El Comité Electoral Nacional del PP aprobó ayer los candidatos de capitales de provincia que el partido llevará a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Entre ellos, a Alfredo Canteli, que optará a la reelección en Oviedo. El 40% de los cabezas de lista son mujeres, según destacaron los populares.

El órgano que preside el gallego Diego Calvo se reunió ayer para aprobar los candidatos a las 50 capitales de provincia, así como los tres líderes a las diputaciones forales. En concreto, en las capitales de provincia, el Partido Popular presenta 20 mujeres y 30 hombres, lo que supone un 40% de mujeres. En Aragón, por ejemplo, el PP presenta a tres mujeres como número uno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará este domingo a todos ellos en un acto en Madrid, en el que también participarán la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. El PP nacional también designó el pasado mes de noviembre al alto funcionario de la UE, Diego Canga Fano, como candidato a la presidencia del Principado.

Ante la alerta lanzada por los dermatólogos de que hay un brote de tiña en las peluquerías españolas, Asturias no debe preocuparse. Según expresó ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández, los médicos de la región "están pendientes" de la situación, pero "no estamos en una situación alarmante, sino de hacer un seguimiento". "No ha llegado ningún aviso epidemiológico de que haya un problema especial", insistió.

Las alarmas se encendieron a raíz de un informe de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que avisaba de un aumento de casos de infecciones del cuero cabelludo provocada por hondos, que se conocen como tiñas. La infección es muy contagiosa y afecta principalmente a niños de entre 6 meses y 12 años. Las lesiones aparecen en la nuca y el área temporal, que son las zonas sonde se apura más el rasurado.