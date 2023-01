Tomé insiste a Palacios: "Hay que reunirse, sin líneas rojas"

No serán ellos los que carguen con el sambenito de haber provocado la ruptura de Podemos Asturias. La formación está en plena batalla interna entre la dirección –en manos del portavoz parlamentario Rafael Palacios, debido a la baja médica de la coordinadora Sofía Castañón– y los integrantes de la candidatura a las elecciones de mayo.

Pese al desplante de Palacios el jueves, quien suspendió una reunión para encauzar relaciones, la cabeza de lista, Covadonga Tomé, insiste en una nueva cita. "Queremos seguir intentándolo y dar participación a todas las sensibilidades dentro de Podemos Asturias en cada paso que se dé. Rafa Palacios hablaba de otra reunión y nosotros esperamos que la convoque", dice Tomé, quien advierte: "Deberá ser sin líneas rojas ni obstáculos".

Palacios decidió anular el encuentro porque Tomé y los suyos querían hablar, sin estar previsto, de que se retiren los expedientes a integrantes de la candidatura. La candidata cree que debe hablarse de ello: "Expulsar a compañeros hace daño al partido. Es triste y esperamos que no haya más". Y rechaza que se les acuse de no reconocer a la dirección: "Si no la aceptara, no me reuniría con ellos ni buscaría hablar".

Avisa de que la batalla interna solo favorece al PSOE –"Barbón estará sin duda encantado de que nos peleemos"– y admite que la cercanía a las filas socialistas por parte de la dirección puede que influya en su enfrentamiento. "Es retroceso para Podemos Asturias", sostiene. Con ella estuvieron Xune Elipe y Laura Tuero. Los tres comparecieron ante la biblioteca de El Fontán en Oviedo, donde tuvo lugar el primer acto público de Podemos en Oviedo en 2014. Un "lugar simbólico", recalcó Elipe, quien defendió el trabajo y empuje de los miembros de la candidatura por Podemos: "Nosotros estamos donde estábamos entonces, no hemos cambiado de sitio".