos reyes y hasta tres papas. El paso ferroviario a la Meseta, que acaba de volver a quedar sin fecha cierta de apertura, va camino de cumplir dieciocho años de trabajos con muchos avances, un sinfín de retrocesos y un hito poco frecuente: equipar los tubos y dejarlos dispuestos para su puesta en servicio consumirá casi el triple de tiempo que calarlos. Ese desequilibrio es un hecho diferencial que no comparten otras infraestructuras similares –el túnel del Guadarrama se caló en algo menos de tres años y entró en servicio algo más de dos después del horadado completo de la montaña– y es responsable del enredo que ha traído la Variante hasta estos comienzos de 2023 sin trenes ni plazo concreto de apertura.

Las tuneladoras hicieron su trabajo en un plazo razonable, el tubo principal se había calado en poco más de tres años y la excavación de todos los demás estaba lista en 2010, menos de cinco años después del inicio. Aquí el problema son los trece años, y subiendo, que desde el fin de la perforación del último túnel se han empleado en el equipado y las tareas previas a la apertura.

El último retraso es atribuible a la necesidad de alargar las pruebas de seguridad a que está siendo sometido el trazado una vez rematada la mayor parte de los trabajos, pero todas las demoras anteriores pertenecen a la obra, al ritmo al que ha llegado la inversión, a la multitud de inconvenientes técnicos y, según alguna opinión sobre todo a la maraña del desencuentro "político".

De todas las innumerables dificultades que han jalonado la tortuosa historia de la obra, el análisis de los expertos del Grupo de Trabajo de Ferrocarriles del Colegio de Ingenieros de Caminos concentra buena parte del peso de la demora en las discusiones sobre la planificación de la infraestructura, fundamentalmente las del ancho de las vías. La Variante ha sufrido intensas avenidas de agua en el interior de los túneles, un talud amenazó seriamente con caerse sobre el trazado en Campomanes, pero fundamentalmente ha estado mucho tiempo empantanada en los despachos, en los desencuentros y las idas y venidas sobre la conveniencia de abrirla directamente en el ancho internacional del AVE "puro" –y sólo para pasajeros–, o la versión mixta de un ancho Renfe convertible a internacional con traviesa polivalente y triple hilo, finalmente abrazada para combinar el tráfico de viajeros y mercancías... "Lo determinante está ahí", apuntan las fuentes mencionadas. La necesidad de hacer frente a las múltiples dificultades técnicas que la obra se ha encontrado es un problema, sí, pero en muchos casos "no impide seguir instalando vías o ejecutar simultáneamente otros trabajos". Lo peliagudo, lo determinante, lo distintivo de la gran obra asturleonesa fueron los años, muchos, en los que entre disputas y debates "no se sabía lo que se iba a hacer" en una cuestión clave. "No puedes contratar la catenaria o las vías si no sabes qué vías vas a poner", resaltan los ingenieros. O te arriesgas a rozar el esperpento de lo que ocurrió, que incluso hubo que levantar traviesas ya instaladas después de que los vaivenes de las alianzas políticas –y una exigencia de Foro al PP a cambio de su voto decisivo para los presupuestos del Gobierno de Rajoy en 2017– terminaran haciendo que el Ejecutivo aceptase modificar sus planes sobre las dimensiones de las vías de la Variante.

"Siete años después del calado de los tubos, aún se discutía el tipo de vía", lamentan

Para ejemplificar la inestabilidad del proyecto basta la mención de una fecha. 2017. Nada menos que siete años después del horadado del último túnel, el Colegio de Ingenieros elaboró un detallado informe, que tituló muy gráficamente "Las variantes de la variante de Pajares", sobre las alternativas que todavía se barajaban entonces para las vías del trazado... "Habían pasado siete años y todavía se estaba discutiendo sobre lo que se iba a hacer... Eso sí es una pérdida de tiempo", afirman los expertos de la entidad colegial, que constatan que el tiempo de calado de los tubos asturleoneses es equiparable al de otros grandes túneles. Lo peor vino después, el hecho distintivo de la Variante, la anomalía que no sufrieron otras grandes obras de este estilo, donde nunca hubo estas incertidumbres. "En el Guadarrama se sabía desde el principio que iba a ser una línea de AVE pura"; en el ejemplo que siempre se cita, el túnel de San Gottardo, que atraviesa los Alpes suizos con una longitud de más de dos variantes de Pajares, "se sabía desde el año uno cuándo se iba a inaugurar, con qué tipo de trenes y casi hasta sus horarios de paso".

Aquí no. Aquí, la planificación de la variante de Pajares fue dando bandazos mientras la obra se ejecutaba, y lo peor es que las inseguridades de la conexión ferroviaria entre Asturias y la Meseta no han terminado. La del trazado entre León y La Robla no se ha despejado y puede que pase otro tanto con la conexión entre Pola de Lena y las dos grandes ciudades asturianas, donde los trabajos de "adecuación" a las vías del AVE arrojan serias incertidumbres todavía irresueltas sobre el procedimiento y la duración de la tarea.

Por si fuera poco, esta última fase previa a la apertura, la de las exigentes pruebas de seguridad, o la comprobación y "demostración" de que los parámetros de la vía y los sistemas de comunicaciones se adecúan a las velocidades para las que se quiere homologar, tienen también sus propias peculiaridades en la Variante. Los exámenes vuelven a retrasar la apertura del paso ferroviario tienen las complejidades específicas de un largo trazado soterrado, afectado por la combinación entre la presión de la montaña y las velocidades a las que circularán los trenes. También sus propias implicaciones particulares: un ejemplo es la exigencia de comprobar la resistencia del sistema de canalizaciones instalado para evacuar el agua que se filtraba al interior de los túneles y de asegurar que no se deteriora con el paso de los trenes a altas velocidades.

El AVE llega antes a Fitur

Asturias se presenta en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se inaugura hoy en Madrid, a vender todo el potencial turístico de la llegada del AVE a la región. Pese a las últimas incertidumbres sobre la fecha, la campaña publicitaria para tratar de sacar rédito a la Variante está en marcha ya en la estación Puerta de Atocha, decorada como se aprecia en la imagen con pantallas digitales que exhiben el mensaje " De Madrid al Paraíso: Asturias, cada vez más cerca" sobre paisajes del occidente, centro y oriente asturianos.