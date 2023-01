Al final se constató lo evidente. No hay pruebas contra los ocho acusados a quienes se atribuyeron varios robos de la llamada "banda del Seat", por lo que la sección tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, se ha visto obligada a absolverlos, y ya van varias sentencias similares respecto a este grupo criminal. La propia fiscal del caso, Ana Belén Fidalgo, había admitido en la vista final del juicio, celebrada el pasado noviembre, que las pruebas desplegadas en el plenario eran endebles. El bagaje probatorio "no permite sustentar, con el grado de certeza exigible, la convicción del Tribunal acerca de la atribución a los acusados de la autoría de los robos enjuiciados, ni por ende, la integración, por parte de todos ellos, de grupo criminal", indica la sentencia la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Ana Álvarez Rodríguez, quien no obstante resalta el trabajo investigativo de la Guardia Civil "en un contexto marcado por la alarma social, con un profundo eco mediático, causada por la comisión de numerosos hechos delictivos contra el patrimonio, utilizando para su desplazamiento vehículos sustraídos, preferentemente Seat León".

La magistrada indica que "resulta incuestionable que los autores de las sustracciones enjuiciadas adoptaron medios eficaces para impedir su identificación, a modo de utilización de pasamontañas, capuchas o similares y guantes ,que imposibilitaron tanto el reconocimiento facial a través de la visualización de las grabaciones de la cámaras de seguridad de los locales de referencia, como la obtención de huellas en sus instalaciones". De lo que se deriva que "carecemos por lo tanto de prueba directa lo que obliga a acudir a la prueba indiciaria". Ninguno de los "intervinientes en las dinámicas delictivas enjuiciadas han resultado identificados, como tampoco los ocupantes del vehículo Seat León y del Renault" implicados en los hechos. Los indicios aportados por los agentes y la Fiscalía no superan, añade, "la simple sospecha que, en forma plural y univoca, permita aseverar, con la certeza exigida, que los acusados hayan participado en las acciones delictivas descritas en la resultancia fáctica y por ende sean integrantes de grupo criminal". Por tanto, procede la absolución en aplicación del principio de "in dubio pro reo", "sin que ello suponga considerar justificada las tesis de las defensas, negando su implicación en las sustracciones enjuiciadas", remarca el fallo, dictado el pasado 30 de diciembre, aunque las partes los han conocido este jueves. A los acusados se les imputaban cinco asaltos cometidos en diciembre de 2019 y abril de 2020 en Oviedo y Las Regueras. La fiscal pedía penas que sumaban 88 años para los acusados. Las defensas, a cargo de los letrados Juan Luis Mancisidor, Iván Cortina, Alberto Rendueles y Sofía Lahera, entre otros, habían pedido la absolución.