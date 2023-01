La compleja negociación de una foto

Las aparentemente casuales fotografías que se producen en Fitur tienen detrás, no obstante, un trabajo de negociación. Vean si no lo que pasó con el encuentro entre el candidato del Partido Popular, Diego Canga, y la Mesa de Turismo de Fade. La Federación de Empresarios había en su día planteado al Gobierno un encuentro con el Presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, en el marco de la feria turística Fitur, pero el Gobierno descartó esa reunión. Poco después, el candidato del PP, Diego Canga, solicitó un encuentro con Fade y los empresarios para conocer las inquietudes del sector, a lo que tuvo respuesta positiva de la patronal. La cuestión era dónde se celebraría. El pabellón de Asturias en Fitur es, en principio, un marco colectivo para que distintas organizaciones puedan celebrar allí sus actos y encuentros. Así, los concejos asturianos desarrollan allí presentaciones y charlas. Fade solicitó al Gobierno permiso para poder tener en el pabellón de Asturias su encuentro de la Mesa de Turismo con el candidato del PP, pero el Gobierno no autorizó la reunión. Así que esa fotografía (Canga con la patronal y los empresarios turísticos) tuvo como marco el pabellón de hostelería de España.