Cimientos rurales en Caso

Desde el año 2020 la arquitecta langreana Claudia García Fernández vive y trabaja en Campo de Caso, la tierra de su abuela. "Pasé muchos veranos y vacaciones aquí y siempre me sentí muy ligada a esta zona donde un día decidí vivir y trabajar", explica esta emprendedora rural que, como tal, fue reconocida este año por la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias (AMCA). Su momento actual es consecuencia de un largo periplo profesional que le sirvió para llegar a ser quien es hoy profesionalmente y a vivir donde quiere.

"Tengo mi estudio en Campo de Caso y vivo de alquiler. Siempre quise vivir en el medio rural. Una de las cosas que más me gustan es la disponibilidad inmediata de la naturaleza, el salir de casa y poder hacer una ruta, caminar. También me gusta porque comparto mi tiempo con la gente de aquí, es un ambiente muy familiar, muy cercano, además de que el ritmo de vida es totalmente diferente a la ciudad", explica esta profesional que se formó como arquitecta en Segovia y quien, a falta de trabajo en España, optó por irse a Alemania a estudiar alemán de forma intensiva para poder trabajar allí en su profesión, como ella misma explica.

"Durante cuatro meses me dediqué en exclusiva a aprender el idioma y hacer entrevistas de trabajo. A los seis meses estaba trabajando en el estudio de un arquitecto en Colonia. Estuve cuatro años hasta que decidí convertirme en mi propia jefa, y volver a España, donde trabajé en un par de constructoras para coger un poco de experiencia en obra aquí, y nada más que pude eché las cuentas, cogí mis ahorros que tenía destinados para empezar con estudio propio, y me vine a Campo de Caso", dice.

La elección de Caso y su vida en el medio rural no es, en modo alguno, casual. "Antes de independizarme profesionalmente trabajé mucho en la rehabilitación de edificios de arquitectura tradicional; me formé sobre cuestiones como la bioconstrucción e hice mis prácticas. Caso me encajaba muy bien en los proyectos que quería desarrollar en arquitectura, hay más viviendas unifamiliares y se trabaja mucho con materiales de la zona. Aquí las características más generales es que se trata de viviendas de piedra, con estructuras de madera y algunas combinadas con la cuadra, que aquí llamamos la corte. En los últimos tiempos estas últimas también se están habilitando para destinarlas a vivienda, son edificaciones que tienen mucho valor", afirma.

La mayoría de obras con las que trabaja son rehabilitaciones de viviendas unifamiliares de arquitectura tradicional, además de otras intervenciones como mantenimiento de fachada y de cubiertas. En el despacho de su lugar de trabajo, CGF Estudio, también lleva adelante otros trabajos de arquitectura en otras zonas de Asturias en Langreo y Laviana.

Con la ayuda que EDP le concedió en su programa de subvenciones Entama, se compró una impresora "para obtener aquí los planos y no tener que ir cada dos por tres a La Felguera, además de unos programas informáticos que necesitaba". Claudia García siempre tuvo claro que lo que quería era hacer su trabajo "lo más local" posible. "Me pueden salir obras en otros sitios que no sean Caso, pero me gusta que la mayoría salgan aquí porque puedo hacer un seguimiento más exhaustivo y cercano. Para mí es un plus", reseña.

Respecto al futuro en el emprendimiento rural advierte: "No sé si se puede emprender en cualquier oficio en el campo, depende de dónde y lo que pretendas, supongo. Es difícil, porque a veces te falta la casa donde alojarte, o un día tienes un apagón de luz o te empieza a fallar la conexión a internet, pero yo siempre lo tuve clarísimo. Me preparé para ello y estoy donde siempre quise estar y trabajando en aquello para lo que me formé".