Técnicos de la Variante de Pajares: "Los políticos buscaban excusas para retrasar la obra"

La situación se produjo también con los gobiernos socialistas. "Con el PSOE se siguió parando, con la excusa de decisiones técnicas o debates sobre las vías, que fueron un buen entretenimiento para retrasar la infraestructura", sostiene un ingeniero. Mientras en otros proyectos sí están definidas desde el principio las condiciones técnicas de la obra, en la Variante de Pajares se produjeron diversos cambios de criterio. "Aquí todo estaba por definir. Por ejemplo, la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se decidió y ejecutó a cuatro años para la celebración de la Expo; pero entonces había una voluntad política; en este caso había voluntad política, pero de no hacerlo", sostiene un técnico crítico con el modo en que se han desarrollado las obras de un proyecto que han durado casi veinte años, mientras que la tarea de construcción de los túneles, la más compleja, se llevó a cabo entre los años 2004 y 2009.

Precisamente esa indefinición arrastra problemas para el futuro, sostienen las mismas fuentes. "Desde el principio debió quedar claro que el objetivo sería poner ancho estándar. Es cierto que no se puede ser radical, porque Asturias tiene un puerto e industrias que tienen acceso con ancho ibérico, y hay que plantearse un periodo de transición, pero ese fin último debió tenerse claro, porque no tiene ningún sentido hacer una obra de este calibre sin conectar con Europa en ancho estándar. Todo ello se podría haber realizado de manera más ágil y fácil de haber habido voluntad política", asegura uno de los responsables de las obras.

Las mismas fuentes señalan el problema que se producirá en San Andrés de Rabanedo (León), donde la existencia de un puente que debería ser modificado para que los trenes puedan circular en alta velocidad. Los vecinos reclaman un soterramiento que por ahora el Ministerio descarta. El PP local cree que Adif declarará ese punto "excepción" en el trazado AVE para no ejecutar las obras; según la alcaldesa, del PSOE, fue el gobierno central del PP el que "enterró en un cajón" el proyecto de soterramiento. Otro lío político. "Ya no sé si pensar que esa fuese otra baza guardada para tener otro motivo para retrasar las obras", dice amargamente un ingeniero.

Reunión hoy con el Ministerio, y la secretaria de Transportes sopesa viajar a Asturias en días





El consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo, mantendrá hoy una reunión con responsables del Adif y del Ministerio de Transportes (concretamente el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, en la que tratará de dilucidar el horizonte próximo para la puesta en servicio de la Variante de Pajares, así como la programación prevista por el Gobierno central para las obras de renovación de la vía entre Oviedo y Lena, que se abordará en un futuro. El Principado defenderá que esta actuación se lleva a cabo sin ocasionar interrupciones al tráfico ferroviario, y mucho menos los fines de semana, como planteaba un documento técnico muy preliminar. Transportes ya ha trasladado que no se realizarán cortes de tráficos que implique transbordo de viajeros. El consejero también discutirá con Adif la posibilidad de que estas obras de renovación se ejecuten pensando en el futuro cambio de ancho de vía que deberá abordarse entre Pola de Lena y Gijón para cumplir el objetivo de la Unión Europea de que las líneas prioritarias (como la asturiana, que conecta con El Musel) tengan ancho estándar (en lugar del ibérico, como en la actualidad) en el horizonte del año 2030. Asimismo, el Principado quiere que responsables del Ministerio se trasladen a Asturias para ofrecer explicaciones sobre las razones por las que no será posible poner en servicio la Variante de Pajares en el mes de mayo, como se planteaba hace meses. Entre las opciones está la de que la secretaria general Isabel Pardo de Vera visite Asturias en unos días, tal vez la próxima semana. El Ministerio ya ha dicho que los trabajos de comprobación de la seguridad de la línea (un trámite ineludible y que debe obtener el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, un ente adscrito al Ministerio de Transportes pero independiente de éste) se prolongarán más de lo previsto por la complejidad en su realización. El vicepresidente del Gobierno del Principado, Juan Cofiño, ha asegurado que "lo sustancial no es que la Variante de Pajares se abra en mayo", sino que lo relevante es "que se abra a la mayor brevedad y así se hará". Cofiño reconoció que mayo, mes electoral, "es una referencia que todos tenemos", pero insistió en que las obras están realizadas y únicamente resta esperar a que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria de luz verde a las pruebas de seguridad "que no son presionables ni influenciables". "Se trata de pruebas técnicas", ha insistido Cofiño. Ha destacado, además, que para el Gobierno del Principado la inauguración de la Variante y "la llegada del Ave completa la comunicación de Asturias con el exterior".