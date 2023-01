La ONCE acaba de constituir su nuevo Consejo General, surgido de las XII Elecciones democráticas de la entidad, celebradas el pasado 1 de diciembre. Del máximo órgano de gobierno siguen formando parte las asturianas Imelda Fernández y Ana Díaz. Imelda Fernández Rodríguez (Agüeria, 1972) continúa en la vicepresidencia cuarta del consejo general de la ONCE, en la que se ocupa de Servicios Sociales, Participación y Plan Oncerca del Grupo Social ONCE. Y Ana Díaz Alonso (Navia 1973) repite como consejera general de la ONCE, ocupándose de Políticas Sociales y Consejos Territoriales.