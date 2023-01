Canga no convence a Moriyón con su oferta de dar un trato preferente a Foro

Diego Canga quería apagar el fuego, o echar "un jarro de agua caliente" sobre la frialdad de Foro ante su invitación a participar en su proyecto de reunificación del centro-derecha asturiano, pero la presidenta forista, Carmen Moriyón, volvió a esquivar ayer el abrazo. El candidato del PP a la presidencia del Principado lo intentó prometiendo una "distinción clara y neta" entre el trato que se propone dar a la formación forista en el proceso y el que merece "el otro partido", "creo que se llama Suma Principado", pero otra vez con poca suerte. Al día siguiente de que Foro manifestase su resistencia a participar en el reagrupamiento que propone el aspirante popular, y particularmente en una entente que incluya al partido fundado por los herederos políticos de Francisco Álvarez-Cascos, Canga quiso matizar sus afirmaciones de la víspera asegurando que "no se puede poner en pie de igualdad a Foro, que tiene una historia y un diputado en la Junta, y a otro partido sin historia ni representación parlamentaria". Se mostró renuente incluso a referirse por su nombre a Suma Principado, la fuerza fundada por los afines a Francisco Álvarez-Cascos, pero ni por esas.

No logra convencer a Moriyón, que ayer mismo y con contundencia repitió que "pretender llegar a acuerdos con Cascos y con Foro es incompatible, pero por principios", "no por números, ni por antigüedad", y reprochó a Canga que empiece a negociar "menospreciando al que está enfrente". El aspirante del PP a la presidencia del Principado había reincidido, en su segunda comparecencia en dos días, en su convicción de que "al centro-derecha le conviene estar unido". Ha emprendido un camino, dijo, que necesita salvar "dos objeciones", una que viene del PSOE, "que está encantado con la división", y otra del interior del bloque conservador, donde ve, sin precisar, "mucha gente que está muy a gusto en la oposición".

El candidato cree haber expuesto el martes con claridad su tesis sobre el tratamiento diferente que merecen dos fuerzas distintas, pero a la vista de las reacción rotunda de Foro admitió ayer que "quizá no me expliqué bien, o no se me ha querido entender". Para tratar de convencerles reincidió en el mensaje sobre la conveniencia mutua de la unión y le añadió el aliño de una advertencia: "Ayer mismo –por el martes–, Adrián Barbón se puso a elogiar a Foro...". Lo que sí enfrió es la pretensión manifestada el martes por Carmen Moriyón de que las reuniones para abordar las confluencias se celebren de presidente a presidenta, entre ella y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Foro tiene un diputado en la Junta", dijo por toda respuesta Canga; el PP, diez veces más. No le cuento a nivel de país…"

"Menosprecios"

Sobre sus conversaciones con cargos de Ciudadanos no se mueve de un "estamos en ello", promete ser "constructivo y paciente" en la tarea de la reunificación y hasta recuerda que a Álvarez-Cascos "no le veo desde hace 23 años". Se ve que el trato preferente no basta, porque Moriyón se aprestó ayer a reprochar a Canga que quiera "empezar una negociación menospreciando al que está enfrente". "Los minoritarios en democracia contamos, votamos, a veces influimos y en ocasiones hasta decidimos. No me dirigiría nunca a nadie desde el desprecio y el cálculo electoral", espetó Moriyón. Recordó que durante la última legislatura Foro ha sido un "socio leal" al PP en el Congreso, pero que llegará a las elecciones "con un proyecto nítido, muy diferenciado, claro, que pone a Asturias por delante y sin jefes en Madrid". La presidenta de Foro cuestionó además que Canga plantee las elecciones como "la vieja batalla de la izquierda y la derecha". "Creo que se está equivocando. Esto va de que los ciudadanos elijan entre partidos que hacen lo que les dicen sus jefes en Madrid, PP y PSOE, o partidos que son de aquí", reflexionó, dejando la puerta abierta a mantener conversaciones con el PP y cualquier partido –"¿Cómo no nos vamos a sentar con otras formaciones políticas?"–, pero añadiendo un aviso a navegantes: "No es lo mismo una reunificación del centro-derecha que absorber partidos".

La fórmula de Madrid y Vox

En el otro lado, ya con el traje de la confrontación de precampaña, y desoyendo como es obvio la llamada de Adrián Barbón a dejar fuera de ella la política nacional, Diego Canga había afirmado que el presidente del Principado "cada vez se parece más a su ídolo, Pedro Sánchez, porque dice una cosa y hace la contraria. Hace una semana aseguró que no iba a entrar en campaña, que estaba muy ocupado gobernando, y ayer acudió a una televisión en plena vorágine electoral. Dice que no hay que hablar de la política nacional y se echa una parrafada sobre un tema que me dejó sorprendido, hablando sobre el delito de sedición como jurista", en defensa de los postulados del Gobierno. "Le pido un poco de dignidad para Asturias", remató.

También quiso Canga, por lo demás, combatir el "popurrí" de las derechas contra el que se previene Barbón con una resituación de la contienda que se avecina en las urnas: "La opción no es Canga contra Barbón, sino Canga contra Barbón en coalición con IU y Podemos, es decir, la formula que ya existe en Madrid trasladada a Asturias". El aspirante pasa de puntillas sobre la supuesta necesidad que el PP podría tener a su vez tras las urnas de mayo, si todo le va bien, de tejer alianzas mirando en su caso hacia su derecha para encontrarse con Vox. "Me remito a lo que ha dicho Feijóo. Vamos a intentar gobernar en solitario…"

Barbón ha advertido igualmente contra el riesgo de que el PP pretenda para Asturias una réplica de la coalición con Vox que gobierna Castilla y León, con polémicas como la reciente sobre el protocolo del aborto, pero eso quema. "Estamos viendo con pesar los efectos de la ley del ‘solo sí es sí’, estamos viendo espantados cómo se ha abaratado el delito de malversación y se ha eliminado el de sedición… Esa es la auténtica preocupación de los ciudadanos", resalta Canga, que sobre la controversia del aborto se remite "a lo que ha dicho el presidente Mañueco".

La reacción del PSOE

Por si faltara alguien, en la pendencia intervino también ayer la vicesecretaria general de Organización y Coordinación del PSOE asturiano. Gimena Llamedo emplazó al candidato del PP a abandonar sus "malabarismos" para evitar hablar de Álvarez-Cascos y a "garantizar la máxima ejemplaridad y tolerancia cero con la corrupción en lugar de ser cómplice del vergonzoso silencio de su partido" sobre las sospechas que se ciernen sobre el exvicepresidente del Gobierno.