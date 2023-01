Adif equipara la Variante, que lleva 19 años en obras, al Eurotúnel, que se acabó en seis

"La variante de Pajares solo es comparable con el Eurotúnel". La presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, cree que solo la complejidad técnica que supuso construir el trazado submarino entre Francia y el Reino Unido puede equipararse a la de la futura salida ferroviaria de Asturias a la Meseta, que obligó a horadar de lado a lado la cordillera Cantábrica. Claro que hay un aspecto en el que Eurotúnel y Variante, con una longitud muy similar, difieren de forma más que notable: la duración de las obras. Porque el Eurotúnel tardó en ser construido seis años, mientras que las obras de la Variante empezaron hace 19 años y aún no hay ni siquiera previsión para su finalización. También las pruebas de circulación ya se están prolongando mucho más en la Variante que en el Eurotúnel.

Domínguez sostiene que no hay una obra parecida en toda Europa a la de los túneles de Pajares, que permita establecer parámetros sobre la duración de las pruebas de seguridad preceptivas para abrirla al tráfico de pasajeros y mercancías, ni siquiera la del túnel de San Gotardo, el más largo del mundo, en Suiza, que discurre bajo los Alpes. Es uno de los mensajes que Domínguez trasladó tras la reunión que mantuvo hace unos días con el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, y con el viceconsejero Jorge García en la sede del Ministerio de Transportes, en Madrid. Como mucho, "la mayor obra de ingeniería civil hecha en España solo es comparable con el Eurotúnel", afirmó la máxima dirigente de Adif,

El Administrador Ferroviario quiere poner el foco sobre la magnitud de la obra de la Variante para que se entienda la complejidad de las pruebas necesarias para su apertura. Tras el fiasco de la fallida inauguración en mayo (anunciada el pasado mes de septiembre y ahora desechada), Domínguez aseguró que todavía es "prematuro" dar una fecha con certeza y quiere evitar una nueva "frustración".

Una de las dificultades a la hora de poner un plazo es la falta de obras de referencia, que permitan establecer una analogía o comparación sobre cuánto pueden demorarse las pruebas aún pendientes, sobre todo las más tecnológicas. "Me consta que se han hecho comparaciones con los túneles de San Gotardo, pero son túneles hechos en otro momento, con otra tecnología, además en un país que no está en el ámbito de la Unión Europea, con lo cual no tienen que cumplir estrictamente toda la normativa de seguridad operacional", explicó la presidenta de Adif. "A mí me gusta más compararlo con los túneles bajo el estrecho del canal de la Mancha, porque por complejidad técnica es a la obra que más se parecen los de Pajares. Pero estamos hablando de una obra hecha hace casi treinta años, con lo cual los sistemas ya no tienen nada que ver", añadió.

Pero, ¿cuánto duraron las pruebas en el Eurotúnel? El primer viaje en pruebas se registró el 20 de junio de 1993. Y aunque la inauguración oficial fue el 6 de mayo de 1994, y desde esa fecha ya hubo movimiento de mercancías y camiones, el primer recorrido con viajeros se demoró hasta el 14 de noviembre de 1994. Esto significa que las pruebas de circulación bajo el canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, se prolongaron durante un año y casi cinco meses.

Mientras tanto, en la Variante las pruebas comenzaron el 20 de septiembre de 2021, lo que implica que ya se han alargado durante un año y cuatro meses. Y aún restan las pruebas del sistema de gestión de tráfico (ERTMS) en varios puntos del recorrido, los ensayos a velocidad máxima, así como la puesta a disposición de la infraestructura para pruebas y auscultaciones de los enlaces. Traducido: la puesta en servicio se retrasará, en el mejor de los casos, hasta finales del verano o principios del otoño, pues después aún será necesario realizar recorridos de fiabilidad, un simulacro de emergencia y el expediente final, que deberá recibir el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para que comience la circulación de trenes comerciales.

La presidenta de Adif se cuidó mucho de exponer un nuevo calendario, con el argumento de que las pruebas pueden registrar incidencias que alargarían aún más el plazo para la apertura. "Los programas no pueden ser estrictamente lineales, cada obra va condicionando a las siguientes", explicó Domínguez. "Con la duración de las obras tenemos una estimación, con una cierta holgura, para posibles incidentes que se puedan producir. Esa holgura se puede acortar si esos incidentes no se producen, o se puede alargar en caso de que se produjese alguna más de las previstas. Los incidentes de los que hablamos son ahora un asunto de programación tecnológica, de carácter informático. Esa parte es la que lo complica todo", detalló.

Los responsables de Adif estiman que la Variante dejará de estar en el ámbito de la obra para pasar al ámbito de la gestión de la circulación durante el próximo mes de febrero. Con los plazos de las pruebas programadas a partir de ese momento la siguiente parada o hito para el "viacrucis" que está suponiendo la llegada de la alta velocidad a Asturias sería el arranque de las pruebas de fiabilidad.

"Quizá en abril, cuando veamos cómo está la madurez de la infraestructura, podamos dar una fecha lo suficientemente aproximada. Pero en este momento, en el que estamos empezando las pruebas más tecnológicas, las del ERTMS, parece prematuro. No queremos provocar una frustración", reconoció la presidente de Adif, que se extendió sobre esta argumentación: "Hay un hito importante, esa puesta a disposición y el inicio de las pruebas de fiabilidad. Ahí estaremos en disposición de poder de dar una fecha". ¿Y en qué consisten esas pruebas de fiabilidad? Según explicó la presidenta de Adif, se trata de "recorridos en trenes" que ya se harán en colaboración con la operadora (Renfe), "dentro del proceso de evaluación de riesgos y gestión de riesgos compartidos" que especifica la normativa europea de seguridad.

Cuando esa prueba esté completada, la Variante se pondrá a disposición de la operadora para que inicie la formación específica de sus maquinistas. Una formación que se prolongará durante unas pocas semanas, puesto que la mayor parte de los conductores disponibles ya cuentan con homologación para el resto de la línea y para todos los modelos de tren que realizan ahora los servicios AVE. Así que únicamente deberán estudiar a fondo el tramo de nueva construcción (la Variante, entre La Robla y Pola de Lena) y, si resulta necesario, los nuevos trenes que se utilicen en los recorridos de alta velocidad a Asturias, previsiblemente los Avril que Talgo intenta homologar desde hace meses, también con demora.

En la fase de formación de los maquinistas será cuando se realice un simulacro "sin precedentes" en la puesta en marcha de una infraestructura en España. Un simulacro que ya es objeto ahora de reuniones y visitas a la Variante por parte de los diversos agentes ferroviarios implicados y de los expertos de Protección de Civil de Asturias y Castilla y León. Será el momento, por ejemplo, de comprobar el correcto funcionamiento de los más de 200 ventiladores de chorro instalados para el control de humos en caso de fuego en los túneles de la Variante. También se realizarán ensayos de posibles emergencias y evacuaciones de viajeros.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, por su lado, insistió en que la importancia de concretar los plazos para la puesta en servicio de la Variante va más allá de la fijación de una fecha determinada. "Se trata de alinear un montón de objetivos. Estamos hablando con distintos ámbitos empresariales en la región para poder aprovechar la llegada de la alta velocidad. El más visible es el turístico, pero hay muchos más", afirmó Calvo, apuntando el empujón que la futura salida ferroviaria a la Meseta ha de suponer para el Corredor Atlántico Noroeste.

"La apertura de la Variante en el tráfico de mercancías será clave" para las comunidades del Noroeste, y se hace necesario "hablar de plazos y cronogramas", añadió. "Debemos aprovechar el avance en esta conexión como un gran impulso de desarrollo económico, por eso necesitamos que los plazos sean lo antes posible, cuanto antes", finalizó Calvo.

La Variante comenzó a construirse en febrero de 2004, con la idea de que entrara en servicio en 2010. Acumula, por lo tanto, trece años de retraso hasta el momento. El cálculo provisional de su coste se sitúa ya en 3.876 millones, un 68% más que los 2.312.8 millones de la primera estimación global de la obra, en 2006 (antes se había calculado únicamente el coste de horadar los túneles).