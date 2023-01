Cascos se defiende: afirma que la empresa a la que Duro pagaba más de 5.000 euros al mes era de su exmujer María Porto

El exministro y expresidente del Principado Francisco Álvarez-Cascos remitió este viernes un comunicado a LA NUEVA ESPAÑA en referencia a la información publicada en la que se refiere que Duro Felguera abrirá una investigación interna sobre los pagos a una sociedad vinculada a Álvarez-Cascos. El consejero delegado de la ingeniería, Jaime Argüelles, señalaba que el supuesto acuerdo con la firma Aqualium, a la que se realizaban abonos mensuales, lo tomó una dirección anterior de la empresa.

Álvarez Cascos alega que "la empresa Aqualium, como es fácilmente comprobable, pertenece desde su constitución a su administradora única María Porto Sánchez y, por lo tanto, es falso que sea una sociedad de Cascos’ y que sea una sociedad ‘gestionada por Cascos'". El exministro aseguró taxativamente: "No he percibido, ni directamente ni a través de empresa interpuesta, pago alguno de Duro Felguera, como se puede comprobar en mis correspondientes declaraciones de IRPF. "Cuantas veces a lo largo de mi trayectoria política he dado algún tipo de apoyo privado y público a esta empresa –como queda reflejado en los artículos de prensa publicados con mi firma–, o a cualquier otra empresa asturiana jamás lo hice a cambio de retribución alguna, sino en defensa del interés general de Asturias y de los asturianos", recalcó Cascos, quien citó artículos periodísticos en los que expresó su opinión sobre Duro Felguera.

El exministro asegura que ha encomendado a sus asesores legales "el estudio de las acciones que procedan en defensa de la verdad y de mi honor personal", al considerar que en la información publicada se vierten datos y hechos inexactos, inveraces y/o falsos, cuya divulgación causan agravios a personas físicas y jurídicas a las que se alude directamente, entre las que me encuentro". Este periódico refería en las citadas informaciones las publicaciones tanto del diario madrileño "Abc" como de la publicación digital "El Español".