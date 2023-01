"La vía punitiva no tiene que ver con la política, si se recurre a ella es que no se gestionó bien"

Nuria Rodríguez es diputada regional de Podemos Asturies. Su formación académica, vinculada al ámbito psico-educativo (tiene una licenciatura y varios másteres) también la certifica como experta universitaria en democracias participativas. Ha mantenido un cuidadoso silencio sobre cuestiones internas del partido en estos cuatro años. Ahora habla en su primera entrevista en prensa escrita. De fondo, su partido se encuentra inmerso en una batalla fratricida entre el sector que controla la dirección política y el que logró hegemonía en la candidatura autonómica, que lidera Covadonga Tomé.

–¿Qué pasa en Podemos?

–Algo que me preocupa muchísimo y que creo que puede llegar a tener graves consecuencias.

–¿Cuáles?

–La posible pérdida de un espacio electoral en un contexto en el que la derecha no tiene ningún problema en unificar y llegar acuerdos. La izquierda progresista necesita también acuerdos. Y me preocupan especialmente los resultados electorales: no hablamos exclusivamente de unos comicios autonómicos, sino también locales, y tenemos compañeros y compañeras que llevan cuatro años trabajando duro en su entorno próximo y que pueden verse arrastrados ante una percepción negativa de Podemos. Créame si le digo que me preocupa especialmente este extremo.

–Pero en Podemos hay un enfrentamiento que no parece tener fácil solución.

–Mire, yo creo que sí la hay, y creo que pasa por una solución política, que requiere negociación y acuerdo. Es la única vía factible.

–Para negociar hay que reunirse. Eso no ha sido posible entre las partes en conflicto.

–En eso consiste dirigir un partido, en reunirse, negociar y llegar a acuerdos. Estoy hablando del ámbito funcional, de la función que debe tener la dirección de un proyecto político.

—¿Entonces la responsabilidad está en la dirección de Podemos?

–Eso significa que esa responsabilidad en la función negociadora pasa por establecer un marco para negociar y lograr el acuerdo. Y le digo esto porque no soy la única persona que cree que esto debe ser así. En la historia de la política los conflictos se resuelven con negociación, no conozco otra vía.

–La candidata pone como condición levantar las sanciones contra destacados militantes de Podemos en la candidatura. ¿Qué opina usted?

–¿Recuerda usted las polémicas sobre la separación de poderes? ¿Sobre lo que compete a la política o compete al poder judicial? Lo que quiero decirle es que la vía punitiva poco tiene que ver con lo político. Si se acude a ella es que el ámbito político no se ha gestionado bien.

–¿Cree que Podemos está ante el riesgo de sufrir un descalabro electoral?

–¿El proyecto? Sin duda alguna. En este momento está en un claro riesgo de soportar consecuencias electorales negativas. Eso no quiere decir que no haya posibilidad de revertir la situación. La organización tiene la obligación ineludible de hacerlo. Lo que defiendo es un marco político eficaz. Es imposible trasladar cualquier acuerdo a otros proyectos más amplios si no lo hay dentro del proyecto de Podemos.

–Cuando habla usted de proyectos más amplios se refiere a la plataforma Sumar, pero no se presenta en estas elecciones. ¿Cree usted que hay ahora alguna posibilidad de establecer algún acuerdo con IU de cara a las autonómicas?

–Siempre he tomado como referencia la unión de la izquierda progresista, y así lo haré. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles porque la ciudadanía ya lo está haciendo. Hace poco hemos visto cómo la vicepresidenta Yolanda Díaz estuvo en un acto en el que acabó quedando gente fuera. Hay un interés de la ciudadanía que debemos mantener, sostener e instaurar. No es un planteamiento aislado o disonante; tanto la dirección asturiana como representantes de la candidatura autonómica acudieron e incluso participaron activamente en las convocatorias de Sumar a nivel estatal y autonómico.

–¿Dónde han estado los errores?

–No le hablo de cuestiones morales, sino de funciones. No me compete a mí entrar en disquisiciones sobre quién es bueno, malo o regular en esta historia. Hablo de establecer un marco político, y que se tenga en cuenta el espíritu fundacional de Podemos, que sostiene al proyecto y evita que esta crisis vaya a más. Se lo diré más claro: en las primarias para la elección de coordinadora, quienes participaron en ese legítimo proceso eligieron a Sofía Castañón. Posteriormente, en las primarias para la candidatura, se eligió a Covadonga Tomé para encabezarla. Hay un clarísimo mensaje: pónganse de acuerdo; las cifras son objetivas, no entro a otro tipo de valoraciones. La lectura que hago es que las personas vinculadas a Podemos están exigiendo un marco de acuerdo.

–Visto desde fuera, da la impresión de que la democracia interna, tan reclamada por los partidos como Podemos, al final les resulta incómoda.

–Esa impresión que me comenta es la que hay que desterrar. Para eso hay que escuchar a las personas que participaron en los procesos y hacer lo que se nos encomendó y hacer política.

–Podemos llegó a la política para desterrar el apego al poder de los partidos clásicos, pero no parece que haya sabido evitar caer en los mismos errores.

–Discrepo con usted. No son los mismos errores. Son otros errores, pero errores al fin y al cabo. Y como tal, las personas que hemos sido elegidas para hacer política tenemos la obligación moral de plantear reflexiones que contribuyan a que tengamos claro cuál es el objetivo con el que nació Podemos y no perderlo. Se lo dice alguien que estuvo en el núcleo fundacional de Podemos y pudo respirar el compromiso de muchas personas.

–¿En qué situación queda Podemos con un conflicto interno abierto en canal públicamente?

–No se trata de lo que es, sino de lo que debe ser. Por tanto, no contemplo ninguna otra posibilidad que no pase por que se abandone la vía de las expulsiones o sanciones y se comience una negociación que no ponga en riesgo el proyecto, porque este conflicto está afectando a la estructura de Podemos. Todos y todas debemos tener claro lo que debemos hacer, no lo que queremos, sino lo que debemos.

–Usted no estará en la candidatura regional de Podemos. Ni siquiera se presentó a las primarias. ¿Considera agotado su ciclo político?

–Mi ciclo político comenzó cuando tenía 16 años; ahora que tengo 47 le aseguro que no está finalizado. Otra cosa es cómo continuará. Creo, desde luego, que a una mujer feminista nunca se le acaba el ciclo político, eso es de por vida. Esa reflexión nos acompaña siempre. No hay nada tan político, bajo mi punto de vista, como el feminismo.

–¿Seguirá vinculada a Podemos, a otra formación…?

–Mi vinculación siempre va a estar en la izquierda progresista. Y obviamente hay que tener en cuenta un proyecto como Sumar, vivo y necesario, y que tiene como objetivo establecer políticas de entendimiento entre la izquierda.

–¿En primera línea?

–Primero estaré como votante y, después, como militante. Eso ya es la primera línea.

–Mírese cuando hace cuatro años llegó a la Junta General y mírese ahora. ¿Qué ha sido mejor y qué ha sido peor?

–Pues le digo, todo bueno. Es un honor poner mi energía al servicio, por ejemplo, del mantenimiento y avance de los derechos de las mujeres, por la defensa de las personas del Occidente que luchan con uñas y dientes contra la invasión eólica, por quienes siguen peleando para que la mina de Salave no se abra, por el reconocimiento de los derechos de los animales, por aportar soluciones eficaces y directas para evitar el abandono de nuestras zonas rurales… Quejarme sería un signo de soberbia y créame que no lo soy.

–¿Qué nota le pone al gobierno en esta legislatura?

–Mala. No ha cumplido ninguno de los principales objetivos que tenía al inicio de la legislatura.

–¿Por ejemplo?

–El desastre de la consejería de Industria con el cierre de empresas y planteando como única alternativa malvender nuestro patrimonio natural, que sostiene al sector ganadero. Que se impulse una ley de calidad ambiental que el PSOE está dispuesto a pactar con un partido que les ha hecho un corte de manga político en los últimos presupuestos, en lugar de referenciarse en la izquierda parlamentaria; la existencia de un comisionado para el reto demográfico que no ha ejecutado ninguna acción objetiva para revertir esa cuestión; que exista una ley de reforma de la Administración que no sabemos si saldrá deprisa y corriendo y que plantea serias dudas; que no se hayan hecho efectivos los reconocimientos históricos de los y las trabajadoras de la educación… Si quiere que me extienda, daría para muchas entrevistas.