"Las sensaciones son buenas", afirma la candidata de Vox

No tienen encuestas en Vox como en la gran mayoría de los partidos, por eso prefieren marcar distancia y evitar hablar de cualquier expectativa electoral. Pero Carolina López, la candidata regional en Asturias –una decisión que adelantó LA NUEVA ESPAÑA–, admite: "Nos fiamos de lo que nos dice la gente y la ilusión que nos transmite la calle. Ahora mismo trabajamos para hablar con todos los asturianos y conocer sus necesidades, pero las sensaciones son buenas".

López da el salto a la política regional después de empezar en la local, concretamente en Tineo, donde logró en las elecciones locales de 2019 situar a Vox como tercera fuerza política. "Seguiré trabajando igual, hablando en la calle con la gente, con los vecinos, que es lo que más me gusta. No voy a cambiar eso", asegura. Tampoco ve en su elección una apuesta de su partido por el Occidente, territorio muy disputado en la próxima cita electoral: "Vox tiene el mismo proyecto aquí que en Murcia. A todos ofrecemos lo mismo. Y aquí solo queremos dar un cambio radical a Asturias para cambiar las políticas del PSOE que llevan a la ruina y al despoblamiento".

Con 38 años y arquitecta de profesión, no está dispuesta a meterse en charcos políticos cuando apenas han pasado un puñado de días desde que se hizo pública su designación. Da pase torero a la pregunta de qué opinión le merece la crisis de gobierno en Castilla y León entre el PP y Vox a cuenta del aborto y si hay riesgo de ruptura: "Yo creo que ya hemos explicado bien nuestra postura y solo esperamos que el PP cumpla su pacto". Por supuesto no tiene "nada que opinar" del resto de candidatos regionales, menos del popular Diego Canga, con quien podría verse en la tesitura de pactar en mayo si los números dieran a la derecha la posibilidad de gobernar: "Son solo casos futuribles y eso ya se verá. A mi ahora me preocupa hablar con los asturianos".

De momento, Carolina López tiene solo claro que es la candidata regional: " Un orgullo que afronto con compromiso, respeto y humildad".