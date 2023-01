Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Infraestructuras, se reunió esta mañana en Asturias con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y los agentes sociales de la región para darles explicaciones por el último retraso de inauguración de la variante de Pajares.

"Hubo que reconducir muchos proyectos", se ha justificado Pardo de Vera, que se ha mostrado comprensiva con el sentimiento de fiasco de los asturianos. "Entiendo el descrédito", afirmó. Asimismo, quiso cargar contra la gestión anterior de la obra, especialmente bajo el mando de Francisco Álvarez-Cascos en su periodo como Ministro de Fomento, que estuvo "empeñado en el ancho internacional" y "llevar las mercancías por una rampa obsoleta". Acusó así a los anteriores gestores políticos de "ineficiencia y derroche de recursos públicos".

Adrián Barbón, presidente del Principado, quiso destacar que hubo "muchos ministros y muchos secretarios de estado" desde que empezó el proyecto ferroviario de Pajares "y nunca se han pedido disculpas". Quiso realzar así la visita de Pardo de Vera, que antes de comparecer públicamente lo hizo ante el Presidente del Principado y los agentes sociales. Estuvieron presentes en el encuentro, además de Barbón y Pardo de Vera, Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural; Jorge Garcia, viceconsejero de Infraestructuras; Delia Losa, delegada del Gobierno en Asturias; la FADE, las Cámaras de Comercio, UGT, CC OO, Compromiso Asturias XXI, la Federación de Concejos y la patronal de turismo Otea.

Eso sí, Barbón quiso dejar claro que "estamos en un marco de decepción" respecto al Ministerio de Transportes, que "tiene una deuda enrome con Asturias que hay que saldar". "Con el plazo de mayo todos nos hacíamos ilusiones", agregó antes de indicar el "cabreo y frustración" del Principado. "Pedí dar la cara y se prestó desde el primer momento", matizó, sin embargo, respecto a Pardo de Vera.

La secretaria de Estado, por su parte, recalcó que no se produjo "imprecisión" con los plazos durante anteriores etapas gubernamentales, sino "falacia absoluta" por parte de los gobiernos que hicieron anuncios. "Por eso entiendo el descrédito por parte de los asturianos", agregó.

"Desde el ministerio hemos de pedir disculpas por todas las vicisitudes de este proyecto e incidencias más que lamentables", señaló Pardo de Vera, que, por contra, criticó la "manipulación y maniqueísmo políticos que ha generado descrédito entre los asturianos". Asimismo, restó importancia a esta última demora, que impedirá que el túnel entre en servicio en mayo, como habían fijado en un primer momento. Para ella, unos meses es "un retraso asumible" en comparación con "dos décadas" de obras que acumula el proyecto. Y dio por hecho que la inauguración será este mismo año.

En este sentido, la representante ministerial recalcó que están realizando "esfuerzos al 200%, incluidas las empresas privadas". Y no asumió la demora como un fracaso al entender que sigue siendo una victoria que la Variante se inaugure a lo largo de este 2023. "No pueden hackearnos este éxito. En 2023, tiene que ocurrir una pandemia o un 'filomena' para que no abra la Variante", garantizó.

Pardo de Vera incidió en sus disculpas, sobre todo por el hecho de haber asegurado que en mayo, antes de las elecciones autonómicas, estaría funcionando la Variante. "Fuimos optimistas en la programación, así que disculpas también por la comunicación", afirmó.

Otro punto importante serán los tiempos del viaje a Madrid una vez se inaugure la Variante. Pardo de Vera concretó que tardará "tres horas" hasta Oviedo "más paradas". Y matizó que habrá trenes directos a las ciudades asturianas y también con paradas. Asimismo agregó que ese tiempo se reducirá cuando lleguen los nuevos trenes Avril, pensados para circular por la Variante pero cuya entrega se ha retrasado por demora en sus pruebas de circulación.

"La gran revolución esperada es tener los Avril", enfatizó la dirigente del Ministerio de Transporte, que también echó la vista atrás para culpar al último Ejecutivo de Rajoy del retraso de entrega de estos nuevos trenes: "El pliego de condiciones de 2016 tenía ambigüedades e indefiniciones".

Renovación de vías entre Lena y Oviedo

La secretaria de Estado también se refirió a la futura renovación de las vías entre Pola de Lena y Oviedo, una obra necesaria y que el Principado ha pedido que se ejecute tratando de evitar cortes de tráfico ferroviario. "Son estudios que requieren de 4 proyectos coordinados. Hubo una Declaración de Red con una previsión, pero no se ha licitado ni un proyecto", señaló respecto a la polémica sobre los posibles cortes de la vía en fin de semana por la renovación Lena-Oviedo, contemplados en el documento citado por Pardo de Vera.

"No vamos a cortar las vías el fin de semana", garantizó la secretaria de Estado, que dejó todo pendiente de pensar "los mínimos impactos" para la obra. "Se pactará durante la programación de las obras", anunció.