El comité de empresa del ERA alerta de déficits de personal, material y carga las privatizaciones

Problemas de todo tipo con los materiales, denuncia por los pobre servicios que ofrecen las subcontratas, déficits de personal, aumento de cargas de trabajo y licitaciones desiertas que pueden dejar sin cafeterías a varias residencias de ancianos públicas de toda Asturias. Todo eso, y más, fue lo que denunció esta mañana el comité de empresa de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) en una rueda de prensa en la residencia Mixta, en Gijón. Fue una comparecencia larga, en la que estuvieron representados los principales sindicatos, y en la que se puso sobre la mesa, según el comité de empresa, múltiples problemas que afectan a estos centros por la región. Entre los más llamativos, está la falta de personal, que, según denuncia este organismo, llega a tales extremos que carecen de tóner para las impresoras "para imprimir un dni en caso de defunción". "Nuestros mayores, nuestros residentes, nuestros paisanos, no se merecen que jueguen con su dignidad en esta ruleta de la suerte en la que se han convertido las residencias del ERA", clamó Nicanor González, el presidente suplente del comité, que pertenece a la Corriente Sindical de Izquierdas. Además de González, estuvieron Gumersinda Silva, del Centro Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF); Vanesa Riesgo, de Usipa; Generosa Tamargo, de Comisiones Obreras (CCOO); Marcos Fernández, de Sindicatos Técnicos de Enfermería (SAE) y Jésica Fuentes de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Los problemas que afectan al ERA los englobaron en tres grandes puntos: falta de material, falta de personal y las privatizaciones de ciertos servicios. En cuanto a las falta de material, Nicanor González se centró en las faltas de equipamientos que se dan en algunas residencias, que afectan, en casos concretos como la de Santa Teresa, a residentes con una gran nivel de dependencia, según manifestó el presidente suplente del comité. En ese sentido, explicó que faltan ayudas técnicas, como grúas o bañeras geriátricas. "El déficit es constante y están haciendo caso omiso", señaló el miembro de la CSI. En este aspecto, Generosa Tamargo, también apuntó a otros problemas. Según Tamargo, se están dando faltas de menaje (vasos y platos) para servir las comidas en centros como la Mixta. "Es algo que sabe la gerencia, la consejería y que saben los partidos. Todo está pendiente de licitar. Eso no puede pasar en una residencia pública", explicó. En este punto, intervino también Vanesa Riesgo, que fue la que habló del problema de tóner de las impresoras. "Nos dicen que hay problemas para mandar ante un a defunción el dni a las funerarias, que los servicios centrales lo tienen reservado para los contratos que hay que firmar", aseguró. "Nos vamos a quedar, por culpa de las licitaciones, sin cafeterías. Muchas van a quedar desiertas", indicó Riesgo, que añadió, que entre las afectadas, se contará la Mixta, en Gijón.

Respecto a la falta de personal, Nicanor González recordó que el 30 de octubre y el 31 de diciembre fueron las fechas en las que terminaron los contratos de acúmulos, es decir, los refuerzos aprobados para la pandemia. González señaló que se han liquidado en esas fechas entre 21 y 30 contratos. "Se notará en los centros de trabajos", aseveró. También denunció la falta de otro personal, tales como psicólogos, terapeutas y animadores. "Suelen tener contratos de media jornada, lo que dificulta su tarea. Abogamos por la conversión de esas medias jornadas, porque no sirve de nada que los residentes vayan solo tres horas a terapia", comentó. Se centró también en los auxiliares de enfermería. "Se están adaptando puestos, pero las adaptaciones de este colectivos se carga del trabajo a los compañeros y esto no puede ser así. Una adaptación requiere que ese tiempo de adaptación de puesto tiene que ser cubierto por otro profesional", recordó. Añadió, en ese sentido, que "está habiendo sobrecarga de trabajo" por la "delegación constante" por la falta de personal de los dues (enfermeros). Nicanor González criticó que esta "falta de personal es endémica en el ERA" y que el comité ha puesto sobre la mesa varios complementos para mejorar sus contratos, sin que esta medida llegara a adoptarse.

El capítulo de las privatizaciones también dio que hablar. "No hay ningún control sobre las contratas, campan a sus anchas y hacen lo que les da la santísima gana", manifestó el presidente suplente del comité de empresa. "No hay criterios ni seguimientos de los pliegos para su cumplimiento", añadió. González recordó que llevan tiempo pidiendo que se haga una comparativa entre lo que cuesta un servicio público y uno de una contrata, sin que esto se haya hecho. Habló también del personal con alguna minusvalía que emplean estas contratas. "No lo están integrando. Es mentira. Lo que están haciendo es explotarlo. Todas las ayudas del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social para las empresas empresas van a las arcas de las empresas no a la integración del personal minusválido de las residencias", advirtió. Se centró también en el tema de los transportes a centros de día, que, según el comité, no funciona porque los pliegos de estos contratos no cubren el dinero para hacer el servicio, lo que deriva en el abandono de la empresa en el transporte. En cuanto a las comidas, se centró en las residencias de Moreda y Laviana. "Barajamos acudir a la fiscalía porque el trato que están recibiendo los ancianos en denigrante. Dan comida de mala calidad, muy poca cantidad y con pescados crudos", afirmó.

En la comparecencia de ayer también habló Gumersindo Silva, que urgió la prometida reforma de la Mixta con fondos europeos. "Hay goteras, se nos va a caer la casa", dijo preocupado, recordando lo sucedido en el colegio público Rey Pelayo, también en Gijón. "Solo solicitamos que recuperen los refuerzos perdidos de octubre y diciembre y que se cubra la falta de material. Lo pedimos para dar la atención que se merecen nuestros mayores y para que los trabajadores tengan unas condiciones dignas", agregó Marcos Fernández. "En el tema de personal, además de todo lo dicho, con el nuevo modelo asistencial, se han olvidad de que todo empieza de los servicios centrales y el que lo desarrolla es el de las residencias. Han dejado fuera del complemento retributivo al inicio de todo, a los trabajadores de los servicios centrales", afirmó, por su parte, Jésica Fuentes.